Thấy chị giúp việc nôn ọe trong nhà vệ sinh, gương mặt chồng biến sắc trốn biệt, nửa đêm đi ngang vô tình nghe tiếng rì rầm, tôi hoảng hốt vì câu chuyện phía sau

Tôi thuê giúp việc cũng đã được 2 năm. Chị giúp việc sống biết điều và rất có trách nhiệm nên tôi rất tin tưởng giao con cho chị chăm sóc. Có dạo phải về quê một tuần nhưng tôi cũng không lo lắng gì vì chị giúp việc lo được tất cả mọi thứ, con cái vẫn được chăm sóc tốt, ngoan ngoãn mà không mè nheo đòi mẹ.

Định quay lên lấy điện thoại gọi cho anh thì thấy phòng chị giúp việc sáng đèn nên tôi tò mò bước đến gần. Và rồi…

Sau Tết năm ấy chồng tôi được ở nhà lâu hơn vì lần công tác tiếp theo sẽ là chuyến công tác dài. Đợt đấy anh ở nhà cũng phải đến gần hai tháng. Tết ra công ty tôi tổ chức đi chơi lễ hội mấy ngày, rồi mấy anh chị em trong nhóm chơi lại tổ chức đi chùa. Vì có chồng ở nhà nên tôi cũng rảnh rang đi, chồng cũng động viên tôi đi cho tinh thần thoải mái. Tối tối gọi điện về cho chồng anh đều bảo vợ yên tâm con lớn đang học còn con bé đang ngồi chơi với bố ngoan lắm.

Chồng tôi thường xuyên đi công tác chẳng mấy khi ở nhà. Mỗi lần về anh chỉ ở nhà được mấy hôm rồi đi. Có chị giúp việc 3 mẹ con cũng đỡ buồn hơn. Tôi tính sẽ thuê chị giúp việc thêm 3 năm nữa, tới khi con gái nhỏ của tôi vào lớp 1 thì thôi. Vì khi đó các con lớn rồi, mình cũng rảnh hơn, thuê giúp việc thì lại thừa. Chồng thì bảo cứ thuê người làm cho vợ được thảnh thơi. Rảnh thì mấy mẹ con đưa nhau đi chơi, bố đi suốt cũng không quan tâm tới các con nhiều được.

Ảnh minh họa: Internet

Lần đi chùa tôi cũng đã định rủ chị giúp việc đi cùng, tôi coi chị cũng như chị em trong nhà, cho chị đi cùng cho biết đó biết đây. Cũng chỉ là thêm chút tiền ăn, tiền nhà nghỉ thôi nhưng chị lại từ chối. Chị bảo mình bị bệnh khớp đi lại nhiều thì chân đau nhức không chịu được, sợ về lại không đi nổi. Dù tôi động viên nhiều nhưng chị vẫn khéo léo từ chối nên đành thôi.

Chồng tôi thì bảo: “Đi với các anh chị ấy mình đưa giúp việc đi không tiện. Vợ cứ đi một mình thôi”. Vậy là tôi xếp đồ đi một mình dù lúc đầu đã đăng kí cho cả chị giúp việc. Vừa đi lễ chùa, vừa đi chơi cũng mất cả tuần.

Đi chơi về tôi mua rất nhiều quà cho mọi người. Tôi còn mua cả quà cho gia đình chị giúp việc để chị gửi về quê cho các con nữa. Sau đấy mấy chị hàng xóm còn định rủ đi cùng hội của chị ấy nữa nhưng mà mệt quá nên tôi không đi tiếp, với lại ngại để chị giúp việc ở nhà chị ấy vất vả.

Bình thường tôi ở nhà tôi còn phụ được chị ấy ít việc, chứ chồng tôi ở nhà cùng các con thì chỉ có bày thêm thôi. Thế nhưng khi mang chuyện ra nói thì chị giúp việc lại cứ động viên tôi đi. Chị bảo đi chùa đầu năm may mắn lắm, chị vì có bệnh không đi được nên đành chịu. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn quyết định không đi.

Rồi cũng tới ngày chồng tôi đi công tác. Chỉ còn 2 ngày nữa là anh bay thì xảy ra chuyện. Tối hôm ấy ăn cơm xong đang dọn dẹp thì chị giúp việc chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ọe. Tôi định vào nhà vệ sinh xem thế nào thì chị chốt cửa nên lại quay ra.

Lúc ấy chồng tôi mặt biến sắc hoàn toàn rồi đi thẳng lên phòng chứ không ngồi xem trận bóng mà anh yêu thích nữa. Tôi đã thấy nghi nghi, không biết liệu họ có mối quan hệ mờ ám gì với nhau không. Chị giúp việc nói trong người không khỏe, có lẽ do trúng gió lúc tối ra ngoài mua đồ. Tôi đưa chị thuốc uống rồi bảo chị nghỉ ngơi sớm, việc dọn dẹp để tôi làm.

Hôm ấy do chồng không xem ti vi nên cả nhà cũng đi ngủ sớm. Ru con gái bé ngủ là tôi cũng ngủ luôn. Chồng cũng tắt điện đi ngủ. Bình thường tôi ngủ là ngủ một mạch tới sáng nhưng có lẽ hôm ấy đi ngủ sớm nên nửa đêm lại tỉnh giấc. Quờ sang bên cạnh chẳng thấy chồng đâu cả, tôi giật mình. Anh đi đâu được nhỉ.

Nghĩ chồng đang trong phòng làm việc, tôi đi sang thì phòng đóng cửa tối om, lò mò xuống nhà xem anh có xem ti vi không thì cũng không thấy ti vi bật. Định quay lên lấy điện thoại gọi cho anh thì thấy phòng chị giúp việc sáng đèn nên tôi tò mò bước đến gần. Và rồi những tiếng nói thì thầm bên trong, nhưng giữa đêm vắng tôi vẫn nghe rõ:

Ảnh minh họa: Internet

- Chị ốm đau thế này thì nghỉ làm về nhà luôn đi. Hàng tháng em sẽ gửi tiền về cho chị nuôi các cháu. Chứ cứ cố thế này nhỡ làm sao thì các cháu khổ.

- Không được đâu, chị không muốn làm khó cho vợ chồng em. Em đưa chị lên đây làm và hàng tháng trả lương như thế là tốt với chị lắm rồi. Ở quê làm vất vả mà tiền công cũng được bằng thôi. Em đừng để cô Lan biết em và chị là chị em cùng mẹ khác cha. Cứ coi như chị là người giúp việc thôi.

- Không được, chị thế này em không yên lòng. Thôi để em bảo Lan thuê người làm khác rồi cho chị về.

- Không, chị vẫn làm được mà. Chị không sao đâu.

Tôi quá bất ngờ. Thì ra người phụ nữ mà vợ chồng tôi thuê làm giúp việc lại là chị cùng mẹ khác cha với chồng tôi. Có lẽ không một ai trong gia đình chồng biết việc này vì bố chồng tôi đã mất, ngày khi ông còn sống tôi cũng nghe vài lần mẹ chồng nói bóng gió về con riêng của ông. Tôi trở lên phòng, lòng suy nghĩ nhiều.

Sáng hôm sau tôi bảo chồng đưa chị đi khám bệnh. Chồng tôi bất ngờ, và tôi nói tôi đã nghe được cuộc nói chuyện tối qua. Nếu chị vẫn muốn ở lại đây thì cứ để chị làm, hàng tháng gửi thêm tiền cho chị gửi về cho anh và các cháu ở quê. Chồng tôi đồng ý và bảo tôi đừng nói với chị hay mọi người trong nhà việc tôi đã biết chuyện. Anh sợ nếu mẹ anh biết được bà sẽ làm khó cho chị, cuộc đời chị đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tôi đồng ý giữ bí mật đó. Có lẽ như thế khi ở cùng nhà với tôi chị cũng thấy thoải mái hơn.

Trước khi chồng đi tôi cũng dặn dò anh cẩn thận. “Anh không muốn con mình khổ thì đi công tác nhớ là chỉ có công việc thôi đấy. Chứ con riêng như bố rồi sau này lại giống thế này đấy”. Chồng tôi bảo: “Em cứ vớ vẩn. Ở nhà chăm con tốt nhé, thêm con càng vui chứ sao” rồi chui ngay vào xe ô tô” làm tôi tức điên.