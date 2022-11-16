Có đủ dũng khí để ngoại tình, nhưng tôi lại trở nên hèn nhát khi không dám nói lời chia tay với vợ để cô ấy bớt tổn thương

Tâm sự 16/11/2022 09:30

Với nhiều người tôi có lẽ là một gã tệ bạc, ngoại tình dù đã có vợ nhưng tôi không còn cách nào khác cả.

Vợ tôi rất biết cách chăm sóc con cái, dạy cho chúng những điều hay lẽ phải về cuộc sống. Cô ấy cũng rất yêu thương và trân trọng gia đình tôi, sống có trách nhiệm với những người thân của tôi và của cô ấy nữa. Chưa khi nào, vợ làm điều gì đó để tôi phải suy nghĩ, sống với vợ, tôi thật sự yên tâm từ cách cô ấy chăm sóc con cái, chi tiêu trong gia đình và đối đãi với hai bên nội ngoại.

Nhưng có một điều mà chưa khi nào tôi cảm thấy hài lòng với vợ, đó là những phút giây hay chúng tôi trên giường với nhau. Cô ấy được giáo dục trong một gia đình truyền thống, có phần hơi cổ hủ, nên lúc nào cũng coi chuyện quan hệ tình dục là cái gì đó không mấy tốt đẹp. Kể cả quan hệ với chồng.

Có đủ dũng khí để ngoại tình, nhưng tôi lại trở nên hèn nhát khi không dám nói lời chia tay với vợ để cô ấy bớt tổn thương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy giữ gìn trinh tiết cho đến tận đêm tân hôn, và không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình, không bao giờ thể hiện mình ham muốn hay thèm khát gì với tôi cả. Trên giường, cô ấy cũng giống như một khúc gỗ hơn là một người phụ nữ đang quan hệ với chồng mình.

Đó là nguyên nhân tôi đánh giá vợ không hoàn hảo, đó cũng là lý do tôi đã ngoại tình với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này không có những đức tính tốt như vợ tôi có, nhưng bù lại cô ấy biết tôi mong muốn điều gì khi vào cuộc. Trân trọng cơ thể tôi, chứ không như vợ tôi, cô ấy không bao giờ trân trọng cơ thể tôi.

 

Có đủ dũng khí để ngoại tình, nhưng tôi lại trở nên hèn nhát khi không dám nói lời chia tay với vợ để cô ấy bớt tổn thương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù trong những lúc hoan lạc với người tình, tôi vẫn nhớ đến vợ, nhớ đến các con mình và biết mình đang có lỗi, nhưng tôi không thể dừng lại được. Vì chỉ khi ấy, tôi mới thực sự được thăng hoa trong cảm xúc của chính bản thân mình. Người tình đã cho tôi cảm xúc mà vợ không mang lại được. Đó là điều tôi phải thừa nhận.

Tôi đã ngoại tình, muốn sống với người tình để tự do tận hưởng cảm giác đó, nhưng lại không đủ can đảm, bản lĩnh để ly hôn vợ, có lẽ vì còn yêu, còn thương các con của mình. Và vì với tôi, vợ vẫn luôn có một vị trí vô cùng quan trọng mà không người phụ nữ nào có thể thay thế được cô ấy.

Tôi không biết mình đang quá tham lam, ích kỷ, hay đó chỉ là nhu cầu và mong muốn tất yếu của con người khi họ không được thỏa mãn trong cuộc sống.

Từ khóa:   tâm sự chuyện gia đình chuyện hôn nhân anh chồng ngoại tình

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