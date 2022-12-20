Vợ có nhu cầu cao, cô ấy liên tực sắm về những bộ quần áo 2 dây siêu quyến rũ để hâm nóng tình cảm nhưng tôi lại bàng hoàng vì thứ được giấu sâu trong tủ quần áo

Tâm sự 20/12/2022 15:46

Ngoài việc có ham muốn mạnh mẽ, vợ tôi còn là người sống khá tự ti. Tính này của vợ tôi thấy bắt đầu xuất hiện sau khi cô ấy sinh con.

Đàn ông thường có "nhu cầu" cao nên luôn muốn chuyện sinh hoạt vợ chồng được suôn sẻ, thăng hoa. Song chẳng phải ai cũng có thể "chịu được nhiệt" từ những cô vợ "nghiện mây mưa". Huyền - vợ tôi chính xác là một trường hợp như thế. Cuộc hôn nhân của chúng tôi tới nay đã được 5 năm nhưng hình như chưa một giai đoạn nào tôi thấy Huyền bớt đi những ham muốn. Nói không ngoa thì kể cả khi mang bầu, sinh con, Huyền vẫn rất thích trò chuyện với tôi về những vấn đề nhạy cảm.

Thực ra, bản thân tôi cũng có nhiều hứng thú với "chuyện ấy". Tuy nhiên đàn ông còn phải lo nghĩ đủ thứ, nhất là về thăng tiến sự nghiệp nên đôi lúc tôi hơi lơ là, bỏ qua sinh lý cá nhân. Có những đợt đi công tác triền miên, tôi rất mệt mỏi vì phải đi tiếp khách, uống bia rượu nhiều. Về đến nhà thì chỉ muốn tắm rửa, đi ngủ thôi. Vậy mà Huyền nằm bên vẫn cứ ve vãn, đôi lúc làm cho tôi thấy quá tải.

Tôi đã góp ý với Huyền rất nhiều lần, cô ấy chẳng hề bận tâm. Có chăng đợt Huyền sinh bé đầu tiên là còn bớt chú ý tới tôi một chút. Hồi ấy, sau khi ru con ngủ, Huyền cũng say giấc luôn nên cả đêm của tôi được "an toàn". Tuy nhiên, khi con lớn hơn, bé được bà nội trông ở phòng bên, thì Huyền lại "chứng nào tật nấy".

Vợ có nhu cầu cao, cô ấy liên tực sắm về những bộ quần áo 2 dây siêu quyến rũ để hâm nóng tình cảm nhưng tôi lại bàng hoàng vì thứ được giấu sâu trong tủ quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tôi không đáp ứng được ham muốn của vợ mình,Huyền sẽ nũng nịu, cho rằng tôi đã chán vợ, thậm chí là vu oan sau mỗi lần đi công tác tôi đã có tình nhân bên ngoài. Tôi lại phải giải thích, đưa ra hết bằng chứng bản thân chung thủy. Mỗi lần như thế, vợ chồng tôi sẽ "chiến tranh lạnh" khoảng 1-2 tuần rồi chính Huyền vẫn là người làm hòa trước bằng loạt chiêu "ve vãn".

Ngoài việc có ham muốn mạnh mẽ, Huyền còn là người sống khá tự ti. Tính này của Huyền thấy bắt đầu xuất hiện sau khi cô ấy sinh con. Cơ thể của người phụ nữ sau khi sinh cũng có nhiều biến đổi, làm cho vợ tôi nghĩ cô ấy không còn đủ sức quyến rũ chồng. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn một lòng yêu Huyền, dù vợ có như thế nào, tôi vẫn cứ yêu thương.

Đợt này, Huyền bỗng dưng mua rất nhiều đồ nội y nóng bỏng. Tôi biết được chuyện này vì Huyền liên tục bảo tôi chuyển khoản mà Huyền cũng không giấu điều đó. Cô ấy nói muốn "đổi gió" để chồng yêu thương nhiều hơn. Tôi bảo "Anh chẳng tiếc tiền với em nhưng nên mua hạn chế để còn tiêu vào những thứ khác nữa. Mua một vài bộ là đủ rồi, anh luôn thấy em quyến rũ nhất trên đời." Ấy vậy nhưng vợ tôi vẫn cứ shopping rất mạnh tay, có hôm đi mua tới 8 bộ nội y trong khi một tuần chỉ có 7 ngày!

Mỗi khi đêm đến, tôi lại thấy Huyền chưng diện một bộ nội y mới. Sau khi "cuộc yêu" kết thúc, Huyền sẽ đem đồ đi giặt, phơi ngay lập tức. Tôi cũng chẳng mảy may điều gì bất thường, cho tới một ngày bỗng muốn kiểm tra xem rốt cục vợ đã mua bao nhiêu bộ đồ nội y nóng bỏng. Thực ra tủ quần áo của tôi và vợ khác nhau nên tôi rất hiếm khi nào động vào.

Vợ có nhu cầu cao, cô ấy liên tực sắm về những bộ quần áo 2 dây siêu quyến rũ để hâm nóng tình cảm nhưng tôi lại bàng hoàng vì thứ được giấu sâu trong tủ quần áo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi mở tủ quần áo của vợ ra, tôi kiểm tra một lượt thì phát hiện túi bóng nhỏ nằm ở sâu bên trong góc tủ. Đây đều là những bộ nội y mà vợ từng mặc và tôi được chứng kiến. Nhưng điều bất ngờ là cái nào ở trong túi bóng này cũng bị xé rách toang, không phải do kéo cắt mà nhìn giống vết xé của tay người hơn.

Lúc này, tôi mới rùng mình. Rõ ràng, khi "hoan lạc", tôi rất nhẹ nhàng với vợ, chưa bao giờ làm những chuyện gì thô bạo. Vậy tại sao nội y của cô ấy lại bị xé toang như thế này? Những bộ khác nằm ngoài chiếc túi bóng đen thì vẫn nguyên hiện trạng, thậm chí có bộ còn chưa cắt mác.

Tôi đang nghi ngờ có 2 trường hợp xảy ra. Một là vì Huyền không cảm thấy thỏa mãn nên đã trút giận lên những bộ nội y. Hai là cô ấy đã tìm đến những người đàn ông khác để giải tỏa nhu cầu bản thân. Quả thực, một loạt những suy nghĩ rối ren cứ dấy lên trong tâm trí tôi, làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng.

Tôi vẫn chưa dám nói chuyện này với Huyền . Chỉ lo là, sau khi nói ra, chuyện vợ chồng chúng tôi không còn được yên ấm nữa...

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