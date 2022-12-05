Đêm tân hôn, mở hết chiêu trò thúc đẩy vợ ‘nhập cuộc’, nào ngờ vừa đến màn dạo đầu, chồng nhận cái lắc đầu ngán ngẩm vì… điều tế nhị

Ngược lại, Lộc cũng bị Thiên An hớp hồn ngay lần đầu tiên. Bởi Thiên An cũng có hình thức rất xinh xắn, lại vừa dịu dàng và cá tính. Vì 2 người “tình trong như đã” nên ngay sau buổi sinh nhật hôm đó, họ đã xin số điện thoại và gọi cho nhau làm quen ngay từ đó.

Quen nhau trong 1 lần đi sinh nhật bạn, ngay từ đầu Thiên An đã cảm mến Lộc – chồng Thiên An bây giờ. Lộc ăn nói rất chừng mực, lại đĩnh đạc và từ tốn. Hơn nữa, Lộc còn có hình thức rất ưa nhìn, bảnh bao và thư sinh. Ánh mắt biết nói của Lộc càng lôi cuốn người con gái cá tính này ngay ngày đầu gặp mặt.

Do mới yêu nhau, lại có ý định tổ chức “đám cưới liền tay” nên dù những lúc đi chơi riêng, Lộc có vài lần tỏ ý muốn gần gũi đều bị Thiên An nhất quyết từ chối. Thiên An cho rằng, ngày cưới đã đến gần, cứ đợi đến đêm tân hôn thì “động phòng” một thể. Lúc ấy, tân hôn càng mật ngọt và khó quên hơn. Bất đắc dĩ, dụ vượt rào trước không được nên Lộc phải đồng ý.

2 tháng sau ngày đầu tiên quen nhau, Lộc ngỏ lời yêu và được Thiên An đồng ý ngay tức thì. Từ đó, hai người chính thức yêu nhau. Mỗi khi cùng nhau sánh bước hay tụ tập cùng bạn bè, ai cũng nức nở khen 2 bạn đôi lứa xứng đôi. Cả hai càng hạnh phúc hơn khi vừa yêu được ít lâu thì bố mẹ biết và giục làm đám cưới.

Rồi đám cưới của 2 người cũng diễn ra. Ngày cưới, cả hôn trường đều tấm tắc khen cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa. Lại thêm, cả hai đều có công việc ổn định, gia đình 2 bên khá giả nên tiệc cưới được tổ chức rất sang trọng và hoành tráng. Nhìn cô dâu xinh đẹp sánh bước bên chú rể phong độ, ai cũng “gato” với hạnh phúc của đôi bạn trẻ.

Đêm tân hôn, khi cánh cửa phòng ngủ trong căn nhà riêng đã khép lại là lúc Thiên An mong chờ cho những phút giây trọng đại nhất đời mình. Cô háo hức mặc chiếc váy ngủ quyến rũ và sexy nhất để “chiều chồng”. Lộc thấy vợ như vậy cũng sẵn sàng “nhập cuộc”.

Song ngay đêm động phòng ấy, 2 vợ chồng trẻ này đều chưng hửng khi mọi chuyện diễn ra không được như ý. Để chứng tỏ bản lĩnh của mình, Lộc tung đủ mọi chiêu dụ dỗ vợ để vợ nhanh chóng nhập cuộc theo. Song vợ mới cưới của Lộc thì không thể.

Lý do chỉ vì cô dâu mới của Lộc quá bất ngờ khi lần đầu tiên thấy hình dáng “cậu nhỏ” của chồng. Thiên An thật sự càng sốc hơn khi thấy cái đó của chồng quá khiêm tốn và nhỏ bé. Người vợ trẻ này càng thất vọng hơn nữa khi trong cuộc, cô chẳng hề cảm nhận được sự có mặt của “cậu bé”.

Ngay sau lần đầu gần gũi, vợ chồng trẻ này đã gặp trục trặc. Điều này khiến Thiên An hụt hẫng, chán nản. Còn Lộc một mặt vừa thấy tự ti với kích cỡ cậu nhỏ của mình, mặt khác nghĩ chắc do quá mệt mỏi sau ngày vui nên mới thế. Anh cứ một mực hứa mọi chuyện sẽ được cải thiện và khác biệt. Nhưng chờ 1 hôm, 1 tuần đến 1 tháng mọi cảm giác vẫn y nguyên như thế với Thiên An.

Sau kết hôn chỉ 1 tháng, một ngày đi làm về, Lộc nhận được đơn xin ly thân của vợ đang để trước mặt bàn làm việc. Bên cạnh đó là mẩu giấy của vợ nhắn Lộc rằng cô ấy đang về ngoại chơi 1 tuần để lấy lại tinh thần. Vợ Lộc nói sẽ không kể cho ai nghe bất cứ trục trặc của 2 vợ chồng là do đâu nên Lộc không phải ngại gì hết.

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Bất chợt, sống mũi Lộc chợt cay xè. Sao vợ Lộc lại vừa độc ác chê bai chồng nhưng lại vừa thương Lộc như thế chứ? Có phải vợ đang thương hại một thằng đàn ông bất lực như Lộc không? Lộc thật sự không muốn bất cứ một người đàn bà phải thương hại mình.

Đối mặt với chuyện khó nói của bản thân, Lộc cứ bị những suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm và ăn mòn đến mệt nhoài. Lộc chợt nghĩ, liệu có vợ chồng nào mới cưới mà chưa được hưởng trọn vẹn phút bên nhau như vợ chồng Lộc chỉ vì “cậu nhỏ” quá ngắn chưa? Hay là Lộc bị bệnh gì? Hay là vợ Lộc đang quan trọng hóa mọi chuyện lên?