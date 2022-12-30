Một ngày vất vả cũng kết thúc, tôi định vào phòng nằm nghỉ. Cảnh cửa vừa mở ra, tôi giật mình khi thấy mẹ chồng đang ngồi sừng sững trên giường.

Tôi và Kiên yêu nhau được 3 năm, tình cảm của cả hai rất tốt. Chúng tôi đều là nhân viên văn phòng, lương tháng chưa đầy 10 triệu. Tình yêu của chúng tôi bị gia đình bạn trai phản đối gay gắt. Vì vậy suốt những năm yêu nhau tôi rất ít khi qua nhà anh ấy. Trong khi gia đình bạn trai khá giả, còn nhà tôi đông con và nghèo nên không môn đăng hộ đối. Nhưng Kiên yêu tôi rất nhiều, dù bố mẹ tạo áp lực nhưng anh ấy vẫn một lòng muốn cưới làm vợ. Chính sự kiên định của anh đã giúp cả hai vượt qua tất cả đến với nhau.

Cuối cùng tôi đã trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, được sánh vai bên người đàn ông mình yêu đi hết cuộc đời. Một ngày vất vả cũng kết thúc, tôi định vào phòng nằm nghỉ. Cảnh cửa vừa mở ra, tôi giật mình khi thấy mẹ chồng đang ngồi sừng sững trên giường. Không hiểu đêm tân hôn mẹ vào phòng chúng tôi làm gì nữa? Thấy tôi đang bối rối bà bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Mẹ nói muốn lấy lại 5 cây vàng mà bà đã trao cho chúng tôi trong đám cưới. Lời mẹ nói mà tôi sợ tái mặt, lắp bắp không nói được gì. Đúng lúc đó Kiên bước vào và thản nhiên nói là anh ấy đã mang đi trả nợ bạn bè ngay lúc chiều rồi.

Ảnh minh họa: Internet Mẹ chồng khó chịu nói: "Vì vợ mà con chống đối mẹ đúng không? Thất vọng về con quá". Biết không thể làm gì nữa nên bà tức tối bước ra khỏi phòng. Sau đó tôi thật thà nói với chồng là đã cho chị gái mượn ngay sau lễ cưới để trả nợ. Kiên xua tay nói anh em lúc khó khăn giúp đỡ nhau là điều tốt nên chồng không để ý. Tôi thật may mắn vì đã lấy được người chồng tốt tính. Tưởng mẹ chồng đã từ bỏ ý định truy cứu về số vàng cưới, nào ngờ sáng sớm hôm sau tôi xuống nấu ăn cho cả nhà thì xảy ra chuyện. Vừa nhìn thấy mặt con dâu, bà đưa cho tôi chiếc điện thoại và bắt tôi xem đoạn video trong đó. Không ngờ nhà chồng có camera, đoạn tôi đưa vàng cho chị gái ở lối hành lang đã bị ghi lại. Biết không thể chối cãi được nữa tôi đành phải nói lời xin lỗi. Mẹ chồng bảo nếu tôi không hoàn lại số vàng đó cho bà trong vòng một tháng thì đừng bao giờ bước vào nhà nữa. Mẹ bảo tôi tự gây ra chuyện phải tự giải quyết cấm lôi Kiên vào. Tôi hỏi vàng mẹ đã trao trước sự chứng kiến của mọi người thì thuộc về chúng tôi, sao có thể lấy lại được? Mẹ bảo nếu tôi không mang vàng cho nhà ngoại thì bà sẽ không bận tâm, đằng này vàng mới trao tặng chưa hết ngày đã lén lút chuyển ra ngoài, đó là hành động không chấp nhận nổi. Tôi biết mình sai rồi, đã xin lỗi nhưng mẹ không chấp nhận. Theo mọi người tôi phải làm sao để mẹ chồng bỏ qua lỗi lầm đây?

Tiện đường nên ghé thăm em vợ, nhìn cảnh tượng trong nhà khiến tôi bối rối rời đi ngay lập tức Trước khi đến tôi có gọi trước cho cậu, và mẹ vợ cũng gọi từ lúc tôi chưa khởi hành rồi. Lúc vừa đáp chuyến bay, tôi gọi cho em vợ hẹn chiều qua nhưng vì đi làm 6 giờ tối mới về nên em bảo tôi cứ qua nhà chơi trước, có em dâu ở nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dem-tan-hon-me-chong-ngoi-sung-sung-tren-giuong-noi-dieu-nay-khien-toi-run-ray-so-hai-khong-nguoi-541046.html