'Cắn răng cắn lợi' lấy chồng bị bại liệt về trở nợ ân nghĩa, đêm tân hôn vừa tắm xong, tôi tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng 'nóng ran' trước mắt cùng câu nói khó tin từ miệng chồng

Tâm sự 28/09/2023 20:50

Sau nhiều lần đi xem mặt qua giới thiệu từ bạn bè, người quen, tôi quen biết chồng hiện tại. Lúc nhìn thấy anh ấy đi vào trên chiếc xe lăn, tôi cũng chẳng bỏ chạy hay tỏ ra chán nản. Tôi vẫn bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, tìm hiểu về anh.

Tôi biết anh có cơ thể không như người khác nhưng quả thực tôi chưa từng gặp ai hợp với mình như anh. Anh cũng là người rất tốt, sống trách nhiệm, có công việc với thu nhập cao. Nhưng không ai xung quanh tôi chấp nhận chuyện tôi lấy anh. Tôi cũng không bị lung lay, muốn có một gia đình với anh. Cuối cùng, chúng tôi có thể tổ chức đám cưới cùng nhau. Vì anh bị liệt nửa người nên chuyện thân mật sẽ gặp khó khăn, khi chúng tôi yêu nhau cũng chưa từng gần gũi. Tôi cũng khá mong chờ đêm tân hôn của cả hai.

'Cắn răng cắn lợi' lấy chồng bị bại liệt về trở nợ ân nghĩa, đêm tân hôn vừa tắm xong, tôi tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng 'nóng ran' trước mắt cùng câu nói khó tin từ miệng chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, sau khi tôi đưa chồng về phòng, để anh ngồi trên giường thì chồng bắt đầu ôm lấy tôi. Tôi sợ anh bị mệt sau tiệc cưới nên khuyên anh nên đi nghỉ sớm. Nhưng chồng vẫn ôm ghì lấy tôi, trao tôi những nụ hôn cuồng nhiệt. Sau đó, anh bất ngờ nhỏm người dậy, quỳ gối trước mặt tôi. Tôi quá bất ngờ:

“Anh…. Chân của anh…”.Chồng tôi thấy gương mặt ngỡ ngàng của tôi rồi cười: “Anh chỉ giả liệt người với em thôi”.

Chồng tôi kể anh từng bị phản bội trong tình cảm vì đối phương chê anh nghèo. Anh dần mất niềm tin, chán nản không muốn yêu đương. Khi quyết định đi xem mắt, anh quyết định giả liệt nửa người để thử thách. Chẳng ngờ, chỉ có tôi chịu ngồi lại nói chuyện với anh. Anh dần có tình cảm, vừa tôn trọng vừa yêu thương tôi. Anh xin tôi tha lỗi vì đã lừa tôi, nhưng thật sự anh muốn bảo vệ và trân quý tôi cả đời.

'Cắn răng cắn lợi' lấy chồng bị bại liệt về trở nợ ân nghĩa, đêm tân hôn vừa tắm xong, tôi tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng 'nóng ran' trước mắt cùng câu nói khó tin từ miệng chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng có một đêm tân hôn cuồng nhiệt, anh cho tôi những khoảnh khắc không thể quên, vừa cho tôi cảm giác thỏa mãn vừa thể hiện tình yêu nồng nàn dành cho tôi. Cả đêm hôm đó tôi chẳng ngủ được bao nhiêu. Sáng hôm sau, tôi rời khỏi giường với cơ thể rã rời nhức mỏi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã lấy được người chồng yêu thương mình.

Giữ gìn mãi cho đêm tân hôn, tôi hào hứng đợi em thay đồ, nào ngờ khi chiếc váy cưới tụt xuống, cơ thể của vợ lộ ra làm tôi bàng hoàng, run rẩy tay chân

Giữ gìn mãi cho đêm tân hôn, tôi hào hứng đợi em thay đồ, nào ngờ khi chiếc váy cưới tụt xuống, cơ thể của vợ lộ ra làm tôi bàng hoàng, run rẩy tay chân

Dù tôi và vợ yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn nhưng trước đêm tân hôn, tôi chưa từng chạm vào người cô ấy. Không phải là ý của tôi, mà là vì vợ tôi nói cô ấy từng bị phản bội nên muốn xem tôi có chân thành với cô ấy hay không.

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