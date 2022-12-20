Cầm trên tay tờ giấy khai sinh của con, nhìn vào dòng chữ ở ô họ và tên, tôi tức đến phát điên trước hành động của gã chồng

Hôm qua, anh đi làm giấy khai sinh cho con. Tôi đã ghi cho anh vài cái tên hay để anh lựa chọn.

Chồng tôi vốn dĩ chẳng hề yêu tôi. Tôi biết rõ điều này vì Ninh đã tuyên bố thẳng thừng với tôi vào đêm tân hôn. Ninh nói vì mẹ ép buộc nên Ninh mới chấp nhận cưới tôi, nếu không thì không bao giờ. Tôi ngồi lặng trên giường cưới, đau đớn đến thắt tim. Khi tôi quen biết Ninh, tôi đã biết anh có người yêu rồi. Hai người họ còn rất mặn nồng và hạnh phúc. Nhưng tôi lại yêu Ninh cuồng dại. Tôi mặt dày tìm đến nhà Ninh rồi tìm cách lấy lòng mẹ chồng. Mẹ chồng thích tôi lắm bởi tôi có tiền, là con gái giám đốc, lại có sẵn nhà riêng, có xe ô tô. Cứ rảnh, tôi lại đưa bà đi ăn, đi uống cà phê, đi mua sắm ở những nơi sang trọng. Và đúng như tôi muốn, bà gây sức ép, bắt Ninh bỏ người yêu để cưới tôi.

Ảnh minh họa: Internet Nhưng rồi tôi nhận lại sự đau đớn, bẽ bàng ngay đêm tân hôn. Cuộc sống sau đó cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Ninh cứ đi làm về là đi nhậu, đi chơi đến tận khuya mới về. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng rất ít ỏi, thưa thớt. Có lẽ vì Ninh không yêu tôi nên không có cảm giác với tôi và cũng không muốn gần gũi vợ. Tôi cứ cố chấp, cho rằng sống lâu thì chắc chắn Ninh sẽ yêu tôi mà thôi. Khi biết có thai, tôi mừng như vớ được cọc. Quả nhiên, Ninh đã có những thay đổi đáng kể. Ninh chăm sóc, hỏi han tôi nhiều hơn. Đúng định kì, Ninh đều sắp xếp công việc để đưa tôi đi khám thai. Có đêm, anh còn thủ thỉ trò chuyện với con. Có lẽ đó là những ngày tháng mà tôi hạnh phúc nhất.

Tôi sinh con, chồng tôi suốt ngày bế con, chăm con như chăm trứng mỏng. Tuy nhiên, Ninh không hề hỏi tôi có đau không, có mệt không, có muốn ăn uống gì chưa? Tôi tủi thân, có cảm giác mình chẳng khác gì đẻ thuê cho anh. Ảnh minh họa: Internet Hôm qua, Ninh đi làm giấy khai sinh cho con. Tôi đã ghi cho anh vài cái tên hay để anh lựa chọn. Không ngờ, khi Ninh đem giấy khai sinh về, tôi chết sững khi thấy Ninh khai tên con chính là tên người yêu cũ của anh. Tôi cầm tờ giấy mà điêu đứng, giận dữ. Tôi nói rằng nếu Ninh không đổi tên cho con thì chúng tôi sẽ ly hôn. Chồng tôi cũng chẳng vừa, anh nói tôi đã ép buộc anh phải cưới tôi, bây giờ ngay cả cái quyền tự do đặt tên cho con, tôi cũng không cho anh làm là sao? Chúng tôi giận nhau đến bây giờ. Tôi buồn quá. Bỏ Ninh thì con tôi còn quá nhỏ, tôi lại quá yêu Ninh. Nhưng nếu sống mãi thế này, tôi u uất, đau khổ quá. Tôi phải làm sao với cái tên của con, với cuộc hôn nhân này đây?

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