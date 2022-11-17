Trực giác của phụ nữ không bao giờ sai, trước sự tra hỏi của tôi anh ta chỉ còn biết thừa nhận bản thân đã ngoại tình

Tâm sự 17/11/2022 05:05

Cứ ngỡ kiếm được người chồng hoàn hảo nhưng giấc mơ lạ kia đã giúp tôi chợt nhận ra đã mọi thứ đều không như mình nghĩ.

Nhiều ông chồng không hiểu nổi tại sao vợ lại phát hiện ra việc làm sai trái của mình. Điều đó chẳng có gì lạ bởi phụ nữ vốn có giác quan thứ 6, đặc biệt nhạy cảm với những chuyện liên quan đến hạnh phúc gia đình. Điển hình như câu chuyện người vợ phát hiện chồng "chán cơm thèm phở" chỉ qua một giấc mơ vu vơ dưới đây.

Mọi hôm chị chẳng bao giờ ngủ trưa nhưng không biết hôm nay trời xui quỷ khiến thế nào mà nhất quyết phải đi làm một giấc. Vừa chợp mắt khoảng 20 phút, chị nằm mơ thấy chồng đang chở một "em gái" nào đó chân dài mặt xinh, lại còn ngồi ôm chặt cứng lấy anh. Tỉnh giấc ngay sau đó, chị linh cảm có điều chẳng lành nên lập tức liên lạc với chồng.

Trực giác của phụ nữ không bao giờ sai, trước sự tra hỏi của tôi anh ta chỉ còn biết thừa nhận bản thân đã ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nằm mơ thấy chồng ngoại tình, chị lập tức liên lạc với chồng hỏi rõ thực hư. (Ảnh minh họa).

"Em gọi điện thoại cho chồng ngay nhưng không thấy bắt máy nên quyết định nhắn tin: 'Này, hôm nay mày đi đâu?'

Chồng trả lời lại ngay: 'Đi làm chứ đi đâu'.

Em bắt đầu hỏi: 'Nay mày chở con nào?'.

Chồng em nghe vậy có vẻ đánh hơi thấy mùi "bị lộ" nên lập tức gọi lại nói: 'Chở con nào, vợ bị điên à? Đi làm sấp mặt ra chở con nào?'. 

Em đáp lại đanh thép: 'Tao thấy hết cả rồi mày không cần chối nữa, chúng mày ôm nhau tình cảm thế cơ mà? Tao viết giấy ly hôn rồi, mày về nhanh ký cho tao'. 

Chồng vẫn chối bay chối biến, lại còn mạnh mồm mắng ngược lại em. Em dọa ngay có cần gửi luôn ảnh cho xem không, khỏi phải chối thì đến lúc này chồng chắc nghĩ quay đầu là bờ nên vội vàng xin lỗi và thú nhận.

Trực giác của phụ nữ không bao giờ sai, trước sự tra hỏi của tôi anh ta chỉ còn biết thừa nhận bản thân đã ngoại tình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy bảo 'em gái' đó chỉ là nhân viên mới chuyển đến cơ quan. Hai đứa cũng chỉ mới chở nhau đi uống cà phê thôi chứ chưa làm gì quá giới hạn".

Nghe chồng thú nhận bằng sạch, chị "ba máu sáu cơn" mắng cho một trận rồi lập tức tắt máy. Ngay sau đó, chồng vội vàng quay về xin lỗi, còn hứa hẹn sẽ không tái phạm nhưng chị vẫn băn khoăn không biết có nên tha thứ hay không?

Tôi đứng hình trước hành động của em chồng, phải chăng tôi đã quá ngây thơ?

Tôi đứng hình trước hành động của em chồng, phải chăng tôi đã quá ngây thơ?

Em chồng tùy tiện lục túi của tôi lấy tiền như thể đó là tiền của cậu ta khiến tôi bức xúc.

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Từ khóa:   tâm sự chuyện hôn nhân chuyện gia đình anh chồng ngoại tình

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