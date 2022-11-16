Tôi đứng hình trước hành động của em chồng, phải chăng tôi đã quá ngây thơ?

Em chồng tùy tiện lục túi của tôi lấy tiền như thể đó là tiền của cậu ta khiến tôi bức xúc.

Vì đã có nhà trên thành phố nên sau khi cưới, tôi không phải làm dâu ngày nào. Thế nên, tôi thật sự chưa hiểu rõ về con người của em trai chồng.

Một tháng trước, mẹ chồng gọi điện cho chúng tôi nói là ở quê không có việc làm phù hợp cho em Toàn, bà muốn em ấy ra thành phố học lấy một cái nghề để kiếm tiền. Em chồng năm nay cũng 20 tuổi, ở nhà chơi bời cả ngày làm mẹ chồng rất lo. Tôi đã hứa với mẹ sẽ giúp em ấy có công việc tốt.

Vợ chồng tôi đã đăng ký cho em ấy học lớp trung cấp nghề, toàn bộ tiền học và ăn do chúng tôi bỏ ra hết. Hằng ngày Toàn chỉ việc đi học, về nhà đã có cơm sẵn đặt trên bàn. Nhìn thấy em chăm chỉ học hành, vợ chồng tôi cũng mừng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 2 tuần, lúc đó tôi để túi xách trên bàn ở phòng khách, Toàn vừa hỏi: "Chị H cho em xin 500 ngàn đi sinh nhật bạn nhé" vừa mở túi lấy tiền. Sự việc quá nhanh và bất ngờ, tôi chưa nói được câu nào thì em ấy đã lấy được một tờ 500 ngàn rồi đi ra ngoài.

Từ trước đến nay, trong mắt tôi, Toàn là một người hiền lành, ăn nói lễ phép, vậy mà hành động tự tiện lấy tiền trong túi của chị dâu mà chưa được cho phép đã khiến tôi phải thay đổi cách nghĩ về em ấy.

Tôi không nói chuyện của Toàn cho ai biết, hôm sau tôi đã dành cả ngày để theo dõi những việc làm của em ấy. Tôi rất tức giận khi biết em không chịu học hành, ngồi chơi game cả buổi trước cổng trường. Lúc tôi hỏi thì em ấy bảo chán ghét việc học nên mới tìm đến game online.

Tôi đã nói hết mọi chuyện với chồng, tối đó chúng tôi đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với Toàn. Chồng tôi bảo Toàn không muốn học thì sẽ kiếm việc để làm. Lớn rồi, không thể ăn chơi lông bông để bố mẹ phải lo được.

Tuần vừa rồi, chồng tôi đã tìm cho Toàn 4 chỗ làm nhưng nơi nào em ấy cũng tìm ra lý do để từ chối. Một người thanh niên lớn tuổi không chịu học, không chịu làm việc, chỉ biết sống ỷ lại bố mẹ và anh chị. Vợ chồng tôi thật bất lực, không biết làm gì để giúp em ấy nữa mọi người ạ?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-dung-hinh-truoc-hanh-dong-cua-em-chong-phai-chang-toi-da-qua-ngay-tho-525666.html