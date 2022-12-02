Nói thật, đối với đàn ông thì yêu đương chơi bời ra sao cũng được nhưng đã lấy vợ thì phải lấy vợ ngoan hiền, dịu dàng và biết giữ mình. Số tôi may mắn, sau quãng thời gian tuổi trẻ đắm chìm trong các cuộc vui, khi muốn lấy vợ thì số phận lại run rủi cho tôi quen và yêu được Thùy - một người con gái rất ngoan ngoãn, hiền thục.

Vậy là đêm tân hôn vợ chồng tôi đưa nhau vào viện cấp cứu. Mẹ tôi cũng lo lắng đi theo. Khi cánh cửa phòng khám mở ra, tôi hóa đá nghe bác sĩ mắt mình xối xả...

Sau 7 tháng yêu nhau, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Tôi hạnh phúc vô vàn khi cưới được người phụ nữ ngoan hiền lí tưởng làm vợ, có đủ các tố chất mà mình mong ước. Nhìn Thùy trong bộ váy trắng muốt, nhỏ xinh và duyên dáng như công chúa mà tôi ngỡ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

Thùy ngây thơ và trong sáng, khi yêu tôi, em coi tôi như cả thế giới của mình. Thùy khâm phục và thần tượng tôi vô cùng, em chẳng khác gì một con chim bồ câu nhỏ nép vào tôi đầy mềm yếu và ngọt ngào. Mỗi khi nhìn vẻ mong manh, dịu hiền của Thùy, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và bảo vệ cho em thật tốt, không để em phải chịu bất kỳ khó khăn, vất vả nào.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, tôi mới chính thức trở thành người đàn ông của Thùy. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi tôn trọng ý kiến của vợ, giữ gìn cho cô ấy, đợi đến thời khắc đêm tân hôn thiêng liêng. Dù tôi rất muốn hỏi Thùy rằng liệu tôi có phải người đàn ông đầu tiên của cô ấy hay không nhưng tôi vẫn nín nhịn không hỏi. Thời buổi này nếu còn tỏ ra quan trọng chuyện trinh tiết, có phải quá lạc hậu và cổ hủ rồi hay không?

Thấy vợ ngượng ngùng và xấu hổ nên tôi cố gắng đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng với cô ấy nhất có thể. Sau khi xong việc, thấy trên ga giường có một chút máu đỏ mà tôi hân hoan sung sướng, nghĩ rằng lần đầu tiên của vợ là để dành cho tôi.

Nhưng không phải, ngay lập tức tôi thấy Thùy ôm bụng nhăn nhó, mặt tái mét không còn chút huyết sắc. Tôi sợ hãi cuống cuồng hỏi cô ấy làm sao, Thùy lắp bắp nói bị đau bụng không thể chịu nổi và nhờ tôi mau đưa cô ấy đến bệnh viện.

Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh cũng chạy sang, nhìn tình trạng của con dâu thì bà lập tức mắng tôi té tát. Tôi có khổ mà không biết phải nói thế nào. Thực sự tôi chưa làm gì quá đáng cả, việc vợ tôi bị đau bụng chỉ là trùng hợp mà thôi.

Vậy là đêm tân hôn vợ chồng tôi đưa nhau vào viện cấp cứu. Mẹ tôi cũng lo lắng đi theo. Khi cánh cửa phòng khám mở ra, tôi hóa đá nghe bác sĩ mắt mình xối xả: “Đàn ông trẻ tuổi bây giờ tệ thật đấy. Vợ có thai mà còn không biết giữ gìn cho con, để tới mức bị động thai ra máu!”.

Mẹ tôi cuống quýt hỏi thăm tình trạng của con dâu và em bé trong bụng. Rõ ràng bà nghĩ rằng đứa bé ấy chính là của tôi vì tôi và vợ đã yêu nhau 7 tháng rồi chứ đâu phải mới quen ngày một ngày hai. Còn tôi thì đờ đẫn đến chết lặng.

Không thể tin nổi người vợ mà tôi nghĩ rằng ngoan hiền nhất mực, lại khoác váy cô dâu về nhà chồng với một cái thai của gã đàn ông khác! Nếu đêm tân hôn không xảy ra sự cố này, có lẽ Thùy đã hợp thức hóa đứa bé ấy trở thành con của tôi. Bởi vì thực lòng tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy bất kỳ điều gì cả! Là tôi quá ngu dốt, ngốc nghếch hay Thùy quá thông minh, ẩn giấu đằng sau vẻ hiền lành nhu nhược kia đều là ranh ma, lừa dối!

Tôi cố nén mọi cảm xúc trong lòng lại, chờ lúc Thùy được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi, còn mẹ tôi thì cũng ra về khi biết tình trạng của con dâu đã ổn định. Lúc đó tôi và Thùy mới có cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra Thùy từng yêu điên dại một người đàn ông nhưng bị bố mẹ ngăn cấm. Trước mặt bố mẹ, Thùy giả vờ đã chia tay bạn trai và quen rồi yêu tôi cho bố mẹ yên lòng. Trước mặt gã đàn ông kia, Thùy lại làm như chưa có chuyện gì, vẫn yêu nhau như bình thường. Vậy là Thùy đạt được mong muốn, vừa không bị bố mẹ mắng chửi mà vẫn được ở bên người đàn ông mình yêu.

Tôi, bố mẹ Thùy và cả gã đàn ông kia đều bị qua mặt suốt một thời gian dài. Quả thật đằng sau vẻ mặt ngây thơ hiền lành ấy là sự giả dối và tinh ranh tới mức đáng sợ. Tôi tự nhận mình là người không dễ bị lừa, cuối cùng vẫn bị Thùy dắt mũi một cách ngoạn mục.

Khi Thùy phát hiện mang thai thì gã đàn ông kia cũng biết việc Thùy đang bắt cá hai tay. Gã ta không tin đứa con là của mình nên bỏ đi, Thùy chẳng còn cách nào khác đành lên xe hoa về làm vợ tôi. Nếu đêm tân hôn không xảy ra sự việc kia, kế hoạch của Thùy sẽ trót lọt hoàn mỹ.

Thùy kể lại mọi chuyện xong thì im lặng, không xin lỗi hay van xin tôi nửa lời, để mặc tôi tự quyết định. Đến nước này, tất nhiên tôi và Thùy chỉ có con đường chia tay. Chuyện với Thùy đã kết thúc trong cay đắng như thế. Nhưng từ giờ tôi biết đi đâu để tìm lại niềm tin vào phụ nữ?