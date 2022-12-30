Bố mẹ cho tiền mua nhà chồng đòi đứng tên, tôi nói câu khiến anh 'tím tái mặt mày' rồi đòi hủy hôn

Tâm sự 30/12/2022 11:10

Nhà tôi có chút điều kiện, bố mẹ chỉ có anh trai và tôi nên ông bà chẳng tiếc rẻ hay tính toán khi cho các con đâu. Ông bà đã xác định, dù nhà trai không có xu nào thì ông bà vẫn cho tôi từng ấy, coi như tạo điều kiện để các cháu ngoại của ông bà có nhà cửa ổn định. 

Tôi vẫn cho rằng bạn trai mình là người lành hơn cục đất lại chăm chỉ làm ăn. Anh thoải mái để tôi bắt nạt, rất chịu khó dỗ dành khi tôi giận dỗi, làm nũng. Tình yêu của chúng tôi trải qua êm đẹp hơn 1 năm trước khi quyết định kết hôn. 

 

Vấn đề nảy sinh trước đám cưới, lúc chúng tôi bàn đến chuyện mua nhà riêng làm tổ ấm sau khi về chung 1 nhà. Vì đám cưới đã gần như chắc chắn nên bố mẹ tôi nói thẳng luôn, rằng sẽ cho chúng tôi 1 tỷ để tậu nhà, thiếu đâu chúng tôi tự bù. 

Nói thật nhà tôi có chút điều kiện, bố mẹ chỉ có anh trai và tôi nên ông bà chẳng tiếc rẻ hay tính toán khi cho các con đâu. Ông bà đã xác định, dù nhà trai không có xu nào thì ông bà vẫn cho tôi từng ấy, coi như tạo điều kiện để các cháu ngoại của ông bà có nhà cửa ổn định. 

Tôi thông báo với chồng sắp cưới tình hình như thế. Nghe đến 1 tỷ mắt anh ta sáng lên, cuống quýt hỏi thăm, sau đó thở dài than thở rằng bố mẹ anh ta khó khăn lắm, chẳng có gì cho tụi tôi đâu. Tôi chẳng so đo, chỉ bảo vậy tôi với bố mẹ sẽ đi mua nhà, sau đám cưới anh dọn đồ tới ở nhà được. Ý tôi là, nếu anh không góp đồng nào thì đương nhiên nhà phải đứng tên mình tôi, anh sẽ không liên quan. Chuyện quá bình thường phải không mọi người?

Bố mẹ cho tiền mua nhà chồng đòi đứng tên, tôi nói câu khiến anh 'tím tái mặt mày' rồi đòi hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nào ngờ anh ta nhảy dựng lên tuôn một tràng, nào là đã là vợ chồng thì có gì cũng phải san sẻ, nhà cửa để 1 mình tôi đứng tên nghe sao được. Và rằng anh ta như thế có khác gì đi ở rể, “chó chui gầm chạn”. Còn nói tôi ích kỷ, tính toán, đề phòng cả với người đầu gối tay ấp!

Tôi há hốc miệng nghe anh ta chụp mũ cho mình cả tá tội danh trời ơi đất hỡi. Tôi lấy làm khó hiểu vô cùng, nếu tôi với anh ta đã là vợ chồng chẳng nói, đằng này còn chưa ở chung nổi 1 ngày, mà tiền là của bố mẹ tôi cho, có mảy may liên quan tới anh ta sao? Anh ta cứ đi vơ vào mình thế nhỉ? Thật quá nực cười!

Chúng tôi bất đồng ý kiến về chuyện đứng tên trên giấy tờ nhà. Anh ta khăng khăng phải cả 2 người đứng tên, còn tôi không chịu. 

“Anh là đồ tham lam! Anh muốn đứng tên nhà thì tự kiếm tiền mà mua! Thôi chẳng cưới xin gì nữa!”, tôi phẫn nộ quăng cho anh ta 1 câu rồi quay người đi thẳng. 

 

Trong lòng tôi lúc ấy đã nghĩ đến chuyện hủy hôn. Bởi theo quan điểm của tôi, đàn ông có thể không giỏi giang hơn người nhưng nhất định phải có lòng tự trọng. Tham lam tiền bạc của phụ nữ, liệu có đáng mặt đàn ông không?

Về nhà tôi kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Mẹ tôi theo trường phái mềm mỏng, khuyên tôi suy nghĩ lại. Cùng lắm thì hy sinh chút vật vất để đổi lấy sự yên ấm của 1 mối quan hệ. Riêng bố tôi nói thẳng, chồng sắp cưới của tôi như thế là hèn, đàn ông kiểu đó chẳng trông đợi được gì đâu. Tôi thấy bố nói rất đúng mà mẹ cứ nài nỉ bảo tôi khoan hãy hủy hôn vì bà thích sự hiền lành, nghe lời của anh ta. 

Đêm tân hôn, mẹ chồng ngồi sừng sững trên giường nói điều này khiến tôi run rẩy sợ hãi không nguôi

Đêm tân hôn, mẹ chồng ngồi sừng sững trên giường nói điều này khiến tôi run rẩy sợ hãi không nguôi

Một ngày vất vả cũng kết thúc, tôi định vào phòng nằm nghỉ. Cảnh cửa vừa mở ra, tôi giật mình khi thấy mẹ chồng đang ngồi sừng sững trên giường.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 38 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới