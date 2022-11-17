Nhưng rồi người yêu cũ đã khiến tôi mất đi lý trí bằng sự ấm áp và quyến rũ vốn có. Kết quả là chúng tôi cùng bước vào một phòng khách sạn ngay trong chiều hôm đó. Khi chúng tôi tạm biệt nhau, anh không quên nói với tôi rằng tôi thật đẹp.

2 tháng trước, tôi chạm mặt Max - người yêu cũ của tôi trong một đám cưới. Anh vẫn phong độ, lịch thiệp như xưa và anh nói rằng tôi trông thật tuyệt vời. Khi nhận lời đi cà phê với Max, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó.

Không thể chịu đựng thêm, tôi đã thú nhận với chồng về việc mình ngoại tình ngay đêm đó. Anh đương nhiên bị tổn thương nặng nề vì những gì tôi nói, tổn thương và tức giận. Tôi liên tục cầu xin anh tha thứ, mong anh cho tôi một cơ hội.

Tôi trở về nhà trong tâm trạng chẳng biết phải diễn tả ra sao. Mặc dù chúng tôi chỉ ngủ với nhau duy nhất lần ấy kể từ ngày đường ai nấy đi nhưng tôi cảm giác tội lỗi xâm chiếm khiến tôi không thể thoát ra. Tôi đã phản bội chồng, và dù anh chưa biết bí mật này thì tôi vẫn cảm thấy thật khủng khiếp.

Chồng tôi thắc mắc tại sao tôi lại phản bội anh, bởi mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì. Đối với tôi, "chuyện ấy" với Max là điều đã xảy ra, tôi khi ấy không thể kiểm soát và giờ đây cũng chẳng có cách nào để thay đổi. Tôi đã thực sự hối hận và chỉ còn biết hứa với chồng rằng sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa.

Tôi và chồng cùng đến gặp một chuyên gia tư vấn cho các cặp vợ chồng. Trong quá trình điều trị, tôi được yêu cầu chia sẻ về những điều tốt đẹp mà Max - người yêu cũ đã làm cho tôi. Sau cùng, chuyên gia giúp tôi nhận ra rằng nguyên nhân khiến tôi đi đến hành động ngày hôm đó chính là việc bản thân tôi mong được chồng quan tâm, chú ý nhiều hơn.

May mắn là kể từ khi biết chuyện, chồng tôi không hề nói ra lời chia tay hay đề nghị li thân dù chỉ một lần. Anh hỏi tôi có còn yêu và muốn chung sống với anh nữa không. Tôi nói có và anh nói rằng đó là tất cả những gì anh cần biết. Biết là khó khăn, nhưng vợ chồng tôi phải cố gắng hàn gắn tình cảm và niềm tin dành cho nhau.

Tôi dứt khoát cắt đứt liên lạc với Max từ ấy dù sau đó anh ấy vẫn bày tỏ mong muốn được gặp lại tôi. Tôi nói với anh rằng chuyện xảy ra hôm đó hoàn toàn là một sai lầm. Ban đầu Max buồn nhưng rồi anh cũng tôn trọng quyết định của tôi. Từ lúc đó, chúng tôi không còn biết thêm điều gì về nhau nữa.

Điều tôi không ngờ nhất đó là mối quan hệ giữa tôi và chồng được cải thiện theo chiều hướng tích cực sau đó. Chúng tôi giờ đây không còn coi vợ/chồng là người hiển nhiên thuộc về mình mãi mãi, không cần níu giữ hay chinh phục nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, chúng tôi biết phải dành thời gian cho nhau mỗi ngày, hoặc mỗi tuần nếu công việc quá bận rộn. Khi chỉ có hai người, chúng tôi nói về mình, về đối phương, về những điểm khiến chúng tôi yêu và chọn ở lại bên nhau. Bản thân tôi sau lần phạm lỗi đã cực kỳ nỗ lực để lấy lại niềm tin nơi anh.

Giờ đây, tôi cho phép chồng kiểm tra tin nhắn nếu anh muốn để đảm bảo rằng tôi không còn liên lạc với Jason. Nếu ra ngoài cùng bạn bè thân thiết, tôi sẽ nói với anh và không quên nhấn mạnh rằng tôi yêu anh ra sao, muốn được gần anh thế nào.

Chồng tôi "của ngày hôm nay" lãng mạn hơn trước đây nhiều. Anh đã biết dành cho vợ những lời có cánh. Anh tình cảm và chu đáo hơn. Vợ chồng tôi và tình yêu của cả hai dường như đều trẻ lại.

Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã mang lại cho tôi một người chồng bao dung, yêu thương vợ nhiều như vậy. Tôi cũng thấy may mắn khi mình đã tỉnh ngộ kịp thời và chọn đúng con đường cần đi.

Nếu ngày đó tôi không thú thật với chồng, không biết mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ "chết" theo cách nào? Chồng tôi sẽ tự phát hiện và không cho tôi cơ hội sửa lỗi? Hay tôi rồi sẽ cứ thế dấn sâu vào sai trái?

Tôi không biết nữa, nhưng có một điều chắc chắn đó là sóng gió trong hôn nhân chưa chắc đã tệ hại. Nhìn đi nhìn lại, quan trọng nhất vẫn là hai người trong mối quan hệ có tính lâu dài này có đủ tình yêu và kiên nhẫn với nhau hay không mà thôi.