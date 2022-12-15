Vợ tôi đêm đó đột nhiên cuồng nhiệt vô cùng. Cả tháng cô ấy bỏ đói tôi với đủ lý do khác nhau chính vì thế sự chủ động của vợ khiến tôi vô cùng vui mừng và phấn khích. Lâu ngày không được gần gũi vợ nên tôi đòi hỏi cô ấy 3 lần liền, sau đó chúng tôi đều mệt nhoài ôm nhau ngủ say.

Tối đó vợ đột ngột rủ tôi đến nhà cô bạn thân ăn cơm. Cô bạn này vợ tôi chơi thân từ lâu, tên Thi. Vì là bạn thân của vợ nên tôi chẳng nghi ngờ gì, cho dù trước đây vợ chưa bao giờ làm thế cả. Trong bữa ăn hai người đó chuốc cho tôi khá nhiều rượu rồi vợ bảo hai đứa cùng ngủ lại nhà Thi. Cô ấy dìu tôi vào phòng ngủ dành cho khách nhà Thi, tôi vì quá say nên lập tức thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi vợ chui vào chăn thì tôi cũng lơ mơ tỉnh giấc, vội choàng tay ôm chầm lấy cô ấy.

Tôi chưa kịp phản ứng lại trước tình huống quá mức bất ngờ ấy thì cánh cửa phòng mở ra, đèn được bật sáng trưng và vợ tôi xuất hiện với chiếc điện thoại trên tay. Cô ấy đã chụp lại toàn bộ cảnh tôi và Thi không mảnh vải che thân nằm chung trên một chiếc giường.

Đến nửa đêm do uống nhiều rượu nên tôi tỉnh dậy vì cảm thấy khát nước. Bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên, nhìn sang bên cạnh và trông thấy một mái tóc dài xõa tung trên gối, tôi sợ hãi suýt ngã nhào khỏi giường. Vợ tôi có mái tóc tém rất xinh xắn, cá tính. Không bao giờ có chuyện qua một đêm mà tóc cô ấy đã dài thế này cả. Người sở hữu mái tóc dài ở đây chỉ có thể là Thi mà thôi!

“Anh còn gì để chối cãi nữa không? Tôi không nghĩ anh là loại đàn ông vô liêm sỉ tới mức tằng tịu với cả bạn gái thân của vợ đấy” - nói xong cô ấy chìa lá đơn ly hôn ra bắt tôi phải ký bằng được. Nếu không sẽ tung hê đám bằng chứng vừa chụp được để tôi mất hết danh dự với mọi người. Lúc ấy quá sốc nên tôi không kịp phản ứng, đờ đẫn ký vào đơn ly hôn vợ đưa. Ngay sau đó tôi bị mời ra khỏi nhà Thi.

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Trên đường về, gió lạnh táp vào mặt khiến tôi đã tỉnh táo hơn và nhận ra rất nhiều vấn đề bất thường. Tại sao vợ lại biết mà chuẩn bị sẵn đơn ly hôn từ trước? Nếu bắt gian chồng và cô bạn thân, chắc chắn vợ phải trách móc, chửi bới cả Thi nữa chứ. Đằng này vợ không hề đả động tới Thi nửa mà vẫn ở lại nhà Thi, có phải là quá bất thường hay không? Thế nhưng đơn ly hôn đã ký, bằng chứng ngoại tình của tôi vợ nắm đủ. Chúng tôi lại không có con cái và tài sản chung, thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh chóng.

Điều khiến tôi phải sốc nặng chính là sau 4 tháng kể từ cái đêm ấy, lúc đó vợ chồng tôi đã chính thức ly hôn thì Thi đột ngột đến tìm tôi với cái bụng hơi nhô cao. Thi bảo rằng đứa con trong bụng cô ta chính là con của tôi. Sau khi tôi thừa nhận có quan hệ với Thi và Thi sẵn sàng để gia đình tôi xét nghiệm ADN thì bố mẹ tôi đã đón Thi về chăm sóc. Đợi cô ta sinh con thì sẽ tổ chức đám cưới cho chúng tôi.

Bố mẹ đã nói vậy tôi cũng không thể phản đối. Hơn nữa nếu đứa bé là con tôi thật mà hiện tại hắt hủi nó thì tôi lại mang tội với con đẻ của mình. Khi Thi về sống chung nhà, trong một lần nghe lén cô ta nói chuyện điện thoại với vợ cũ thì tôi mới biết cái đêm ấy là một âm mưu thâm hiểm!

Hóa ra mấy năm chung sống với tôi, vợ cũ vẫn thương nhớ tình xưa. Đợt vừa rồi anh ta mới trở về từ nước ngoài, họ muốn đoàn tụ với nhau nhưng cô ta không có lý do để ly hôn. Thi thì đang sốt sắng chuyện lấy chồng vì gia đình giục giã do đã lớn tuổi rồi. Vợ cũ khẳng định tôi là người đàn ông có trách nhiệm, Thi lập tức lựa chọn tôi là mục tiêu. Họ hợp tác với nhau như thế, tất nhiên sẽ chọn ngày mà Thi dễ mang thai.

Biết rằng mình bị lừa một cách đau đớn nhưng sự thật là Thi đang mang thai con của tôi thì không thể thay đổi được. Lẽ nào tôi chỉ còn cách cưới Thi hay sao?