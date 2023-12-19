Ngày kết hôn, có rất nhiều bạn bè đến tham dự, đối với cặp đôi mới cưới, đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đợi họ.

Cường năm nay đã 30 tuổi, anh vừa kết hôn chưa được bao lâu. Cường gặp vợ của mình trong một buổi tụ tập của bạn bè, khi nhìn thấy Nhi, Cường đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Sau đó dưới sự theo đuổi của Cường, Nhi đã cảm động và quyết định kết hôn với anh. Có lẽ tuổi tác của hai người cũng không còn nhỏ, một tháng sau khi hẹn hò bố mẹ hai bên đã giục cưới. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của họ khiến nhiều người thấy bất ngờ. Ngày kết hôn, có rất nhiều bạn bè đến tham dự, đối với cặp đôi mới cưới, đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đợi họ. Theo đuổi và lấy được một người vợ xinh đẹp như Nhi là niềm hành phúc lớn nhất của Cường.

Ảnh minh họa: Internet Trong đêm tân hôn, vợ chồng vô cùng vui vẻ nhưng đến lúc động phòng, Nhi nhất quyết không cho Cường động vào người mình. Cường thấy khó hiểu, dù sao hai người cũng đã kết hôn, tại sao vợ anh lại có thái độ như vậy. Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của vợ, Cường đã tát Nhi một cái, chẳng thể ngờ cái tát của Cường đã khiến Nhi ngất xỉu. Người chồng hối hận và đưa vợ đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi được thăm khám, bác sĩ kết luận rằng Nhi đã có thai được hai tháng. Cường choáng váng với câu nói này, anh không thể chấp nhận. Trên thực tế, Cường và Nhi mới quen nhau được 4 tháng, trong 4 tháng này anh chưa từng quan hệ với Nhi thì làm sao có thai được. Đến lúc này Cường mới vỡ lẽ, thì ra Nhi đã có người đàn ông khác, anh chỉ là lốp dự phòng mà thôi. Ảnh minh họa: Internet Đối với Cường, đây vốn dĩ là một hôn nhân hạnh phúc, vậy nhưng chẳng thể ngờ anh lại gặp phải tình huống không thể chấp nhận này. Suy cho cùng, vợ anh đang mang thai đứa con của người đàn ông khác, anh không thể bao dung cho lỗi lầm này. Cuối cùng Cường đã lựa chọn ly hôn để giải thoát cho cả hai.

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