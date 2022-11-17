Bắt tận tay vợ ngoại tình, cô ta không những không sợ hãi mà còn bày tỏ thái độ thách thức, đi kèm với đó là câu nói khiến tôi cả đời này cũng không thể quên

Tâm sự 17/11/2022 05:35

Câu nói của cô ta khiến tôi tức điên và không tài nào quên được.

Bố mẹ tôi làm kinh doanh nên có điều kiện, từ nhỏ tôi được chiều chuộng sống đúng phong cách của “công tử bột”. Cho đến khi yêu và lấy vợ thì mối quan hệ giữa tôi và mẹ ngày càng tệ đi.

Vì không chấp nhận để em về làm dâu nên tôi đã bị bố mẹ từ mặt. Hôm tổ chức đám cưới bên nhà nội không có ai, chỉ có bố mẹ và anh em thân gần bên nhà vợ đến chúc phúc cho 2 vợ chồng.

Ngược lại với tôi, vợ có một tuổi thơ đầy nước mắt và khổ cực. Bố cô ấy nghiện ma túy nên làm đủ mọi cách từ trộm cắp đến đánh đập vợ con để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Năm vợ mình học lớp 7 thì ông bị bắt vào tù.

Bắt tận tay vợ ngoại tình, cô ta không những không sợ hãi mà còn bày tỏ thái độ thách thức, đi kèm với đó là câu nói khiến tôi cả đời này cũng không thể quên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ vợ thì một thân một mình làm lụng thăm chồng rồi nuôi 4 đứa con ăn học. Không lâu sau đó bà bị tai nạn lao động hỏng mất một bên mắt và cánh tay trái. Cũng từ đó, vợ tôi phải nỗ lực làm thêm thật nhiều để có thể gồng gánh được cả nhà.

Lần đầu tiên tôi gặp vợ khi cô ấy trong vai trò là lao công ngoài giờ của công ty. Tôi chính là người tấn công cô ấy dồn dập đến mức không “chống đỡ” hay từ chối được.

Ngày tôi cầu hôn, cô ấy còn không tin là mình đang nghiêm túc, còn khóc bảo rằng: “Em không xứng đáng, anh nên kết hôn với người mẹ anh mong muốn chứ không phải em. Liệu rằng anh có hối hận không?”.

“Anh yêu em, chính cái tính hiền lành, dịu dàng của em đã chứng minh cho anh thấy em phù hợp với anh hơn bất cứ cô gái nào. Anh không bao giờ hối hận, dù thế nào đi nữa cũng không hối hận”.

Khi ấy, mình nói chắc như đinh đóng cột để giờ há miệng mắc quai thế này.

Đám cưới xong tôi dùng tiền tiết kiệm và vay mượn thêm bạn bè để mua một căn chung cư. Hôn nhân của tôi khá bình yên vì có một người vợ ngoan hiền, yêu thương chồng con, biết vun vén cho gia đình. Còn mình, vẫn yêu và tin tưởng vợ một cách tuyệt đối.

Thời điểm khi xác định đến với nhau, tôi đã tìm một lớp học kế toán 2 năm cho vợ. Sau khi cô ấy tốt nghiệp tôi lại nhờ các mối quan hệ xin cho vợ vào làm tại một xí nghiệp may tư nhân, lương không quá cao nhưng được cái ổn định. 

 

Bắt tận tay vợ ngoại tình, cô ta không những không sợ hãi mà còn bày tỏ thái độ thách thức, đi kèm với đó là câu nói khiến tôi cả đời này cũng không thể quên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 1 tháng, vợ đi du lịch cùng công ty, tôi vì bận công việc nên không đi được. Lúc ấy vợ cũng buồn lắm, còn bảo: “Nếu anh không đi em cũng ở nhà. Đi chơi mà không có chồng thì chán chết”.

Mặc dù vậy, tôi vẫn cố thuyết phục để vợ đi cùng mọi người vì cô ấy đã vất vả nhiều rồi, cũng nên có thời gian để bản thân hưởng thụ đôi chút.

Vợ đi 4 ngày, ngày cuối cùng tôi đã bí mật bắt xe đến nơi đó với ý định tạo bất ngờ cho cô ấy. Tôi đến khách sạn nơi vợ ở, nhắn tin gọi điện bao nhiêu cũng không được nên tôi phải ngồi dưới lễ tân để chờ.

Đến khoảng 12h trưa thì cô ấy đi cùng 1 đoàn về, thấy tôi xuất hiện bất ngờ vợ không vui như mình tưởng, thậm chí còn một chút nhăn nhó và biến sắc trên khuôn mặt.

Lên phòng, tôi thấy vợ cứ loanh quanh ở chỗ sạc điện thoại, thế là tôi cố tình mượn điện thoại của em với lí do công việc. Vợ đắn đo lắm nhưng tôi làm căng thì cũng đưa và cuối cùng lộ ra loạt tin nhắn hẹn hò với một bạn trẻ trong công ty.

Ngay lúc đó, mình lập tức bỏ về Hà Nội, và kết quả là nhận được tin nhắn thanh minh của vợ gửi đến: “Trước anh ngủ với người khác, em tha thứ cho anh được, vậy thì giờ em ngủ với người khác, anh tha thứ cho em là điều nên làm”.

Đó là chuyện của tôi và người yêu cũ trước khi 2 vợ chồng lấy nhau. Vì không muốn cuộc hôn nhân này có bí mật nên tôi đã kể cho vợ nghe chuyện của mình và người yêu cũ.

Không ngờ đến hôm nay cô ấy lại mang đều đó ra để ngụy biện cho việc ngoại tình của mình.

Đọc xong tin nhắn, tôi trực tiếp gọi điện lại bảo cô ấy về nhà giải quyết thủ tục ly hôn rồi muốn đi đâu thì đi. Giờ hối hận thì có được gì, cuộc đời đã tát một cái quá đau vào mặt để tôi nhận ra mọi thứ không bao giờ như vẻ bên ngoài.

Tôi đứng hình trước hành động của em chồng, phải chăng tôi đã quá ngây thơ?

Tôi đứng hình trước hành động của em chồng, phải chăng tôi đã quá ngây thơ?

Em chồng tùy tiện lục túi của tôi lấy tiền như thể đó là tiền của cậu ta khiến tôi bức xúc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự chuyện gia đình chuyện hôn nhân

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