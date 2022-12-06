Cầm chiếc quần lót dính đầy vết son lạ, bí mật động trời của chồng lộ tẩy khiến tôi ngã quỵ

Tại sao vết son lại in hằn rõ ràng trên quần lót của chồng? Chồng đã làm gì và có việc gì để xảy ra điều này?

Tôi ngã quỵ khi cầm chiếc quần lót dính vết son lạ của chồng… trái tim tôi như tan thành trăm mảnh, đau đớn vô cùng…

Tôi và chồng quen biết nhau trong một lần đi ăn sinh nhật của một người bạn chung. Năm nay anh ấy đã 32 tuổi còn tôi 27.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi hiện đang là giám đốc một công ty xây dựng có tiếng ở Hà Nội. Tháng nào anh cũng đi công tác một vài tuần. Vì vậy, mang tiếng là có chồng nhưng hiếm lắm hai chúng tôi mới nhìn mặt nhau, đưa nhau đi ăn uống hay đi chơi đâu đó. Con trai tôi đã gần 3 tuổi nhưng hầu như chỉ mình tôi là người dạy bảo nó. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân nhưng biết làm sao được, trót mang tiếng lấy chồng giỏi, chồng giàu rồi thì cam chịu thôi. Đôi lúc tôi đành tự an ủi mình làm hậu phương vững chắc cho chồng thăng tiến, thành công vậy.

Anh trở về nhà sau chuyến công tác gần một tuần. Hôm về, anh bỏ cái va ly vào phòng rồi lại vội vã thay quần áo đến công ty. Như mọi khi, tôi lại thu dọn đống đồ bẩn để mang đi giặt. Vừa mở valy ra, tôi giũ giũ đống quần áo, đột nhiên chiếc quần lót màu trắng hiện lên một vết son đỏ khiến tôi c.hết đứng… Tôi ngã quỵ, trái tim tôi như tan thành trăm mảnh, đau đớn vô cùng…

Nhiều khi tôi cũng muốn nổi loạn, muốn tra khảo anh về nguồn gốc của vết son lạ trên chiếc quần lót của anh, muốn buông xuôi tất cả vì chẳng thể chịu đựng sự phản bội của anh ta. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến con nên đành câm lặng, tôi cũng sợ… Tuy nhiên, sức chịu đựng của tôi sắp vượt qua giới hạn, tôi phải làm sao đây? xin mọi người cho tôi lời khuyên!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-chiec-quan-lot-dinh-day-vet-son-la-bi-mat-dong-troi-cua-chong-lo-tay-khien-toi-nga-quy-531956.html