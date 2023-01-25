Cả nhà bênh con trau chằm chặp dù suốt ngày nhậu nhẹt, vợ liền gửi 'tối hậu thư' cùng tờ giấy có nét chữ đỏ khiến bà sốc óc

Lấy chồng được 1 tháng thì Lý có tin vui. Vì cơ địa yếu nên cô nghỉ luôn việc ở nhà để dưỡng thai và chăm sóc gia đình. Đứa bé sinh ra là con gái, vô cùng đáng yêu, bố mẹ chồng rất vui mừng. Nhưng do gia đình chồng là trưởng họ, nên vẫn nặng nề chuyện có cháu trai nối dõi, chồng Lý cũng không còn trẻ trung nữa, thế là không bao lâu sau khi sinh bé thứ nhất, Lý liền mang bầu rồi đẻ luôn tập 2.

Lý và Đức lấy nhau do được bố mẹ 2 bên mai mối. Cô kém chồng mình hẳn 1 giáp. Lúc đó, Đức đã 35 tuổi, có công việc ổn định, nhưng khổ nỗi anh mải chơi nên không chịu lập gia đình. Mẹ Đức không biết đã phải rơi bao nhiêu nước mắt vì con trai, cuối cùng anh mới chịu yên bề gia thất để phụ huynh yên lòng.

Anh không biết từ chối cuộc nhậu nào với bạn bè, ai vừa gọi điện rủ rê là Đức nhanh nhanh chóng chóng tới liền, mặc kệ vợ con ở nhà xoay xở với nhau. Đứa lớn thì nghịch ngợm, lại còn quá nhỏ nên Lý rất vất vả trông con. Nhiều hôm cô phát khóc lên vì bực với chồng.

Mặc dù bây giờ đã là bố của 2 đứa trẻ, Đức vẫn mải chơi như ngày nào. 1 tuần thì phải đến 4-5 buổi, Đức trốn vợ đi nhậu. Lúc Lý mới sinh bé thứ 2, trong nhà có mỗi 2 vợ chồng ( vì họ ở riêng, bố mẹ 2 bên đều ở xa), cô lại đẻ mổ nên đi lại khó khăn. Ấy thế mà có ai đến thăm Lý, Đức lại viện cớ ra ngoài mua đồ rồi... lặn mất tăm.

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Lý không nhớ cô và chồng đã giận dỗi nhau bao nhiêu lần về chuyện này. Cô cũng không nhớ mình đã đăng bao nhiêu dòng tâm trạng, thậm chí cả những bài "dằn mặt" bạn bè của chồng về chuyện đừng lôi kéo Đức đi nhậu. Nhưng rồi được vài hôm lại đâu vào đó. Lý chán ngấy cảnh ngày nào chồng về cũng thở ra mùi rượu bia, nói lảm nhảm rồi những thứ anh thải ra lại do chính tay cô dọn dẹp.

Lý gọi điện về nhờ mẹ chồng phân xử, khuyên bảo chồng mình thì bà chỉ đánh câu: "Ôi dào, chồng đã làm được đến chức ấy thì tất nhiên ngoài năng lực nó phải có các mối quan hệ. Mà quan hệ ở đâu ra, chính là trong những cuộc nhậu đó. Cô cái gì cũng muốn, nhà đẹp xe sang rồi con bắt chồng phải ở nhà ngoan ngoãn nữa. Tham vừa thôi. Từ ngày lấy nó không phải đi làm tí nào thì cũng phải biết mà cảm thông cho chồng. Cứ cằn nhằn nó đánh cho là phải, rồi có ngày nó chán nó đi cặp bồ thì lại khóc lóc than trời..."

Thời gian gần đây Lý còn phát hiện chồng mình chơi cờ bạc. Cũng vẫn là những người bạn đó của chồng. Cứ bảo chơi vui với nhau, nhưng tiền trong ví chồng Lý cứ đi ầm ầm. Khi thì 7-8 triệu, có bận thua bạc mất gần 20 triệu... Tiền bỉm sữa cho con, Lý còn tiết kiệm từng đồng, thậm chí cô còn chẳng sắm sửa gì cho mình hơn 1 năm nay rồi, mà chồng cứ ném tiền qua cửa sổ. Ai không bực mới lạ.

Lý cằn nhằn chồng, hai người họ cãi nhau. Đức nổi khùng lên đánh Lý. Cả nhà lại bênh vực anh nói rằng cô nói nhiều, nói dai, nói dại. Mẹ chồng còn gọi điện lên mắng cô rằng không biết giữ thể diện cho chồng. Có người vợ như chị chỉ phá chứ chẳng vun vén được việc gì. Mẹ Đức khăng khăng rằng bạn bè của Đức cũng chỉ chơi cho vui, xả stress, chẳng ai nỡ sát phạt nhau. Lý cứ sồn sồn lên những chuyện không đâu. Bà xấu hổ khi có con dâu như Lý...

Thế rồi bẵng đi 1 thời gian nhà chồng không thấy Lý có phản ứng gì khi chồng cô nhậu nhẹt, rồi chơi bài bạc nữa. Thậm chí Đức đi thâu đêm Lý cũng không nói. Cho đến tuần trước, Lý có gửi 1 cái hộp nhỏ về thẳng nhà mẹ chồng. Mẹ Đức bóc ra xem thì ngỡ ngàng vì những thứ bên trong.

Lý đã mang con về ngoại. Cô nói rằng không thể chịu đựng được sự cô đơn, buồn tủi khi phải sống chung với người chồng vô tâm, nhậu nhẹt và cờ bạc nữa. 2 đứa con Lý sinh cho anh, đến nay đứa lớn cũng đã 5 tuổi nhưng Đức chưa 1 lần biết thay tã cho con, cho con uống sữa và ru con ngủ. Toàn bộ thời gian anh đều dành cho những cuộc vui, những người mà anh gọi là "chí cốt". Lý nói rằng nếu Đức không thay đổi, cô sẽ viết đơn ly hôn. Cô quá chán nản sống trong cảnh này.

Ngoài tối hậu thư, Lý còn kèm theo 1 tờ giấy có nét chữ đỏ viết vội của Đức. Thì ra bữa trước ham vui, Đức chơi thua bạc và nợ hơn 500 triệu. Nhưng giờ lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền phải trả đã lên đến gần 1 tỷ. Mẹ Đức sốc đến tận óc khi nhìn thấy tờ giấy này. Bà cứ nghĩ con mải chơi nhưng vẫn luôn biết chừng mực mà dừng lại. Không ngờ anh lại sa đọa thế!

Mẹ Đức nhấc máy gọi cho cả con trai và con dâu đều không được. Lúc này bà mới ân hận. Vì sự vô tâm của mình mà đã tiếp tay làm hạnh phúc của đời con tan vỡ. Chiều qua, đích thân mẹ chồng Lý lên Hà Nội kéo Đức về quê. Sau đó hai người sang nhà bố mẹ đẻ Lý để xin lỗi và muốn đón mẹ con cô về. Nhưng Lý vẫn chưa chịu. Cô muốn dành thời gian để suy nghĩ sau chuỗi dài những ngày mệt mỏi.