Bỏ mặc chồng thừa sống thiếu chết trong bệnh viện để đến hẹn hò cùng tình cũ, nghĩ bụng thoả sức gần gũi, vừa mở bước vào thì phải 'cắn chặt môi' trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 06/09/2023 05:10

Bỗng dưng chồng cũ nói như vậy, Hạnh thấy rung rinh, cảm giác yêu lại dâng trào như thủy triều.

Hạnh năm nay 32 tuổi. Điều kiện kinh tế gia đình khá tốt. Sau tốt nghiệp Đại học, bố mẹ Hạnh dùng quan hệ cá nhân xin cho cho cô một công việc như ý. Tại nơi làm việc, Hạnh quen biết chồng cũ . Không bao lâu sau thì hai người kết hôn. Không may là cuộc sống hôn nhân không hài hòa, họ liên tục cãi nhau nên ly dị. Hai năm sau, Hạnh gặp, yêu người chồng hiện tại và tái hôn với anh.

Cuộc hôn nhân thứ 2 rất hạnh phúc. Chồng hiện tại đối xử với Hạnh rất tốt, khiến cô luôn có cảm giác đã lấy đúng người. Dù đã là vợ chồng nhưng anh vẫn giữ thói quen lãng mạn như lúc còn yêu, luôn tạo cho cô những bất ngờ nhỏ đáng yêu. Anh cũng chu đáo, vợ lười, anh không miễn cưỡng bắt cô phải làm việc nhà mà mỗi ngày sau giờ làm việc đều giúp vợ chuyện vệ sinh nhà cửa. Để đáp lại tình yêu của chồng, Hạnh cũng đang cố gắng học cách làm việc nhà. Đối với sự tiến bộ này của vợ, chồng Hạnh nói anh thấy rất hạnh phúc.

Bỏ mặc chồng thừa sống thiếu chết trong bệnh viện để đến hẹn hò cùng tình cũ, nghĩ bụng thoả sức gần gũi, vừa mở bước vào thì phải 'cắn chặt môi' trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một ngày nọ, chồng cũ đột nhiên gọi điện thoại cho Hạnh, nói anh ta vẫn luôn nhớ và muốn gặp cô. Bỗng dưng chồng cũ nói như vậy, Hạnh thấy rung rinh, cảm giác yêu lại dâng trào như thủy triều. Đời thật lạ nhưng có lẽ bởi vì cuộc sống hôn nhân hiện tại quá yên bình mà Hạnh luôn muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ, kích thích hơn. Dẫu vậy, Hạnh cũng đã do dự trong 1 thời gian vì sợ chồng hiện tại biết.

Cuối cùng thì một vài ngày sau đó, chồng Hạnh đột nhiên bị ốm phải nhập viện. Lúc này, trái tim đang rung động với chồng cũ của Hạnh không thể kiềm chế được nữa. Vì vậy, cô bí mật chấp nhận gặp chồng cũ.

Đến nhà chồng cũ, Hạnh hồi hộp gõ cửa. Lúc cảnh cửa mở ra, cô choáng váng và cắn chặt môi. Hóa ra người mở cửa lại là chồng hiện tại của Hạnh! Sau này Hạnh mới biết thì ra chồng hiện tại và chồng cũ của cô lại là bạn tốt của nhau. Chính chồng cũ đã giúp chồng hiện tại thử lòng cô.

Kết cục là chồng hiện tại nói anh thất vọng về Hạnh mà Hạnh cũng rất thất vọng với anh. Tại sao anh lại phải thử lòng cô? Đó là sự thiếu tôn trọng của anh đối với cô. Cô không biết chồng làm như thế là đúng hay sai, có phải người chồng nào cũng sẽ thử lòng vợ mình như vậy?

Không phải người chồng nào cũng thử lòng vợ mình nhưng có thể thấy trong quá trình sống với nhau, có lẽ một số biểu hiện của Hạnh khiến chồng chưa cảm thấy sự chân thành và hết lòng của cô nên anh không tin tưởng hoàn toàn. Thực tế đã chứng minh nghi ngờ của người chồng là đúng. Chỉ sau vài lời thả thính của chồng cũ, Hạnh đã đổ rầm rập và tranh thủ ngoại tình trong khi chồng còn phải nằm viện.

Có những người phụ nữ được sống trong cuộc hôn nhân bình yên lại không biết quý trọng, coi đó là nhàm chán để rồi bước vào con đường phản bội chồng. Thực tế hôn nhân không thể tươi mới, thú vị nếu bản thân người phụ nữ không biết chủ động làm mới đời sống vợ chồng. Trước khi đổ lỗi cho người khác thì mỗi người nên tự nhìn nhận lại chính mình xem bản thân có xứng đáng hay không?

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi đang bối rối chưa biết làm gì thì chết sững thấy ông hàng xóm hộc tốc chạy sang, còn làm hành động này với câu nói chối tai

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi đang bối rối chưa biết làm gì thì chết sững thấy ông hàng xóm hộc tốc chạy sang, còn làm hành động này với câu nói chối tai

Tôi và Hạnh lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Hai năm đầu, chúng tôi không quá mong ngóng con, nghĩ là cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng đến năm thứ ba rồi thứ tư vẫn chưa có con, lại nghe bố mẹ hai bên thúc giục, vợ chồng tôi càng căng thẳng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân Tâm sự tình yêu bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 8 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối