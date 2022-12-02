"Các bà vợ cũng nên hiểu cho chồng mình 1 chút. Thay cho việc ngồi than vãn chồng không ngọt ngào với mình như trước, thì hãy tự mình làm mới cuộc hôn nhân. Đừng đợi chồng lãng mạn, mà vợ hãy lãng mạn để anh ấy cảm nhận thấy mà theo".

Hôn nhân luôn cần sự mới mẻ. Bởi trải qua thời gian, dù tình yêu của vợ chồng bạn có sâu đậm tới đâu cũng bị gánh nặng cuộc sống bào mòn.

Tâm kể, cô với Thuận – chồng cô, cưới nhau tính tới nay cũng được gần 6 năm. Tình cảm vợ chồng nói chung rất ổn, có điều dường như Thuận không bao giờ biết ghen, biết giữ vợ. Thậm chí biết có người quan tâm tán tỉnh vợ mình, anh cũng mặc kệ. Nhiều khi Tâm hỏi thẳng rằng anh không lo mất vợ à, thì anh bảo: "Vợ chồng phải tin nhau, sao phải giữ".

Đó là lời chia sẻ của Tâm, một người phụ nữ tinh tế, vừa thành công trong "cuộc cách mạng cải tổ lại chồng".

Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng nói thế, Tâm bảo cô cũng chẳng biết mình nên vui hay nên buồn. Biết rằng vợ chồng là phải tin tưởng nhau. Nhưng cuộc sống hôn nhân cứ bình lặng quá, nhiều khi cô cũng thấy nhàm chán.

Thời gian gần đây Thuận có công trình cách nhà gần 40 km. Nếu là ngày trước, khoảng cách ấy sẽ không thấm vào đâu so với nỗi nhớ vợ nên xa thế chứ xa nữa thì ngày làm, tối Thuận sẽ phóng về với vợ. Còn giờ phần vì bận việc, phần vì lười nên có khi cả tháng anh đảo qua nhà đôi ba lần. Còn lại anh chỉ nhắn tin gọi điện. Thi thoảng vợ có càu nhàu, than vãn anh lại gắt um: "Em phải thông cảm cho chồng chứ. Công việc ngập đầu ngập cổ, sao về nhiều được".

Tâm tâm sự, mỗi lần nghe chồng nói thế cô buồn lắm, cảm giác vợ chồng cứ mỗi lúc một xa. Nếu để tình trạng này kéo dài, cô sợ cuộc hôn nhân của mình sớm muộn cũng sẽ nguội lạnh. Vậy là không ngồi đợi chồng, cô quyết định ra tay.

Hôm cuối tuần ấy Thuận gọi về bảo vợ: "Nay anh bận việc không về được. Để cuối tháng anh thu xếp về cả thể".

Cô kể rằng lúc đó giận chồng lắm nhưng vẫn vui vẻ dạ vâng, còn dặn chồng chịu khó ăn uống giữ sức chứ không kiểu trách móc, giận dỗi như mọi khi. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau thêm vài phút rồi chồng cô tắt máy.

Biết “bệnh” của chồng là vô tâm nên Tâm quyết chí dạy cho anh một bài học. “Mình biết chồng có thói quen tắm trước khi đi ngủ nên đợi khoảng nửa tiếng sau khi vợ chồng kết thúc điện thoại thì lập mưu đánh úp” - Tâm nói.

Và đúng như dự tính của Tâm, gần nửa tiếng sau Thuận đã lao đến địa chỉ mà cái tin nhắn “cố tình đi lạc” của cô gửi đến điện thoại của chồng. Nội dung tin nhắn Tâm cố tình khiến chồng nghĩ rằng khi anh vắng nhà cô đã hẹn hò với người đàn ông khác thế nhưng lại gửi nhầm vào số máy chồng.

Quả đúng là cơn ghen đẩy lên, nghĩ vợ phản bội lén lút hẹn người đàn ông khác đi khách sạn nên anh hấp tấp lao về. Trong khi chồng máu nóng dồn mặt thì Tâm ở khách sạn nhấm nháp chút rượu và nhún nhảy theo nhạc chờ kịch hay. Khi nghe tiếng gõ cửa phòng, Tâm đã cất tiếng: "Vào đi, em để cửa đợi anh mà".

Ảnh minh họa: Internet

“Lúc đó mình cười tươi rói nhìn chồng sập bẫy còn anh ấy thì mặt đỏ gay, dáo dác tìm kiếm. Thêm vào đó là cảnh phòng ngập hoa với nến, tôi mặc chiếc váy ngủ sexy hết cỡ nằm đợi sẵn trên giường. Anh ấy lao đến trợn mắt lên quát vợ: "Cô giỏi nhỉ, chồng đi làm ở nhà hẹn trai đi nhà nghỉ. Thằng đó đâu?". Và dĩ nhiên là làm gì có thằng nào ngoài anh ấy” - Tâm kể lại.

Và dĩ nhiên với cơn ghen lên tới đỉnh điểm, Thuận lùng sục khắp nơi tìm "tình địch". Còn Tâm vẫn còn nằm trên giường cười. Cho chồng tìm chán chê, Tâm mới lại bên chồng nũng nịu: "Gã ấy đây này. Đừng tìm nữa, là em vờ nhắn tin gửi nhầm cho anh để dụ anh về đó. Chứ làm gì có gã nào".

Thuận thần mặt trong giây lát rồi mắng vợ: "Em còn trẻ con lắm hay sao mà làm mấy trò này. Hại anh phi xe hộc tốc về".

Tâm nghiêm mặt bảo: "Cũng là tại anh nên em mới vậy. Thời gian này em thấy anh quá vô tâm hờ hững với vợ. Cả tháng không về nhà, em sợ anh kiếm được 'em út' nên chán vợ già này. Hơn nữa nay lại kỷ niệm 6 năm ngày cưới của mình. Em nhắc khéo cỡ nào anh cũng không về nên em mới buộc phải giở mẹo này thôi".

Tâm kể, nghe cô nói tới đây, Thuận mới nghệt mặt nhận ra sự vô tâm của mình, xin lỗi vợ. Và rồi vợ chồng Tâm đã có 1 đêm kỷ niệm ngày cưới mặn nồng đáng nhớ.

Tâm bảo, sau cái lần "bẫy" chồng đó, cô cũng nghiệm ra: Vợ chồng đôi khi ngoài chiếc giường trong phòng ngủ ở nhà, cũng nên đổi gió để hâm nóng lại tình cảm, như thế hôn nhân mới đỡ nhàm chán.