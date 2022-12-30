Bật điều hòa vì trời 'nóng như đổ lửa', tôi thất kinh khi thấy hành động này của mẹ chồng

Tôi lấy chồng hơn 2 năm, đã có con gái nhỏ. Ngày về nhà chồng, chồng tôi còn chưa lắp điều hòa vì mẹ chồng tôi có vẻ tiết kiệm. Những ngày không quá nóng dùng quạt nhiệt không sao nhưng những ngay thời tiết lên đến 39, 40 độ thì quả thật không thể nào chịu nổi.

Trời nóng, bật điều hòa là việc đương nhiên nhất là gia đình có con nhỏ, bà bầu. Tôi lấy chồng hơn 2 năm, đã có con gái nhỏ. Ngày về nhà chồng, chồng tôi còn chưa lắp điều hòa vì mẹ chồng tôi có vẻ tiết kiệm. Những ngày không quá nóng dùng quạt nhiệt không sao nhưng những ngay thời tiết lên đến 39, 40 độ thì quả thật không thể nào chịu nổi. Tôi có nói với chồng phải lắp điều hòa thì mãi sau này anh mới làm việc đó. Đúng là, có cái điều hòa mát rượi. Nhà có trẻ con mà tiết kiệm quá, cháu chắt nóng bức không ngủ được thì đêm hôm quấy phải làm sao. Biết điều đó nên có vẻ mẹ chồng tôi cũng không dám ý kiến nhiều. Chỉ là, từ lần mắc điều hòa đó, thi thoảng mẹ chồng lại mở cửa bất thình lình vào trong phòng tôi. Có vẻ như bà muốn xem tôi có bật không. Tiền điện hàng tháng tôi đưa bà 1 triệu chưa kể tiền ăn, vậy mà mẹ chồng liên tục soi xét.

Tôi có nói với chồng về sự bất tiện này thì có vẻ như anh đã góp ý. Mẹ đã hạn chế vào phòng tôi nhưng thái độ vẫn tỏ ra khó chịu. Thi thoảng mẹ lại nói bóng gió như: "Tối nay ngủ lạnh thật, tao còn phải đắp chăn, bật quạt thôi đã thấy lạnh". Những câu nói của mẹ tôi đều bỏ ngoài tai. Cũng phải học cách không quan tâm, cứ để trong lòng chỉ có bản thân khó chịu. Lần ấy, sau khi ngủ trưa dậy, tôi xuống nhà rồi thấy mẹ chồng đang hì hục làm việc gì đó. Hóa ra, mẹ đang nối ống nhựa, lắp vào chỗ chảy nước của điều hòa để tiện theo dõi việc tôi có bật hay không.

Ảnh minh họa: Internet Nếu nước chảy xuống sân chứng tỏ hôm đó vợ chồng, tôi bật và bật đến lúc nào thì mẹ đều biết. Hóa ra, đó là cách mẹ làm, thảo nào đợt này mẹ không vào phòng nhưng luôn hỏi ý. Tôi cảm thấy thực sự bất lực. 1 triệu tiền điện ở quê cũng là nhiều. Vợ chồng tôi đi tối ngày, chỉ tối mới về ăn cơm rồi sử dụng điện, hoặc cùng lắm là ngày cuối tuần. Vậy mà mẹ còn soi xét. Có hôm, tôi nghe được mẹ chồng tôi bảo với chồng, chúng mày dùng điều hòa thế này thì 2 triệu không bõ chứ 1 triệu ăn thua gì. Hóa ra là chuyện tiền. Chúng tôi cũng không giàu có gì, việc con cháu dùng máy lạnh lẽ ra mẹ có lương có thể hỗ trợ, nóng bức nhiều người còn khuyến khích con cái bật lên nếu không cháu nóng sao có thể ngủ được. Vậy mà mẹ chồng tôi lại hành động như vậy chỉ vì vài đồng điện. Mẹ chỉ nghĩ đến tiền chứ không hề nghĩ đến cháu nóng bức. Bế tắc, tôi có nói với chồng dọn ra ở riêng, thuê nhà cũng được. Lần này chồng tôi có vẻ im im, dù chưa đồng ý nhưng tôi có cảm giác anh đã có động thái muốn ra ngoài. Nếu mẹ cứ vậy thì tôi thà là thuê trọ còn hơn.

Tiện đường nên ghé thăm em vợ, nhìn cảnh tượng trong nhà khiến tôi bối rối rời đi ngay lập tức Trước khi đến tôi có gọi trước cho cậu, và mẹ vợ cũng gọi từ lúc tôi chưa khởi hành rồi. Lúc vừa đáp chuyến bay, tôi gọi cho em vợ hẹn chiều qua nhưng vì đi làm 6 giờ tối mới về nên em bảo tôi cứ qua nhà chơi trước, có em dâu ở nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-dieu-hoa-vi-troi-nong-nhu-do-lua-toi-that-kinh-khi-thay-hanh-dong-nay-cua-me-chong-541050.html