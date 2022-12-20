Lễ cưới vừa xong, tôi háo hức chuẩn bị hẳn một bộ cánh 2 dây mỏng tang dành cho đêm tân hôn nồng cháy, nhưng hành động của chồng khiến tôi hụt hẫng, tổn thương

Tâm sự 20/12/2022 14:25

Ngày còn yêu, chúng tôi tôn trọng nhau nên không đi quá giới hạn. Cứ nghĩ là anh sẽ háo hức với đêm tân hôn ấy, nhưng không anh lấy cớ say rượu không chạm vào vợ.

Đầu tháng trước, đám cưới của chúng tôi đã diễn ra sau hơn một năm yêu nhau. Khi đến với nhau, cả tôi và Văn đều đã ngoài 30 tuổi. Nhờ sự mai mối, chúng tôi đã biết đến, yêu nhau. Cả hai chúng tôi đã khá ngọt ngào trong đám cưới và hạnh phúc khi nhận được giấy đăng ký kết hôn.

Vậy nhưng sau đêm tân hôn, tôi choáng váng, thất vọng nặng nề vì cuộc sống hạnh phúc mà bấy lâu tôi tưởng tượng hoàn toàn không tồn tại. Ngay trong đêm tân hôn ấy, tôi đã thấy Văn có biểu hiện khác lạ. Ngày còn yêu, chúng tôi tôn trọng nhau nên không đi quá giới hạn. Cứ nghĩ là Văn sẽ háo hức với đêm tân hôn ấy, nhưng không Văn lấy cớ say rượu không chạm vào vợ. Đêm tân hôn Văn mệt thì cũng có thể thông cảm được vì đúng là ngày hôm ấy Văn đã uống rất nhiều.

Lễ cưới vừa xong, tôi háo hức chuẩn bị hẳn một bộ cánh 2 dây mỏng tang dành cho đêm tân hôn nồng cháy, nhưng hành động của chồng khiến tôi hụt hẫng, tổn thương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đằng này sau đêm tân hôn, tôi thấy tính tình và thái độ của Văn thay đổi rõ rệt. Văn không muốn động vào người vợ, thậm chí ra đường không cho vợ nắm tay, ôm ấp. Khi đi ngủ, Văn chẳng bao giờ chủ động mà luôn tránh né chuyện vợ chồng. Ở nhà Văn đã nửa tháng trời, tôi vẫn còn trinh nữ.

Tôi đã rất thất vọng. Và cho đến vài ngày trước mới bất ngờ phát hiện sự thật khi vô tình thấy tin nhắn báo ở điện thoại của Văn. Tôi đã tìm cách để biết mật khẩu và tìm vào trang cá nhân riêng của Văn. Chồng tôi có những cuộc nói chuyện hết sức ngọt ngào, nóng bỏng cùng một người khác.

Tôi càng tò mò tìm hiểu về "tiểu tam" này. Đau đớn khi tôi nhận ra người "tiểu tam" ấy không phải là một cô gái xinh đẹp, gợi cảm mà lại là một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn. Hóa ra chồng tôi là một người đồng tính mà tôi không nhận ra. Văn chỉ lấy vợ để mà che đậy đi con người thật của mình và làm vừa lòng với người thân. Cả thế giới của tôi lúc đó như sụp đổ.

Lễ cưới vừa xong, tôi háo hức chuẩn bị hẳn một bộ cánh 2 dây mỏng tang dành cho đêm tân hôn nồng cháy, nhưng hành động của chồng khiến tôi hụt hẫng, tổn thương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ rất lâu, tôi đã quyết định hỏi rõ mọi chuyện với chồng. Sau khi bị phát hiện, Văn không những từ chối trả lời tin nhắn của vợ mà còn cắt đứt liên lạc với tất cả các thành viên trong gia đình. Hiện giờ tôi hoang mang không biết mình phải giải quyết mọi việc ra sao.

Tôi mong muốn có cách giải quyết cho cuộc hôn nhân này. Thế nhưng nếu nói thẳng ra mọi chuyện thì không đành vì hiện mọi người trong nhà không ai biết con người thật của chồng tôi. Văn đã cố tình lấy tôi để che đậy đi. Bản thân tôi cũng yêu anh ấy thực lòng, nhưng chớ trêu là anh lại đồng tính.

Tình cờ đi đôi dép của chồng để vội công việc, nào ngờ tôi phát hiện ra sự thật đáng sợ về con người ma mãnh của gã đàn ông này

Tình cờ đi đôi dép của chồng để vội công việc, nào ngờ tôi phát hiện ra sự thật đáng sợ về con người ma mãnh của gã đàn ông này

Vội nên tôi xỏ luôn đôi dép tông của chồng đi trong nhà, được 2 bước tôi bỗng thấy cảm giác hơi kỳ quặc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu chuyện vợ chồng chuyện hôn nhân tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 27 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy