Chỉ một cú điện thoại, tôi phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình, kinh tởm hơn là anh ta không cảm thấy có lỗi mà chỉ thắc mắc một điều tại sao tôi lại biết việc này

Tâm sự 16/11/2022 05:50

Tôi không ngờ chỉ một cú điện thoại thôi đã khiến cho cuộc sống của tôi rẻ sang một chương khác hoàn toàn.

"Tôi luôn thích có thời gian cho mình nhưng gần đây tôi có quá nhiều thời gian. Chồng tôi Huy, 31 tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính và thường xuyên đi công tác. Tôi nhớ anh ấy nhiều, anh cũng luôn cố gắng bù đắp cho tôi.

Chỉ một cú điện thoại, tôi phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình, kinh tởm hơn là anh ta không cảm thấy có lỗi mà chỉ thắc mắc một điều tại sao tôi lại biết việc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một buổi sáng tôi về nhà thì thấy một bó hoa loa kèn khổng lồ trước cửa nhà. Trong tấm bưu thiếp là Huy gửi tặng.

Ngay lập tức, tôi gọi cho Huy một cuộc gọi video, anh đang ở Singapore.

"Em lấy nó từ đâu", anh hỏi khi tôi giơ bó hoa ra khoe. "Từ anh", tôi cười đáp. "Em thích bó hoa này, mặc dù anh thường mua hoa hồng cho em", cô nói. Cô có tên thường gọi là Phúc.

"Ồ, anh quên", anh ấy nói với vẻ bối rối.

Tôi cười bỏ qua và mong chờ Matt về trong vài ngày sau đó nhưng anh ấy lại về và mang theo một tin xấu rằng họ muốn anh làm cố vấn lâu dài ở đó. Huy giải thích rằng mỗi tháng một lần anh ấy phải dành một tuần tại trụ sở chính của công ty ở Singapore. Thật khó để trải qua chuyện này, nhưng tôi biết chúng tôi có thể làm được. Huy nhẹ nhàng thì thầm "Em thật hiểu chuyện" khi tôi ngả đầu vào ngực anh.

Trong vài tháng sau đó, tôi đã quen với việc phải sống một mình một tuần để Huy đi công tác xa. Một đêm, khi tôi đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại của tôi rung lên, đó là Huy. Anh ấy gọi video cho tôi. Tôi ấn nút trả lời thì màn hình vẫn là một màu đen.

"Xin chào?" Tôi nói và nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. Tôi nghĩ có lẽ anh để điện thoại trong túi và không may chạm vào cảm ứng đúng chỗ ấn gọi cho tôi rồi tôi cười. "Huy! Xin chào!" Tôi hét vào loa nhưng không có hồi đáp. Anh ấy không nghe thấy gì.

Rồi đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ "Anh tuyệt lắm" và giọng Huy vang lên "Hãy đi đến căn hộ của anh".

Rồi điện thoại tắt. Tôi phải làm gì? Các ngón tay của tôi run run, tôi gọi lại nhưng cuộc gọi vào hộp thư thoại. "Anh phải tăng ca, em yêu. Anh sẽ gọi cho em vào ngày mai", một tin nhắn từ Huy xuất hiện trên màn hình của tôi.

Tôi gọi cho cô bạn Thúy và nói mọi thứ tôi nghe được. "Cậu cần thêm thông tin, hãy mở máy tính của anh ta", bạn tôi nói.

Tôi không khó khăn để tìm ra trong hoá đơn điện thoại Huy thường gọi cho một số. Tìm số điện thoại đó trên Facebook, hiện ra hồ sơ của một phụ nữ tên Duyên. Tường của cô ấy toàn hình ảnh với chồng tôi.

Mở email của anh ấy, tôi tìm thấy một biên nhận hoa giao tại Singapore. "Duyên cho Duyên", tôi nức nở. Bó hoa đó không phải dành cho tôi.

Chỉ một cú điện thoại, tôi phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình, kinh tởm hơn là anh ta không cảm thấy có lỗi mà chỉ thắc mắc một điều tại sao tôi lại biết việc này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhận ra Huy đã lừa dối, tôi biết tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta . Với sự giúp đỡ của Thúy, chúng tôi đóng gói tất cả đồ đạc của tôi và tôi đến ở nhờ trong căn hộ của cô ấy. Tôi lờ đi những cuộc gọi của Huy cho đến hết tuần. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa.

"Chuyện gì vậy?", anh ta nhắn tin. Thế rồi Thúy nói rằng mọi chuyện nên kết thúc. Thế rồi chúng tôi đến một cửa hàng bán hoa và mua toàn bộ hoa loa kèn và một bông hồng đỏ. Trở lại căn hộ cũ của tôi và Huy từng ở, chúng tôi ném hoa loa kèn quanh phòng ngủ. Sau đó, tôi đặt hoa hồng trên giường với một mẩu giấy bên dưới: "Từ hoa cũ đến hoa mới của anh".

Tôi không còn nhận cuộc gọi hay tin nhắn nào của Huy nữa, ngoài những cuộc gọi để hoàn tất thủ tục ly hôn. Cho đến hôm nay, người chồng cũ của tôi không biết làm thế nào tôi phát hiện ra tội ngoại tình của anh ta".

Phát hiện cô ta lừa dối mình để qua lại với thằng khác, tôi lặng lẽ để lại tờ giờ khiến kẻ phản bội 'đứng không yên, ngồi không vững'

Phát hiện cô ta lừa dối mình để qua lại với thằng khác, tôi lặng lẽ để lại tờ giờ khiến kẻ phản bội 'đứng không yên, ngồi không vững'

Tôi không thích làm lớn chuyện nên đã sử dụng biện pháp này đã là quá nhẹ tay với người đàn bà phản bội đó.

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Từ khóa:   tâm sự chuyện eva chuyện hôn nhân chuyện gia đình anh chồng ngoại tình

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