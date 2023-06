Đêm tân hôn, mở hết chiêu trò thúc đẩy vợ ‘nhập cuộc’, nào ngờ vừa đến màn dạo đầu, chồng nhận cái lắc đầu ngán ngẩm vì… điều tế nhị

Ngược lại, Lộc cũng bị Thiên An hớp hồn ngay lần đầu tiên. Bởi Thiên An cũng có hình thức rất xinh xắn, lại vừa dịu dàng và cá tính. Vì 2 người “tình trong như đã” nên ngay sau buổi sinh nhật hôm đó, họ đã xin số điện thoại và gọi cho nhau làm quen ngay từ đó.

Quen nhau trong 1 lần đi sinh nhật bạn, ngay từ đầu Thiên An đã cảm mến Lộc – chồng Thiên An bây giờ. Lộc ăn nói rất chừng mực, lại đĩnh đạc và từ tốn. Hơn nữa, Lộc còn có hình thức rất ưa nhìn, bảnh bao và thư sinh. Ánh mắt biết nói của Lộc càng lôi cuốn người con gái cá tính này ngay ngày đầu gặp mặt.

Ảnh minh họa: Internet

2 tháng sau ngày đầu tiên quen nhau, Lộc ngỏ lời yêu và được Thiên An đồng ý ngay tức thì. Từ đó, hai người chính thức yêu nhau. Mỗi khi cùng nhau sánh bước hay tụ tập cùng bạn bè, ai cũng nức nở khen 2 bạn đôi lứa xứng đôi. Cả hai càng hạnh phúc hơn khi vừa yêu được ít lâu thì bố mẹ biết và giục làm đám cưới.

Do mới yêu nhau, lại có ý định tổ chức “đám cưới liền tay” nên dù những lúc đi chơi riêng, Lộc có vài lần tỏ ý muốn gần gũi đều bị Thiên An nhất quyết từ chối. Thiên An cho rằng, ngày cưới đã đến gần, cứ đợi đến đêm tân hôn thì “động phòng” một thể. Lúc ấy, tân hôn càng mật ngọt và khó quên hơn. Bất đắc dĩ, dụ vượt rào trước không được nên Lộc phải đồng ý.