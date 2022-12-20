Quyết bỏ vợ vì cô ấy không thể sinh con, vừa mới bước chân ra khỏi tòa, cô ta liền nở nụ cười mãn nguyện, giây tiếp theo từng lời cô ấy nói làm tôi run rẩy đứng không vững

"Không rõ anh ngốc thật hay đang cố tự ru ngủ mình nữa...", theo từng lời cô ấy nói mà tôi run rẩy đứng không vững.

Tôi sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, công việc ổn định với mức lương 40 triệu, có thể coi là cao so với mặt bằng chung. Tôi cũng chẳng mắc tệ nạn xấu nào, tính tình ôn hòa dễ chịu, gia đình bố mẹ có tri thức. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi cứ mãi lận đận tình duyên. Lần kết hôn này là thứ 2 nhưng tôi từng chia tay một người khi đám cưới gần kề, bởi vậy có thể coi như tôi lấy vợ lần thứ 3. Sau hơn một năm chung sống, lúc chúng tôi còn chưa có con thì Quỳnh bỗng chìa đơn đòi ly hôn. Tôi sốc nặng, ráo riết hỏi lý do, Quỳnh bảo không xứng đáng với tôi, cảm thấy thua kém và thảm hại trước chồng. Chẳng là Quỳnh vừa bị mất việc, kinh tế trong nhà mình tôi lo liệu mấy tháng nay. Song tôi đâu có trách móc Quỳnh vì điều đó.

Ảnh minh họa: Internet Mãi sau Quỳnh mới nói thật rằng mới đi khám và phát hiện bản thân không thể sinh con. Tôi chết điếng. Tại sao 3 người phụ nữ tôi quyết định lấy làm vợ lại đều bị vô sinh và cuối cùng đòi ly hôn để giải thoát cho tôi? Có lẽ ông trời trêu ngươi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác vì là con trai một phải chịu trách nhiệm sinh con nối dõi. Vậy là tôi và vợ thứ 3 ra tòa ly hôn. Lúc cầm được phán quyết ly hôn ở tòa án trở ra, Quỳnh bỗng cười hỏi: "Anh có muốn nghe sự thật không?". Tôi nhíu mày không vui, lại còn sự thật nào nữa? Chẳng phải cô ấy không đẻ được nên đành buông bỏ cho tôi cưới người khác à?

"Không rõ anh ngốc thật hay đang cố tự ru ngủ mình nữa...", theo từng lời Quỳnh nói mà tôi run rẩy đứng không vững. Quỳnh bảo tôi cũng không tệ nhưng phải cái quá yếu trong chuyện vợ chồng, một năm chắc gần vợ được 4, 5 lần. Chưa có con chắc cũng vì tần suất gần gũi quá ít. Yếu thì chữa chạy và cố gắng cải thiện song tôi luôn cho rằng mình bình thường, còn quay ra chửi vợ mất nết. "Tôi tin là 2 người kia chẳng ai bị vô sinh đâu nhưng đó là lý do tốt nhất để anh đồng ý ly hôn trong êm đẹp. Tất nhiên là tôi cũng chẳng làm sao rồi", vợ cũ cười mỉa nhìn tôi. Quỳnh bảo tôi sĩ diện quá cao, nếu nói thẳng lý do thật sự, chắc chắn tôi sẽ không chịu ly hôn. Nên họ buộc lòng phải nghĩ ra chiêu trò đó. Cả tháng nay tôi mất ăn mất ngủ. Tôi thì thấy mình rất bình thường, liệu có phải toàn vớ được mấy người nhu cầu quá cao? Tôi có nên đi khám chuyên khoa hay không?

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