Biết tin vợ sinh con gái, chồng đòi li thân ở với bồ, nào ngờ lúc trở về, anh run lẩy bẩy trước sự thật

Tâm sự 18/07/2023 16:59

Đức về lại nhà cũ ở với vợ ngày trước. Nhưng vừa tới cửa thì anh chết sững khi thấy Thảo đang ngồi chơi với cu cậu khoảng 2 tuổi.

Ngày trước khi quen nhau, Thảo biết Đức thích có con trai. Thảo cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ hỏi anh thích con trai hay con gái như bao cặp đôi khác hay bàn chuyện tương lai với nhau. Đến khi lấy nhau về rồi, thấy Đức suốt ngày tìm hiểu cách đẻ con trai, anh hỏi han mọi người, rồi còn tìm cả tài liệu trên mạng. Thảo lại chỉ đùa bảo anh cứ như các chị bạn của cô, suốt ngày tìm thuốc đẻ cho bằng được con trai. Thảo thì chỉ quan niệm con nào cũng là con, trai hay gái đều tốt cả. cô cũng không nghĩ Đức vì muốn có con trai mà làm quá lên đâu.

Lúc mang thai con đầu lòng, Thảo không muốn biết giới tính của con. Nhưng khi nghe Đức giục đi khám để biết con trai hay con gái thì Thảo lại đùa là con gái. Đức nghe vậy mà tỏ vẻ thất vọng lắm. Thảo cũng chỉ cười, cứ bảo uổng công chồng chịu khó tìm tòi ra. Đến khi con sinh ra là con gái thật Thảo lại nghe chồng bảo, thế thì đợi đứa sau, anh không tin là anh không sinh được con trai. Thảo nghe thế lại có chút không an tâm, Đức hóa ra lại muốn có con trai cho bằng được. Nhưng cô vẫn nghĩ chồng sẽ không vì vậy mà làm gì khiến mẹ con cô đau lòng.

Biết tin vợ sinh con gái, chồng đòi li thân ở với bồ, nào ngờ lúc trở về, anh run lẩy bẩy trước sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi Thảo mang thai đứa con thứ hai thì Đức tạm thời lên Sài Gòn công tác khoảng một năm. Cũng chính lúc này, Đức quen biết Chi, một cô gái trẻ mới ra trường. Chi xinh xắn, lại quyến rũ. Đức không cưỡng lại được sức hút của Chi, lại thấy dáng Chi cũng mắn đẻ, thế là anh cứ lao vào không chút đắn đo. Cứ thế mà Đức vừa muốn giữ vợ để mong vợ sinh con trai, vừa qua lại với Chi để thỏa dục vọng của mình. Đến ngày Thảo sinh, Đức không về quê, chỉ ở lì bên cô bồ. Nghe tin vợ sinh con gái, Đức thẳng thừng nói:

- Đáng lẽ nếu em sinh được con trai thì anh cũng không thế này đâu. Nhưng giờ em sinh con gái rồi thì anh đành nói luôn. Anh ở đây kiếm con trai với bồ rồi.

- Anh…anh nói thật đúng không?

- Ừ, em muốn con có cha thì không cần ly hôn cũng được. Còn không thì cứ ký đơn gửi lên đây cho anh. Thôi nhé!

Biết tin vợ sinh con gái, chồng đòi li thân ở với bồ, nào ngờ lúc trở về, anh run lẩy bẩy trước sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đức gác máy, không thèm nghe Thảo nói gì nữa. Dù sao thì anh cũng vừa nghe cô bồ báo tin có bầu. Anh nhất định phải kiếm bằng được một thằng cu cho bằng bạn bằng bè. Chứ cứ thấy bạn mình khoe đẻ được con trai là anh lại tức anh ách. Thời gian Chi mang thai, cô đòi thứ gì Đức cũng cho. Anh cho bồ hẳn một căn chung cư, còn gửi vào tài khoản của cô ta không ít tiền. Nhưng mấy tháng trời Đức vẫn không thấy bụng Chi to lên là bao. Anh cố gắng quan sát và tìm hiểu thì mới biết cô ta có mang bầu đâu! Nhưng trước khi bị Đức phát hiện thì Chi đã bán căn chung cư rồi ôm luôn tiền trong tài khoản cao chạy xa bay với bồ mới. Đức tức lắm mà không làm được gì, anh đành về lại quê.

Đức về lại nhà cũ ở với vợ ngày trước. Nhưng vừa tới cửa thì anh chết sững khi thấy Thảo đang ngồi chơi với cu cậu khoảng 2 tuổi. Thằng bé giống anh như Đức. Đức vừa bất ngờ vừa thấy chút hy vọng trong lòng. Đây có phải là con trai anh không?

- Em…đây là con ai?

- Thì con em chứ ai ?

- Sao em nói là con gái ?

- Em nói đùa vậy mà anh cũng tin thật. Cũng may thật, nhờ vậy mà biết rõ bộ mặt của anh. Giờ thì vào trong ký đơn cho em đi nhé. Ta ly hôn !

Đức nghe mà rụng rời cả tay chân. Nếu anh không mê bồ bịch thì giờ chẳng phải đã có con trai ẩm bồng rồi sao ? Giờ thì mất cả vợ lẫn con, là cái giá anh phải trả vì phản bội vợ mình đây mà !

 

Đêm tân hôn, chồng nằm ngủ khì, vừa đến gần hỏi han, vợ sững sờ thất kinh trước thái độ và câu nói của anh

Đêm tân hôn, chồng nằm ngủ khì, vừa đến gần hỏi han, vợ sững sờ thất kinh trước thái độ và câu nói của anh

Anh ngồi bật dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn chị, từng chữ anh nói sau đó như từng nhát dao găm thẳng vào tim chị.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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