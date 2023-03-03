Bỏ đi biệt tăm 8 năm, ngày trở về sững sờ khi thấy anh hàng xóm quấn quýt với vợ trong nhà và lời hồi đáp của vợ khiến tôi ngã ngửa

Tâm sự 03/03/2023 04:17

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định về quê sau 8 năm bỏ đi, để nương tựa vào vợ con, hi vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ tôi không làm được gì vì con phải thường xuyên đi viện, một mình tôi bươn chải kiếm tiền nuôi cả gia đình, lại thêm tiền thuốc men của con. Quá chán nản với cuộc sống nghèo hèn, tôi đã bỏ nhà ra đi mà không một lời từ biệt. Không có nghề nghiệp gì trong tay, tôi ra thành phố làm đủ mọi việc để tồn tại.

Cứ nghĩ sẽ có tiền gửi vợ nuôi con nhưng tôi không làm được điều đó. Thế nên tôi không còn mặt mũi quay về với gia đình nữa.

Nhiều năm nay do ăn uống và làm việc không điều độ, tôi mắc chứng bệnh đau dạ dày rất nặng. Bác sĩ bảo đã chuyển sang ung thư dạ dày giai đoạn 1, cần phải chữa trị gấp, nếu không mất cơ hội vàng.

Bỏ đi biệt tăm 8 năm, ngày trở về sững sờ khi thấy anh hàng xóm quấn quýt với vợ trong nhà và lời hồi đáp của vợ khiến tôi ngã ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định về quê sau 8 năm bỏ đi, để nương tựa vào vợ con, hi vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Thế nhưng khi thấy anh hàng xóm ở trong nhà đang đùa giỡn với vợ, tôi đã rất tức giận nhưng không đủ tự tin bước vào nhà. Tôi quay lại thành phố với tâm trạng bất an, chán chường và suy sụp.

Tôi muốn nói chuyện với vợ một lần trước lúc kết thúc cuộc đời này. Sau khi nhắn tin với vợ thì tôi biết được cô ấy vẫn còn tình cảm với mình. Cô ấy muốn tôi quay trở về.

Vợ bảo anh hàng xóm vẫn còn là trai tân, hiện khá giả và giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều nhưng vợ tôi không yêu. Mấy ngày nay, vợ liên tục gọi điện thúc giục tôi trở về quê để đoàn tụ gia đình.

Bỏ đi biệt tăm 8 năm, ngày trở về sững sờ khi thấy anh hàng xóm quấn quýt với vợ trong nhà và lời hồi đáp của vợ khiến tôi ngã ngửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tình của tôi mà chữa thì rất tốn kém, nếu quay về thì sẽ làm khổ vợ con. Anh hàng xóm kia cũng tốt với vợ con tôi, nếu tôi không quay về nữa biết đâu họ sẽ là gia đình hạnh phúc. Vợ con tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau

Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau

Nửa tháng nay, cứ 11h đêm là vợ tôi lại mang vào phòng làm việc cho tôi một cốc sữa nóng. Sự chăm sóc của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và cảm động.

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