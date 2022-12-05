Lao vào cuộc tình ái với đồng nghiệp trẻ đẹp, đang cuồng nhiệt trong nhà nghỉ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật tung, chồng ngoại tình biến sắc khi thấy 3 người trước mặt

Tâm sự 05/12/2022 20:35

Nhiều lần 'làm tình' với người yêu, tôi không ngờ lần này lại bị bắt gặp. Cảnh tượng trước mắt là 3 người đang trừng trừng nhìn vào... tôi quả muốn độn thổ.

Khi lấy vợ, tôi kiên quyết chọn cho mình một người vợ xinh đẹp, cho thiên hạ lác mắt, để đi đâu với vợ, tôi cũng có thể hãnh diện. Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi bất ngờ vì con trai lại lấy được một cô con gái xinh đẹp như vậy. Không chỉ có khuôn mặt xinh, dáng người của vợ tôi còn khá sexy, 3 vòng chuẩn như siêu mẫu.

Ngày cưới, tôi là chú rể hạnh phúc nhất khi chứng kiến bao nhiêu ánh mắt ghen tị. Kể cả sau khi có con, tôi vẫn khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ bởi vợ tôi vẫn xinh đẹp như thời con gái, không hề béo xổ ra như những người phụ nữ khác. Xinh đẹp là một phần, vợ tôi còn giỏi vun vén mọi chuyện trong gia đình. Vợ sống khéo đến mức bố mẹ tôi còn yêu chiều và cưng nựng cô hơn tôi.

Lao vào cuộc tình ái với đồng nghiệp trẻ đẹp, đang cuồng nhiệt trong nhà nghỉ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật tung, chồng ngoại tình biến sắc khi thấy 3 người trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có được vợ đẹp, con xinh, tôi cảm thấy mình quá mỹ mãn, không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Thế nhưng, thói đời quá đủ đầy thường khiến con người ta nhàm và muốn tìm thứ mới lạ để thử.

Tôi không cưỡng lại được sự tấn công của Thúy. Thúy chính là đồng nghiệp mới của tôi. Cô ấy có vẻ bề ngoài cuốn hút, nhất là đôi mắt nhìn như thấu tim gan người khác, da trắng mịn. Một người đàn bà đẹp dễ khiến đàn ông nảy sinh ham muốn chiếm hữu, tôi cũng không ngoại lệ.

 

Tôi nhanh chóng lao vào cuộc phiêu lưu tình ái với Thúy. Những cuộc hẹn hò chớp nhoáng của chúng tôi thường diễn ra tại nhà nghỉ, quán cà phê vắng vẻ. Có những hôm vì "thèm" nhau quá, chúng tôi còn tận dụng cả nhà vệ sinh của công ty.

Tuy ăn nằm với Thúy, chu cấp cho Thúy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ. Ở nhà, tôi vẫn là một người chồng, một người cha tốt. Tiền lương tôi vẫn mang về đủ không thiếu, mỗi tối vẫn dạy con học và chơi với con.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vào một buổi trưa của thứ 5 tuần trước, khi tôi và Thúy đang cuồng nhiệt trong nhà nghỉ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật tung, trước cửa là vợ và bố mẹ tôi.

Lao vào cuộc tình ái với đồng nghiệp trẻ đẹp, đang cuồng nhiệt trong nhà nghỉ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật tung, chồng ngoại tình biến sắc khi thấy 3 người trước mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chứng kiến cảnh tượng xấu hổ, khuôn mặt vợ tôi biến sắc, nói một câu duy nhất rồi ra về: "Nếu không nhờ bồ của anh thông báo thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh lại dám ngoại tình."

Còn tôi thì bị bố mẹ đẻ đánh cho mấy phát vào người rồi họ mới bỏ đi. Dù bị đánh đau nhưng tôi vẫn nhận thức được việc gì đã xảy ra, tôi nhanh chóng mặc quần áo chạy về nhà xin vợ tha thứ. Nhưng đập vào mặt tôi là tờ đơn ly hôn vợ đã soạn sẵn.

Vợ tôi đã rất thất vọng về tôi, cô ấy bế con về nhà ngoại từ hôm ấy. Tôi đã nhiều lần sang xin lỗi và hứa thay đổi nhưng vợ tôi không đồng ý, có lẽ cô ấy đã quá sốc khi biết tôi có người đàn bà khác. Bây giờ tôi nên làm thế nào để vợ tha thứ và quay trở về? Tôi thật sự rất hối hận trước hành vi sai trái của bản thân.

 

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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