Chồng nhễ nhại mồ hôi ngồi giữa một đống quần áo, tôi lấy làm lạ rồi phát điên khi thấy điều này

Về nhà ở, bố mẹ đôi bên cũng cho tiền cùng với khoản tiết kiệm 400 triệu đồng thời trẻ của cả hai. Một cuộc sống êm ấm như vậy tưởng chừng là mơ ước của biết bao người, nhưng dần dần, tôi càng cảm thấy hôn nhân sinh ra quá nhiều vấn đề.

Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng. Anh ấy thì làm nhập liệu văn phòng, vốn tiếng Anh vừa đủ, lương tháng ổn định 15 triệu đồng. Mức thu nhập cũng chẳng phải quá cao nhưng được cái anh ấy nhàn hạ, chẳng bao giờ thấy kêu ca về áp lực. Trong khi đó, tôi là kế toán của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, lương 13 triệu/tháng. Ngày thường thì không sao nhưng cứ đến cuối tháng thì lại bận rộn đủ đường. Đợt này công ty tôi còn kiểm tra rà soát nhân sự nên toàn phải về muộn.

Hồi cuối năm ngoái, tôi bắt gặp chồng đang có những cử chỉ thân mật thái quá với một cô đồng nghiệp. Chỉ đứng từ xa nhìn mà tôi bùng bùng cơn giận dữ. Song tôi không hề nói với chồng về chuyện này mà chỉ giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tôi nghĩ chồng tôi chỉ hơi vô tư thái quá, chứ anh không ngoại tình gì. Quả thực sau giờ làm chồng tôi về nhà ngay, thi thoảng mới đi chơi với bạn và các tài khoản mạng xã hội của anh tôi nắm trong lòng bàn tay. Do đó tôi mới chắc nịch chồng khó mà ngoại tình được.

Nhưng cái hình ảnh mà chồng thân thiết với đồng nghiệp cứ ứ đọng trong tâm trí tôi. Thành ra rất nhiều khoảnh khắc tôi tức giận vô cớ với chồng. Chẳng hạn khi anh muốn lại gần ôm ấp, tôi đều đẩy ra, gắt gỏng rồi đổ tại "Người anh bốc mùi quá, đi tắm nhanh!", hoặc "Con đang ở đây anh đừng có mà thái quá!". Hay như buổi đêm, cả hai vợ chồng chuẩn bị ân ái mà tôi cứ nhớ lại hình ảnh kia thì lại tức giận khôn nguôi, đẩy chồng ra rồi đi ngủ luôn.

Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, tôi thấy tâm lý của mình có hơi bất ổn một chút. Bởi ở công ty, có vài người đồng nghiệp nói xấu sau lưng khiến cho tôi bực bội, muốn cãi tay đôi nhưng vì họ là "người nhà" của sếp nên lại phải kìm lòng. Về tới nhà, lại phải lao ngay vào bếp để nấu nướng, dọn dẹp, chồng dửng dưng như không, đến là tức điên!

Chưa hết, hôm vừa rồi, khi tôi đi làm về đã thấy anh ấy ngồi nhễ nhại mồ hôi giữa một đống quần áo. Tôi bị xoang nên ngửi mùi quần áo mới dễ bị hắt hơi. Đã vậy, trời còn nóng nực, thấy nhà cửa bừa bộn, tôi đã gắt gỏng lên: "Anh lại bày trò gì thế này? Tôi còn chưa đủ mệt à mà suốt ngày anh phá phách thì ai dọn dẹp cho?"

Chồng lại lườm tôi rồi càu nhàu: "Anh đang tính nhập quần áo về bán hàng online. Bây giờ mình cần gia tăng thu nhập, không sau này chẳng đủ tiền nuôi con đâu! Anh thấy đồng nghiệp ở công ty anh, nhất là mấy cô xinh xinh bán hàng online đắt khách lắm. Chồng em cũng đẹp trai, chắc chắn bán không lỗ đâu!"

Tôi ngã ngửa trước ý tưởng kinh doanh của chồng. Vì những cảm xúc tiêu cực dồn trong lòng, tôi chợt òa khóc rồi mắng chồng:

"Sao anh không sống ổn định với mức lương 15 triệu đi cho tôi nhờ? Tôi ở nhà này tiết kiệm chi chắt không để bố con anh đói mốc mồm ngày nào cả. Đừng có bày vẽ nữa. Tôi bị xoang, không chịu nổi những mùi này đâu. Anh mà không dừng lại, tôi đốt hết đi đấy!"

Nói xong, tôi đi vào bếp để nấu cơm. Lát sau ngó ra ngoài, tôi thấy chồng đã dọn dẹp sạch sẽ. Tự dưng tôi thấy bản thân mình có lỗi vì hơi nặng lời với chồng. Chỗ quần áo kia chồng tôi để ngay ngắn vào một góc phòng làm việc.

Giờ đây, tôi có nên xuống nước xin lỗi không hay vẫn tiếp tục phản đối anh ấy nhỉ. Nhiều lúc cảm xúc của tôi thật khó kiểm soát, tôi chẳng biết phải làm sao nữa...