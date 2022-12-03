Giật mình thấy quần lót của vợ có chỗ rách bất thường, soi xét kĩ hơn vẫn còn ‘dính’ thứ lạ, lần theo dấu vết tôi không ngờ trước cảnh tượng mình chứng kiến

Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung nghèo khó. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ luôn chú tâm vào việc học hành và phát triển sự nghiệp. Vậy nên tôi đã khá thành công trong công việc. Mới hơn 30 tuổi nhưng tôi đã có trong tay 2 căn nhà ở thành phố và xe hơi cùng một tài khoản kha khá. Vì vậy nên khi có ý định cưới vợ, tôi đã tìm hiểu và lựa chọn rất kỹ. Tôi luôn quan niệm rằng điều quan trọng nhất với đàn bà phải là sự đức độ. Và mẫu đàn bà mà tôi thích luôn phải đoan trang, dịu dàng, nữ tính và hiền lành. Và đã là vợ tôi nhất thiết phải có học thức, dù không học rộng nhưng cũng không thể lạc lõng với chồng. Hình thức với tôi không quá quan trọng.

Thấy lạ tôi cầm chiếc quần lên soi xét kỹ hơn thì thấy ở đó có dính rất nhiều thứ khác thường mà với kinh nghiệm của người đàn ông, tôi bắt đầu ngờ ngợ…

Vậy nên sau thời gian hẹn hò, khi cô ấy đồng ý lời cầu hôn của tôi, tôi đã rất hạnh phúc và tự tin bước vào hôn nhân. Đám cưới của chúng tôi diễn ra đẹp như mơ giữa sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, người thân. Ai cũng bảo chúng tôi xứng đôi. Và quả thực thời gian đầu sau khi chung sống, chúng tôi đã có những ngày tháng cực kỳ hạnh phúc. Và cậu con trai nhỏ đã ra đời làm cho niềm hạnh phúc ấy thêm tròn vẹn. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn và viên mãn trong niềm hạnh phúc ấy.

Vậy nên qua 2,3 mối tình, tôi vô cùng hạnh phúc khi gặp được cô ấy, vợ tôi bây giờ. Vợ tôi không chỉ học giỏi và có bằng cấp ngang ngửa với tôi mà về chuyên môn cô ấy cũng không kém gì tôi. Cả hai chúng tôi đều là kỹ sư công nghệ thông tin. Về tính cách, kể từ lúc yêu đến nay, tôi chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì. Cô ấy không thuộc tuýp quá nữ tính nhưng khá hiền lành, trong sáng. Vì công việc bận rộn, hơn nữa là những đam mê trong công việc nên giống như tôi cô ấy hầu như chẳng có thời gian cho những mối quan hệ khác ngoài tôi.

Hàng ngày, mỗi khi tan sở là tôi lại háo hức trở về nhà. Tôi thèm cảm giác được ôm con trong tay, thèm nụ cười như tỏa nắng sau cánh cửa cổng. Và từ một người suốt ngày chỉ chúi đầu vào máy tính, tôi đã bắt đầu tập làm bếp, tập nấu nướng cùng vợ. Tôi hạnh phúc khi cùng vợ làm bếp. Tôi là người khó tính và đa nghi nhưng khi đã tin và yêu ai thì tôi lại đặt trọn lòng tin một cách tuyệt đối. Với vợ, tôi chẳng bao giờ nghi ngờ bất kỳ điều gì. Vì lẽ đó nên tôi chẳng bao giờ kiểm tra máy tính, tin nhắn điện thoại hay facebook, zalo của vợ. Tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ chút gì trong những chuyến công tác dài dặc của vợ cho đến một hôm mới đây.

Hôm đó là hôm sau chuyến công tác 5 ngày ở Sài Gòn của vợ, hôm đó vì cô ấy mệt nên tôi đã nhận cho quần áo vào máy giặt. Khi đang lấy từng chiếc quần áo trong giỏ đồ bẩn vào máy, tôi thấy chiếc quần lót đỏ của cô ấy bị rách một mảng lớn ở phần cạp. Nhìn chiếc đồ lót đó tôi giật mình bởi trước nay cô ấy là người cẩn thận, chu đáo, ít khi để quần áo rách.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, nhìn vết rách ở chiếc quần có thể dễ dàng thấy đây không phải là rách do quần cũ hay mắc vào đâu đó mà khả năng là do bị giằng kéo nên phần chun bị giãn. Thấy lạ tôi cầm chiếc quần lên soi xét kỹ hơn thì thấy ở đó có dính nhiều thứ khác thường mà với kinh nghiệm của người đàn ông, tôi bắt đầu ngờ ngợ. Đó không đơn giản là chỉ của riêng một người đàn bà.

Tôi quyết làm rõ sự việc nhưng không nói cho cô ấy biết mà âm thầm mang chiếc quần kia tới nhờ người bạn làm ở bệnh viện nhờ xét nghiệm hộ. Và tôi như c.hết lặng khi nghe người bạn nói rằng có chút t.inh d.ịch còn sót lại trên quần lót của vợ.

Trời ơi, nghe bạn nói mà tôi như c.hết lặng. Nếu trở về nhà tôi biết tôi sẽ không thể giữ bình tĩnh nổi. Và tôi không biết tôi sẽ gây ra chuyện gì nếu gặp vợ. Vậy nên tôi lẳng lặng, tắt điện thoại và xin nghỉ việc 5 ngày để vào miền Tây nghỉ. Trong thời gian ở đây, qua dịch vụ thám tử tư tôi còn biết vợ tôi đang ngoại tìnhvới một phi công trẻ ở cơ quan.

Chắc chắn tôi không thể tha thứ được cho vợ trong chuyện này. Nhưng tôi nên giải quyết mọi việc ra sao đây khi mà con tôi mới đang tuổi mẫu giáo?