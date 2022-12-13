Say đắm ‘tình một đêm’ với gái lạ, thanh niên không ngờ trả giá đắt khi vợ anh tiết lộ điều khủng khiếp trong ngày ấy

Tại phòng khám nam khoa, sau khi bác sĩ tư vấn tâm lý, người chồng trẻ chia sẻ, cách đây hơn 2 tháng, bệnh nhân quen một cô gái và có quan hệ tình dục kiểu qua đường 1-2 lần rồi đường ai nấy đi.

Người chồng 'tặc lưỡi' chỉ làm chuyện đó một lần với cô gái mới quen mà thôi.

Sau khi quan hệ với cô gái kia, nam bệnh nhân về nhà vẫn quan hệ với vợ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Khoảng một tuần sau đó, bệnh nhân bắt đầu thấy vài dấu hiệu như tiểu buốt, chảy dịch mủ niệu đạo…

Tình trạng ngày càng tăng nên người chồng quyết định đi thăm khám. Sau khi nghe chia sẻ của người bệnh, các bác sĩ chỉ định xét nghiệm và kết quả cho thấy bệnh nhân mắc bệnh lậu.

Trước khi ra về, anh được bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng về vấn đề quan hệ tình dục an toàn, đặc biệt là phải đưa vợ đi khám ngay vì nguy cơ vợ mắc bệnh cũng rất cao. Nếu không đi khám, bệnh nhân hoàn toàn có thể bị lây bệnh ngược từ vợ.

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Nghe bác sĩ tư vấn, bệnh nhân đồng ý nhưng khi về nhà lại không chia sẻ và đưa vợ đi khám. Anh vẫn quan hệ với vợ thường xuyên, hậu quả là bị mắc lại bệnh lậu, phải đến viện điều trị vẫn với triệu chứng tiểu buốt, chảy dịch mủ niệu đạo.

Khi hỏi lý do vì sao không chia sẻ và đưa vợ đi khám, nam bệnh nhân thú nhận vì không biết giải thích ra sao với vợ, sợ lộ chuyện mình quan hệ ngoài luồng. Anh chỉ âm thầm theo dõi, không thấy vợ có triệu chứng gì thì yên tâm cho rằng mọi việc êm xuôi.

Từ kết quả xét nghiệm và những chia sẻ của bệnh nhân rằng thời gian qua mình không có quan hệ với ai khác ngoài vợ, bác sĩ kết luận rất có thể anh đã bị lây bệnh lậu từ vợ và yêu cầu sau khi điều trị về phải đưa vợ đi khám sản phụ khoa ngay để điều trị.

Đồng thời, nếu không tình trạng lây nhiễm sẽ tái đi, tái lại và ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Kết quả, sau khi người vợ đi khám cũng được bác sĩ kết luận bị mắc bệnh lậu.

Bệnh có khả năng lây lan rất sớm ngay từ khi bệnh chưa có triệu chứng. Điển hình như trường hợp của người đàn ông đã có gia đình, sau khi nhiễm bệnh về có quan hệ tình dục với vợ và sẽ làm lây truyền vi khuẩn cho vợ.

Vợ anh đã rất đau khổ vì điều trên, chỉ mong rằng các anh sẽ biết kiểm soát bản thân mình để không bao giờ có những điều đáng tiếc như thế.