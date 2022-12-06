Cầm chiếc quần lót dính đầy vết son lạ, bí mật động trời của chồng lộ tẩy khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 06/12/2022 07:00

Tại sao vết son lại in hằn rõ ràng trên quần lót của chồng? Chồng đã làm gì và có việc gì để xảy ra điều này?

Tôi ngã quỵ khi cầm chiếc quần lót dính vết son lạ của chồng… trái tim tôi như tan thành trăm mảnh, đau đớn vô cùng…

Tôi và chồng quen biết nhau trong một lần đi ăn sinh nhật của một người bạn chung. Năm nay anh ấy đã 32 tuổi còn tôi 27.

Cầm chiếc quần lót dính đầy vết son lạ, bí mật động trời của chồng lộ tẩy khiến tôi ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi hiện đang là giám đốc một công ty xây dựng có tiếng ở Hà Nội. Tháng nào anh cũng đi công tác một vài tuần. Vì vậy, mang tiếng là có chồng nhưng hiếm lắm hai chúng tôi mới nhìn mặt nhau, đưa nhau đi ăn uống hay đi chơi đâu đó. Con trai tôi đã gần 3 tuổi nhưng hầu như chỉ mình tôi là người dạy bảo nó. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân nhưng biết làm sao được, trót mang tiếng lấy chồng giỏi, chồng giàu rồi thì cam chịu thôi. Đôi lúc tôi đành tự an ủi mình làm hậu phương vững chắc cho chồng thăng tiến, thành công vậy.

Anh trở về nhà sau chuyến công tác gần một tuần. Hôm về, anh bỏ cái va ly vào phòng rồi lại vội vã thay quần áo đến công ty. Như mọi khi, tôi lại thu dọn đống đồ bẩn để mang đi giặt. Vừa mở valy ra, tôi giũ giũ đống quần áo, đột nhiên chiếc quần lót màu trắng hiện lên một vết son đỏ khiến tôi c.hết đứng… Tôi ngã quỵ, trái tim tôi như tan thành trăm mảnh, đau đớn vô cùng…

Nhiều khi tôi cũng muốn nổi loạn, muốn tra khảo anh về nguồn gốc của vết son lạ trên chiếc quần lót của anh, muốn buông xuôi tất cả vì chẳng thể chịu đựng sự phản bội của anh ta. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến con nên đành câm lặng, tôi cũng sợ… Tuy nhiên, sức chịu đựng của tôi sắp vượt qua giới hạn, tôi phải làm sao đây? xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Lao vào cuộc tình ái với đồng nghiệp trẻ đẹp, đang cuồng nhiệt trong nhà nghỉ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật tung, chồng ngoại tình biến sắc khi thấy 3 người trước mặt

Lao vào cuộc tình ái với đồng nghiệp trẻ đẹp, đang cuồng nhiệt trong nhà nghỉ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật tung, chồng ngoại tình biến sắc khi thấy 3 người trước mặt

Nhiều lần 'làm tình' với người yêu, tôi không ngờ lần này lại bị bắt gặp. Cảnh tượng trước mắt là 3 người đang trừng trừng nhìn vào... tôi quả muốn độn thổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ