Bụng bầu vượt mặt vẫn cố làm cơm mang cho chồng tăng ca, trong ánh đèn mập mờ phía góc trong cùng, chợt nghe tiếng rên rỉ của một người phụ nữ mà tôi rụng rời trước cảnh tượng

Tâm sự 03/12/2022 10:00

Phía góc trong cùng với ánh đèn mập mờ, những tưởng chẳng có ai ngoài chồng, tôi lại bất chợt nghe tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, mở cửa ra, tôi chưng hửng...

Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn năm, hiện nay đang bầu đứa con đầu lòng cũng tới thời gian gần sinh vì thế tôi ở nhà chẳng đi làm, chỉ mình anh kiếm tiền chuẩn bị cho vợ sinh nở.

Vốn gia đình hai bên chẳng khá giả gì nhiều thế nên hai đứa từ ngày cưới nhau luôn tự thân vận động, rất may công việc của anh lương cũng khá cao, từ sau khi tôi ở nhà dưỡng thai vì cơ thể không được khỏe, anh chăm chỉ làm thêm tăng ca để phòng cho vợ con lúc ốm đau.

Tôi thương chồng mình lắm, nhìn anh đi sớm về muộn mà xót xa, chẳng ít lần khuyên anh nên dừng việc làm thêm lại không ốm đau thì sao có sức anh bảo đang cố gắng để được thăng chức vì thế phải thể hiện và chăm chỉ hơn.

Tôi nghe cũng mừng vì anh có chí tiến thủ hơn nữa mục tiêu phấn đấu là vì vợ con nên càng hạnh phúc hơn, mỗi ngày tôi đều tự tay nấu cơm chờ anh về dù muộn, nhưng dạo gần đây anh còn làm về muộn hơn nữa có hôm cơm canh nguội hết còn tôi đã ngủ mới thấy anh về.

Thế rồi cuối tuần đó, tôi thấy anh phải làm cả ngày lại tăng ca đến muộn, muốn chồng bất ngờ và hạnh phúc vì được vợ quan tâm, tôi dù bụng chửa vượt mặt vẫn cặm cụi làm cơm để mang tới cơ quan cho anh ăn đêm.

Lúc tôi tới đã 9h còn vài ánh đèn nơi tầng 1 - chỗ mà bác bảo vệ đang trực, còn cả cơ quan đã tối hết, tôi mới lại hỏi số phòng nơi chồng tôi làm thêm ca. Bác nhìn tôi ái ngại rồi chỉ tầng 3, lên tới nơi chẳng thấy phòng nào có ánh đèn, nhìn mãi mới thấy tận bên trong cùng còn chút đèn mờ.

Tôi nghĩ chẳng lẽ mình anh phải tăng ca, thương chồng lắm tôi bước vào - tới nơi chợt nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ, ghé mắt vào thấy hình ảnh mà cả đời tôi chẳng thể nào quên, chồng tôi đang trần truồng bên người đàn bà nhìn chắc phải hơn chúng tôi cả chục tuổi.

Bụng bầu vượt mặt vẫn cố làm cơm mang cho chồng tăng ca, trong ánh đèn mập mờ phía góc trong cùng, chợt nghe tiếng rên rỉ của một người phụ nữ mà tôi rụng rời trước cảnh tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước mắt tôi chảy ra như mưa chẳng còn nghĩ được gì tôi về mà lòng đau như cắt, hóa ra đó là cách mà anh tăng ca để được lên chức, hóa ra vì cơm áo gạo tiền anh nỡ phản bội tôi hay anh yêu người đàn bà đó thật.

Tôi trước lúc về có chụp lại tấm ảnh, khi đã khóc mệt người tôi gửi hình đó cho anh, 25 phút sau chồng tôi về lao vào ôm tôi khóc anh xin tôi tha thứ, anh nói đó là phó giám đốc của anh, anh không yêu bà ấy chỉ làm vậy để lên chức.

Như 1 cái tát vào mặt tôi vậy, tôi đâu cần anh kiếm nhiều tiền, đâu cần nhà cao cửa rộng mà anh phải làm thế, tôi chẳng thể nào nói tha thứ cho anh được, tới nay đã gần 1 tuần tôi chẳng thiết ăn uống, tôi đau khổ nhưng thương chồng vô cùng cũng oán hận anh nữa, giờ tôi nên làm thế nào đây?

 

Khóc lóc tủi thân lấy chồng già trả nợ cho mẹ, đêm tân hôn tôi run rẩy vì anh bước vào phòng, nhưng rồi bỗng choáng ngợp trước những điều anh dành cho

Khóc lóc tủi thân lấy chồng già trả nợ cho mẹ, đêm tân hôn tôi run rẩy vì anh bước vào phòng, nhưng rồi bỗng choáng ngợp trước những điều anh dành cho

Tôi khóc lóc tủi thân vì cuộc hôn nhân chẳng khác nào mua bán, càng lo sợ vì những người đàn ông lớn tuổi có lắm 'chiêu trò', không ngờ câu nói của anh đã thay đổi tất cả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới