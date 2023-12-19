Cả đêm tân hôn vợ nhất quyết không chịu gần gũi, cấm tiệt chồng chạm vào người, tức giận tôi tát em một cái rồi sau đó ngã ngửa với kết luận của bác sĩ

Tâm sự 19/12/2023 15:34

Ngày kết hôn, có rất nhiều bạn bè đến tham dự, đối với cặp đôi mới cưới, đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đợi họ.

Cường năm nay đã 30 tuổi, anh vừa kết hôn chưa được bao lâu. Cường gặp vợ của mình trong một buổi tụ tập của bạn bè, khi nhìn thấy Nhi, Cường đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Sau đó dưới sự theo đuổi của Cường, Nhi đã cảm động và quyết định kết hôn với anh.

Có lẽ tuổi tác của hai người cũng không còn nhỏ, một tháng sau khi hẹn hò bố mẹ hai bên đã giục cưới. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của họ khiến nhiều người thấy bất ngờ. Ngày kết hôn, có rất nhiều bạn bè đến tham dự, đối với cặp đôi mới cưới, đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đợi họ. Theo đuổi và lấy được một người vợ xinh đẹp như Nhi là niềm hành phúc lớn nhất của Cường.

Cả đêm tân hôn vợ nhất quyết không chịu gần gũi, cấm tiệt chồng chạm vào người, tức giận tôi tát em một cái rồi sau đó ngã ngửa với kết luận của bác sĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong đêm tân hôn, vợ chồng vô cùng vui vẻ nhưng đến lúc động phòng, Nhi nhất quyết không cho Cường động vào người mình. Cường thấy khó hiểu, dù sao hai người cũng đã kết hôn, tại sao vợ anh lại có thái độ như vậy. Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của vợ, Cường đã tát Nhi một cái, chẳng thể ngờ cái tát của Cường đã khiến Nhi ngất xỉu. Người chồng hối hận và đưa vợ đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi được thăm khám, bác sĩ kết luận rằng Nhi đã có thai được hai tháng. Cường choáng váng với câu nói này, anh không thể chấp nhận. Trên thực tế, Cường và Nhi mới quen nhau được 4 tháng, trong 4 tháng này anh chưa từng quan hệ với Nhi thì làm sao có thai được. Đến lúc này Cường mới vỡ lẽ, thì ra Nhi đã có người đàn ông khác, anh chỉ là lốp dự phòng mà thôi.

Cả đêm tân hôn vợ nhất quyết không chịu gần gũi, cấm tiệt chồng chạm vào người, tức giận tôi tát em một cái rồi sau đó ngã ngửa với kết luận của bác sĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với Cường, đây vốn dĩ là một hôn nhân hạnh phúc, vậy nhưng chẳng thể ngờ anh lại gặp phải tình huống không thể chấp nhận này. Suy cho cùng, vợ anh đang mang thai đứa con của người đàn ông khác, anh không  thể bao dung cho lỗi lầm này. Cuối cùng Cường đã lựa chọn ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Anh trai vừa mất chưa bao lâu chị dâu đã đưa 1 đứa trẻ xa lạ về nhà, nhìn cách chị cưng chiều tôi nghi ngờ chuyện chẳng hay ho gì

Anh trai vừa mất chưa bao lâu chị dâu đã đưa 1 đứa trẻ xa lạ về nhà, nhìn cách chị cưng chiều tôi nghi ngờ chuyện chẳng hay ho gì

Tôi thấy chị dâu thường dỗ ngọt đứa trẻ này, nhiều khi còn bắt con mình nhường nó. Thái độ của chị có vẻ lạ lắm.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân

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