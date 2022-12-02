‘Thả cửa’ cho chồng vui vẻ đi chơi đêm, đúng lúc anh phóng xe ra khỏi cửa, vợ ập vào căn phòng khép hờ với ánh đèn mờ ảo khiến các ông chồng đứng hình

Chị và anh đến với nhau xuất phát từ tình yêu. Họ yêu nhau từ lúc chị mới ra trường và vào làm việc cho một công ty Truyền thông. Ngày đó anh yêu chiều chị lắm, khi cưới nhau về họ vẫn khá hạnh phúc bên nhau. Vợ chồng có những va chạm là điều không tránh khỏi, nhưng nhìn chung gia đình chị khá yên ấm và đầy đủ.

Anh nào ngờ đâu sau nụ cười đó của chị là cả một kế hoạch âm mưu đã lên sẵn. Khi anh phóng xe đi thì cũng là lúc các bà vợ rủ nhau tác chiến, đêm đó họ đã thu được mẻ cá lớn và rồi…

“Ôi trời! Mấy anh bạn thân mẫu mực hay chơi với nhau và hay đến nhà chị ăn cơm đây sao ?”. Chị còn đọc được tin nhắn anh chát với 1 cô em cùng công ty mới ra trường xinh tươi mơn mởn. Chị giận lắm, tức đến nghẹn cả cổ. Chị chụp lại màn hình rồi gửi cho các bà vợ thân thiết. Cả đội lên kế hoạch để bắt quả tang mấy ông chồng.

Cuộc sống của họ cứ êm đềm như thế cho đến 1 lần chị đọc được tin nhắn tán gẫu của anh và mấy người bạn thân. Chị không thể tin nổi vào mắt mình là ông chồng hiền lành nhẹ nhàng ngày thường cũng có thể nói ra những lời như vậy. Họ cùng gửi ảnh mấy cô gái xinh cùng cơ quan hoặc là những cô nàng họ quen trên facebook rồi cùng nhau bình luận. Nào là: “Em này nhìn ngon đấy hay dáng nhìn nuột nhỉ”.

Dạo đó mấy ông ấy hay hẹn hò vắng mặt mấy chị em lắm, tình hình rất khả nghi. Đã vậy còn đi về muộn nữa chứ, rất có khả năng lại “kẹp nách” mỗi người một em rồi. Mấy bà cùng tám chuyện nói xấu chồng, mỗi người tưởng tượng ra một tình huống khác nhau.

Đêm ấy anh lại nói với chị rằng:”Hôm nay anh không ăn cơm ở nhà vợ nhé, anh đi uống cốc bia với mấy thằng bạn”. Chị mỉm cười vui vẻ: “Anh uống ít thôi, nhớ về sớm chồng nhé”. Chồng gật đầu, tiến đến ôm hôn vợ trước khi đi. Nhưng anh nào đâu biết âm mưu của anh đã bị chị lật tẩy, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” quả là không sai.

Các ông chồng vừa ra khỏi cửa thì mấy bà vợ ý ới gọi nhau đi theo. 4 bà bàn kế hoạch tác chiến. Đêm đó mấy anh rủ nhau đi uống bia thật nhưng đúng như dự đoán mỗi người lại còn kẹp nách thêm 1 em xinh tươi nữa.

Các bà vợ đoán được chương trình uống xong các ông sẽ rủ nhau đi hát, lúc này các anh mới vịn tay vịn chân, ôm ấp các kiểu. Khi mấy cặp đôi đưa nhau đến quán hát, chị và mấy bà vợ chờ thời cơ để đi vào. Họ nói rằng họ là bạn của mấy ông khách vừa đi vào nên nhân viên dẫn đường nhiệt tình.

Qua khe cửa, ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình, mỗi ông ôm 1 em ngồi 1 góc khác nhau. Người thì ôm vai, người thì hôn, người thì trêu ghẹo. Cả 4 bà vợ đều sôi sục m.áu lửa vì cảm giác bị cắm sừng phản bội. Các ông thay vì đưa vợ đi cùng thì lại đưa gái đi theo. Chị và các bà vợ đẩy cửa bước vào phòng khiến các ông chồng và mấy cô em xinh tươi kia đứng hình.

Ảnh minh họa: Internet

Thú thực thì nhìn những cô gái kia tuy có trẻ nhưng cũng chẳng đẹp hơn các chị là mấy. Các bà vợ đều là những người phụ nữ hiện đại có vị trí trong xã hội nhất định nên họ luôn biết cách yêu chiều và làm đẹp cho bản thân, ấy vậy mà các ông chồng lại tham lam. Lúc chạm mặt các bà vợ mấy cô kia co rúm lại run rẩy còn mấy ông chồng mặt cắt không ra m.áu.

Chị đứng nhìn anh trân trân uất nghẹn không nói lời nào còn trong đó có 2 bà chị đanh đá hơn thì nói những lời khiến mấy ông khó nuốt trôi. Những người càng có học thì nói những lời còn sâu cay, mấy cô nàng đi theo mấy anh cũng ê chề, có người còn bị cho ăn vài cái tát vì cái tội quyến rũ chồng người khác. Còn cô gái đang đứng nép vào lưng chồng chị vừa thấy ánh mắt của đã buông tay ra. Chị bảo với cô ta: “Cô cũng đẹp đấy, nhưng đẹp mà đi xen vào hạnh phúc của người khác thì cũng chẳng đẹp để làm gì. Công việc hiện tại của cô không đủ để cô sống sao, mà còn bấu víu vào người khác vậy. Có lẽ tôi nên gọi điện nói bố mẹ cô để họ chu cấp thêm”. Cô ta quì gối xin lỗi chị còn chồng chị thì tìm cách gỡ tình hình.

Đêm đó có lẽ cả 4 gia đình xảy ra đầy sóng gió, anh giải thích van xin chị tha thứ nhưng chị chỉ lặng lẽ ôm gối qua phòng con ngủ. Cả đêm đó chị khóc rưng rức còn anh thì ân hận vô cùng, có lẽ từ đó anh cũng chẳng dám ho he hay có ý định tán tỉnh em nào nữa. Mấy hôm sau 4 gia đình gặp mặt, các bà vợ hết sức “tổng sỉ vả” mấy ông chồng cứ ngỡ ngoan nhưng lại không hề ngoan chút nào. Các ông ê chề cúi đầu nhận lỗi, còn mấy bà vợ cũng chẳng hả hê gì, ai cũng có những tổn thương nhất định trong lòng.