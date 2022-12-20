Vay nợ hết người này đến người khác để giúp chồng làm ăn, anh ta lại đi ăn vụng bên ngoài để lại hậu quả, hành động tiếp theo của tôi khiến chồng sửng sốt van xin

Tâm sự 20/12/2022 12:15

5 ngày trước, vừa đi làm về, bất ngờ có cô gái lạ chạy đến chặn trước mặt tôi, đưa tờ giấy siêu âm thai và tờ đơn ly hôn.

Một năm nay, chuyện làm ăn của Tuấn gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi phải mang sổ đỏ nhà đất đi cầm cố. Ngoài ra còn vay của bố mẹ tôi 20 cây vàng, không biết khi nào mới trả được.

Tháng trước, Tuấn lại than thở cần 500 triệu, nợ lương 2 tháng nay, nếu Tết này không thanh toán, ra Giêng công nhân sẽ nghỉ việc hết. Tuấn bảo tôi cố gắng vay mượn anh em đồng nghiệp xem họ có giúp được phần nào không? Đến tháng 3 xuất được hàng, chồng sẽ trả hết.

Lần nào Tuấn cũng bảo xuất hàng có tiền trả, thế mà cả năm nay, hàng xuất không biết bao nhiêu lần mà chưa có đồng nào đưa cho vợ trả nợ. Tôi không còn tin vào những lời hứa của chồng và thẳng thừng từ chối vay mượn giúp anh ấy.

Vay nợ hết người này đến người khác để giúp chồng làm ăn, anh ta lại đi ăn vụng bên ngoài để lại hậu quả, hành động tiếp theo của tôi khiến chồng sửng sốt van xin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi nhìn chồng không thiết ăn uống, ngủ không ngon giấc, nửa đêm dậy làm việc mà tôi thương vô cùng. Đành phải đến cơ quan hỏi mượn tiền vài bạn đồng nghiệp và họ hứa sẽ cho tôi mượn.

5 ngày trước, vừa đi làm về, bất ngờ có cô gái lạ chạy đến chặn trước mặt tôi, đưa tờ giấy siêu âm thai và tờ đơn ly hôn. Cô ta bảo là nhân tình của Tuấn, hai người yêu nhau hơn 1 năm nay, đang mang thai được 4 tháng. Cô ta cầu xin tôi nhường chồng để cho con có bố.

Nhìn nước mắt ngắn dài của cô ta, tôi mừng quá nói: "Cảm ơn em đã báo tin vui sớm, cuối cùng chị đã trút bỏ được gánh nặng". Sau đó tôi dọn hết đồ đạc và kéo con ra đi.

Ngày hôm qua, mẹ chồng gọi tôi ra quán uống nước nói chuyện. Bà bảo nhiều ngày nay Tuấn rất hối hận, còn cô nhân tình kia thấy giấy tờ nợ nần của vợ chồng tôi thì vội bỏ trốn trong đêm. Tuấn không còn thiết sống nữa, bỏ bê công ty, bà mong tôi quay trở về để chồng có động lực làm việc tiếp.

Tuấn nợ nần ngập đầu, bồ bịch, giờ cô ta lại có thai nữa. Tôi chán chẳng muốn quay trở lại ngôi nhà đó. Thế nhưng, cứ nghĩ đến chuyện vợ chồng ly dị là tim tôi đau nhói, tôi yêu anh quá nhiều, cũng hi sinh cho anh nhiều, để rồi giờ dứt ra không nổi.

Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

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