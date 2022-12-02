‘Nén lòng’ giữ trinh tiết cho vợ sắp cưới hơn 1 năm trời, đêm tân hôn, chồng bàng hoàng nhận ra điều kỳ lạ kèm thứ yêu cầu tréo ngoe khiến cô rùng rợn

Anh nói, đã dành cả một năm cho tôi nhưng không ngờ lại chứng kiến những điều này vào đêm tân hôn, anh không muốn tha thứ cho tôi.
- Yêu nhau hơn 1 năm, chồng điển trai 1m80 gìn giữ em đến đêm cuối cùng, chính thức trở thành vợ chồng, đêm tân hôn, em lại sốc nặng khi chứng kiến anh ở góc giường
- Ly dị vợ sau khi nhân tình có thai, bỗng thấy cô cười mỉm kèm ánh mắt kì quái, vài ngày sau khi dọn đồ phát hiện tờ giấy ố vàng, tôi kinh hãi nhận ra sự thật
Đêm tân hôn - cái đêm cả đời này tôi không bao giờ quên vì anh ép tôi bằng được nói ra đã quan hệ với ai. Đau đớn, tôi phải dựng lên 1 câu chuyện cho anh vừa lòng rằng đã trao trinh tiết cho người yêu đầu tiên.
Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm rồi cưới. Anh 36 tuổi và tôi 22 tuổi. Lúc yêu, chúng tôi đã có những thời gian cũng được cho là tạm hạnh phúc. Tạm bởi vì tôi luôn là người phải chờ đợi mỗi khi hai đứa lên kế hoạch đi đâu. Và ngày lễ hay sinh nhật tôi, chúng tôi đều bị lỡ vì lý do anh bận.
Anh là người có tài, giờ anh đã có công ty riêng. Tôi cưới anh về cũng không phải lo gì, trừ việc lo làm thế nào để vượt qua những cơn tức giận của chồng khi gặp áp lực.
Trước ngày cưới anh đòi tôi quan hệ, tôi không đồng ý. Thật ra tôi là 1 cô gái không hoàn thiện. Không hoàn thiện ở đây đó là tôi luôn sợ hãi và không tin tưởng người khác, nhất là đàn ông. Tôi là cô gái có nhu cầu tâm sinh lý cao, gia đình tôi gia giáo, bố mẹ cấm yêu đương và không cho phép tôi quan hệ trước hôn nhân.
Nhưng tôi không chịu được bởi bản thân tôi luôn có nhu cầu tình dục. Không còn cách nào khác, tôi phải tự làm chuyện đó với mình. Như người ta gọi đó là thủ dâm.
Tôi không biết làm gì khi cơ thể tôi luôn đòi hỏi chuyện ấy. Nhưng tôi cũng không thể vượt qua được ý nghĩ nếu quan hệ với đàn ông trước hôn nhân thì tôi không xứng đáng với bố mẹ tôi. Nên tôi đã không quan hệ với người đàn ông nào và tự thủ dâm để thỏa mãn nhu cầu cơ thể mình.
Có những thời gian dài tôi không yêu ai vì tôi không có cảm giác với đàn ông và chỉ cảm thấy thủ dâm cũng đủ rồi. Cho tới khi tôi lấy chồng và tôi mới cưới được 4 tháng.
Chồng tôi 36 tuổi mới kết hôn bởi anh lo làm việc. Anh cũng có tìm hiểu và yêu nhiều cô gái nhưng có lẽ vì sự nóng tính, gia trưởng của anh nên không ai chịu được. Trước khi lấy nhau tôi đã biết anh là người cũng như tôi, anh cũng thủ dâm để thỏa mãn mình. Thời gian anh thủ dâm có lẽ kéo dài 10 năm trời.
Thật ra khi chúng tôi làm việc ấy là vì chúng tôi cần giải tỏa bản thân chứ không hề có gì là thích khám phá mọi thứ mới. Trước khi cưới, anh đòi quan hệ tôi không đồng ý. Bởi tôi cũng không biết khi thủ dâm tôi đã mất trinh chưa. Tôi nửa nghĩ vẫn còn nửa nghĩ không còn và tôi đã nói hết tất cả điều ấy với anh.
Nhưng anh không tin, nghĩ tôi vẫn còn trinh và cưới tôi. Đến đêm tân hôn thì anh phát hiện tôi không còn. Anh nói với tôi rằng anh có cảm giác gần 1 năm trời chờ đợi tôi để đến tân hôn anh bị lừa rằng tôi không còn trinh tiết. Tôi không biết phải làm gì bởi trước khi cưới tôi đã nói hết với anh.
Chồng tôi sốc và nói không tin tôi. Anh ấy hỏi tôi đã cho ai trinh tiết hãy nói đi và anh ấy sẽ cố gắng bỏ qua. Tôi đau đớn nước mắt không ngừng rơi, trái tim tôi tan nát.
Thật tức cười, tôi đã nói với anh mọi sự thật và tôi cũng luôn tự xấu hổ khi tôi là 1 cô gái có nhu cầu cao và đã phải tự làm chuyện đấy để giải tỏa cơ thể. Sự thật ấy, tôi đã nói trước hôn nhân nhưng anh không tin để đến bây giờ thì anh lại cào xé tôi.
Tôi đau lắm vì yêu và cho anh tất cả. Anh là người đầu tiên tôi quan hệ vậy mà anh không tin. Đêm tân hôn - cái đêm cả đời này tôi không bao giờ quên, anh ép tôi bằng được nói ra đã quan hệ với ai. Đau đớn tôi phải dựng lên 1 câu chuyện cho anh vừa lòng rằng đã cho trinh tiết cho người yêu đầu tiên.
Tôi cười rơi nước mắt về điều này. Lấy nhau về anh dần thay đổi. Lòng tôi như ngàn nhát dao đâm. Anh là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi, vậy mà giờ anh cứ như người xa lạ.
Lấy nhau rồi anh không đáp ứng nhu cầu cho tôi. Chúng tôi lên giường chưa có bước đầu anh đã bắt kết thúc. Anh lên giường với tôi cứ cho vào là xong, chẳng cần tôi để ý gì. Nhiều khi tôi vẫn phải tự thủ dâm vì chồng không đủ thỏa mãn cho tôi. Nhưng bản thân tôi không bao giờ có ý nghĩ đi cặp bồ.
Anh thì vẫn xem phim sex và có lẽ xem nhiều hơn, có khi anh cũng vẫn thủ dâm. Tôi cay đắng vì những lần không muốn mà vẫn phải chiều chồng. Những lần muốn mà đụng vào chồng thì chồng kêu mệt không có nhu cầu.
Chuyện chăn gối không được thỏa mãn, tôi sinh ra những bực tức khó tính và cả mất kiểm soát bản thân. Tôi đã tâm sự với chồng và cũng khuyên anh cố gắng chuyện chăn gối nhưng mọi thứ chẳng thay đổi.
Đi khám bác sĩ nói anh bị yếu. Còn riêng tôi nhận xét, anh quá yếu. Anh luôn trong cảnh chưa đi đến chợ đã hết tiền. Tôi đã tẩm bổ cho chồng, đưa đi khám, khuyên nhủ, động viên... Tôi nói đủ mọi cách nhưng anh là người gia trưởng và bảo thủ nên không chịu nghe.
Giờ, anh không cho tôi xem phim sex và tự thủ dâm nữa. Anh nói tôi không được phép làm thế vì không có loại đàn bà nào như tôi. Vậy tôi phải làm gì khi đến cả tháng trời chồng cũng chẳng quan hệ mà cũng chẳng được xem sex để giải tỏa đây?