Buồn rầu vì vợ cũ có tình yêu mới, suốt đêm tôi đi nhậu say sưa, để rồi sáng ra nhìn người nằm bên cạnh mà tôi choáng váng

Tâm sự 13/12/2022 20:52

Tôi nhớ là mình đi nhậu cả đêm và đầu đau như búa bổ, những gì diễn ra trong thời gian ấy, tôi lại hoàn toàn không nhớ, lại thêm choáng váng vì bóng hình kế bên.

Tôi tung chăn định ngồi dậy thì giật nảy mình phát hiện bên cạnh còn có một người nữa đang ngủ say sưa. Người đó quay lưng về phía tôi nhưng nhìn mái tóc dài và bờ vai mảnh khảnh thì biết đó là phụ nữ.

Nếu bây giờ hỏi tôi khi trước tại sao lại ly hôn Tâm thì thực ra cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Chúng tôi cưới nhau được 1 năm thì ra tòa. Mà suốt 1 năm ấy cãi nhau liên miên không dứt, chung quy cũng chỉ xoay quanh chuyện cơm nước, việc nhà, dọn dẹp.

Từ xưa ở với bố mẹ tôi chẳng bao giờ phải mó tay vào bất cứ việc gì. Mọi thứ trong nhà đều có mẹ tôi lo toàn chu đáo. Lấy vợ về cô ấy bắt đầu phân công việc nhà cho chồng khiến tôi bất mãn vô cùng.

Tôi nói thì Tâm nhảy dựng lên bảo tôi gia trưởng cổ hủ, chỉ có phụ nữ thế hệ trước như mẹ tôi mới chấp nhận nhận điều đó. Bây giờ phụ nữ cũng đi làm như đàn ông, về nhà 2 vợ chồng phải chia sẻ mọi việc.

Buồn rầu vì vợ cũ có tình yêu mới, suốt đêm tôi đi nhậu say sưa, để rồi sáng ra nhìn người nằm bên cạnh mà tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không chấp nhận vì bao năm nay tôi có phải làm những việc đấy đâu. Tâm đình công không thèm nấu nướng, vợ chồng ăn hàng quán cả tháng, nhà cửa thì bừa bộn, rác rưởi chất đống. Mâu thuẫn không giải quyết được, vợ chồng tôi dứt khoát ra tòa chỉ vì những chuyện cỏn con ấy. May mà chưa có con, thôi thì giải thoát cho cả hai, tôi sẽ tìm người vợ ngoan hiền biết điều hơn.

Sau ly hôn tôi có tìm hiểu vài đối tượng nhưng đều cảm thấy không có hứng thú, thế là tôi lao vào làm việc phấn đấu sự nghiệp. Bẵng đi nửa năm sau, tôi choáng váng thấy vợ cũ đăng ảnh chụp thân mật với một gã đàn ông lên Facebook, mọi người vào bình luận chúc mừng rôm rả. Vậy là cô ấy đã có bạn trai mới rồ!

Tối ấy chẳng hiểu sao tôi thấy rất buồn, đi uống rượu đến say mềm, mãi khuya mới trở về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy muộn, đầu đau như búa bổ, tôi chẳng còn nhớ gì chuyện tối hôm trước.

Tôi tung chăn định ngồi dậy thì giật nảy mình phát hiện bên cạnh còn có một người nữa đang ngủ say sưa. Người đó quay lưng về phía tôi nhưng nhìn mái tóc dài và bờ vai mảnh khảnh thì biết đó là phụ nữ. Cuống quýt nhìn một lượt căn phòng, đúng là phòng của tôi đây rồi. Vậy tại sao lại có phụ nữ lạ vào ngủ chung giường với tôi?

Buồn rầu vì vợ cũ có tình yêu mới, suốt đêm tôi đi nhậu say sưa, để rồi sáng ra nhìn người nằm bên cạnh mà tôi choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gây ra động tĩnh nên người đó cũng tỉnh dậy, để rồi tôi phải kinh hãi khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Sao lại là Tâm? Chúng tôi ly hôn rồi cơ mà, sao cô ấy lại xuất hiện ở nhà chồng cũ, còn ngủ trên giường tôi?

- Đêm qua là ai gọi điện cho tôi khóc lóc thảm thiết? Tôi tưởng anh gặp chuyện gì kinh khủng lắm nên đêm hôm vẫn phải cố chạy sang đây. Vừa nhìn thấy tôi thì anh ôm chặt không cho tôi về, chẳng đấu lại được với một kẻ say nên tôi đành ngủ lại. Giữa chúng ta không có chuyện gì đâu, anh cứ yên tâm. Và nếu có thì cũng hãy cứ coi như tình một đêm thôi, quên hết mọi thứ đi nhé. Thôi tôi về đây, từ lần sau đừng có gọi điện cho tôi nữa!

Thật không thể tin nổi đêm qua mình lại làm ra những hành động như vậy. Nhưng theo lời Tâm nói thì rõ ràng cô ấy vẫn còn rất quan tâm đến tôi, hình như cũng không hề có bạn trai như tôi nghĩ.

- Em… có bạn trai chưa?

- Có hay chưa thì liên quan gì đến anh?

Nghe câu trả lời bực bội của Tâm, tôi mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy cô ấy:

- Quay về với anh nhé! Hôm qua chắc anh cũng thổ lộ với em trong cơn say rồi đúng không? Bây giờ anh xin được nhắc lại là trong suốt nửa năm qua anh lúc nào cũng nhớ đến em. Anh chưa hề có bất kỳ mối liên hệ với người phụ nữ nào khác. Anh hứa sẽ chăm chỉ giúp đỡ vợ mọi việc, anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt…

- 1 năm nấu nướng, dọn dẹp toàn bộ, anh có làm được không? Nếu làm được thì sau 1 năm nữa tôi mới đăng ký lại?

- Được, 10 năm anh cũng làm được. Chăm sóc vợ chứ chăm sóc ai đâu mà thiệt!

Vậy là nhờ có cái đêm say rượu ấy tôi đã gạt bỏ cái tôi sĩ diện của mình để thổ lộ tình cảm thật sự với vợ cũ. Từ đó mà hai đứa có cơ hội quay về với nhau. Cũng may chúng tôi chưa để mất nhau thật sự, hạnh phúc khi trước vẫn tìm lại được!

 

Say đắm ‘tình một đêm’ với gái lạ, thanh niên không ngờ trả giá đắt khi vợ anh tiết lộ điều khủng khiếp trong ngày ấy

Say đắm ‘tình một đêm’ với gái lạ, thanh niên không ngờ trả giá đắt khi vợ anh tiết lộ điều khủng khiếp trong ngày ấy

Anh cũng chỉ nghĩ 'vui chơi qua đường' để thỏa mãn với cô gái mới quen mà thôi, xong việc anh sẽ về nhà với vợ ngay nhưng nào ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 52 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 52 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa