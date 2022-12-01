Biết tin nhân tình có thai, tôi không màng tình nghĩa vợ chồng ép vợ ly hôn để rồi hối hận tột cùng khi thấy tờ giấy ố vàng dưới gầm giường

Tâm sự 01/12/2022 09:38

Vợ sau khi nghe Trung nói rất bình tĩnh, nhưng lúc biết nhân tình của chồng mang thai thì sửng sốt rất lâu, ánh mắt nhìn rất phức tạp, khiến Trung không hiểu được. Và rồi trong lúc dọn dẹp, Trung tìm thấy 1 tờ giấy ố vàng dưới gầm giường.

Trung là con trai duy nhất trong nhà. Bố mẹ anh rất coi trọng vấn đề có cháu chắt nối dõi tông đường, điều này cũng ảnh hưởng đến quan niệm của Trung. Sau kết hôn, Trung rất muốn sớm có con trai nên đem bày tỏ với vợ. Nhưng họ đã kết hôn gần 5 năm mà bụng vợ vẫn không chút động tĩnh. Dù đã thử nhiều phương pháp và thuốc hỗ trợ mang thai khác nhau nhưng không có kết quả. Sau đó vợ chồng Trung đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vợ là người đi lấy kết quả, cô ấy buồn bã thông báo mình bị vô sinh.

Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, việc vợ không mang thai được trực tiếp cắt đứt mong muốn có con của Trung. Vợ tỏ ra rất áy náy, Trung muốn an ủi cô ấy, nói sẽ không để tâm. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Trung lại chậm rãi thay đổi suy nghĩ.

Sau khi biết vợ vô sinh, trong hơn hai năm tiếp theo, Trung có phụ nữ khác bên ngoài, là nữ đồng nghiệp cùng cơ quan. Từ ngày có nhân tình, Trung cứ 3 ngày lại 2 ngày không về nhà, nói dối là phải làm tăng ca hoặc đi công tác để lừa gạt vợ.

Thậm chí Trung đã mua một căn hộ bên ngoài để sống chung với nhân tình. Gần 1 năm sau, nhân tình có thai. Trung rất hạnh phúc, cuối cùng anh cũng có thể có 1 đứa con. Anh quyết định sẽ cho nhân tình 1 danh phận nên về nhà ly hôn vợ.

Biết tin nhân tình có thai, tôi không màng tình nghĩa vợ chồng ép vợ ly hôn để rồi hối hận tột cùng khi thấy tờ giấy ố vàng dưới gầm giường - Ảnh 1

Vợ sau khi nghe Trung nói rất bình tĩnh, nhưng lúc biết nhân tình của chồng mang thai thì sửng sốt rất lâu, ánh mắt nhìn rất phức tạp, khiến Trung không hiểu được. Trung cho rằng có lẽ trước đó vợ cũng cảm nhận được chuyện anh ngoại tình nên sẽ dễ dàng chấp nhận thực tế nhưng cô ấy lại kiên quyết không đồng ý ly hôn. Vợ chồng Trung mất vài ngày dùng dằng, cuối cùng anh vẫn buộc cô ấy ký vào đơn.

Vợ sống với mình nhiều năm như vậy, Trung cũng thấy cảm kích nên để lại cho cô ấy căn nhà hai người đang sống để dọn đến ở cùng nhân tình. Trước khi Trung dọn dẹp hành lý rời đi thì vợ anh thuê một khách sạn bên ngoài để ở. Trong lúc dọn dẹp, Trung tìm thấy 1 tờ giấy ố vàng dưới gầm giường. Anh mở ra mới biết đó là kết quả kiểm tra của anh và vợ thời gian trước. Trên đó viết rất rõ Trung không có khả năng sinh sản.

Thì ra không thể có con là lỗi của Trung, nhưng vợ anh lại tự nhận lỗi về cô ấy. Khoảnh khắc bẽ bàng khiến Trung trực trào nước mắt. Nhìn cái bụng của nhân tình ngày càng lớn lên, nhớ lại ánh mắt kỳ quái sau khi vợ nghe tin tiểu tam có bầu, Trung cảm thấy mình như trò đùa cho thiên hạ. Bí mật của anh, cả 2 người phụ nữ kia đều biết, chỉ có mình anh là không biết.

Trung đi tìm vợ chất vấn tại sao cô ấy không nói cho anh biết mọi chuyện. Vợ anh nói vì biết chồng quá cuồng chuyện phải có con nên sợ nếu thông báo tin xấu, anh sẽ không thể chịu được, mới tự nhận mình bị vô sinh, không ngờ lại bị chồng tuyệt tình bỏ rơi. Vì trong lòng rất giận nên vợ có tâm lý trả thù, để anh “ăn ốc đổ vỏ”, nuôi con tu hú!

Cưới vợ đã qua 1 đời chồng, đêm tân hôn, sau màn ân ái nồng nàn, lật tấm chăn lên tôi choáng váng khi thấy 'vết máu đỏ' trên tấm ga trải giường

Cưới vợ đã qua 1 đời chồng, đêm tân hôn, sau màn ân ái nồng nàn, lật tấm chăn lên tôi choáng váng khi thấy 'vết máu đỏ' trên tấm ga trải giường

Vợ tôi nhìn thấy vệt máu trên giường thì mặt cắt không còn giọt máu, sau đó cô ấy hốt hoảng níu lấy tay tôi van xin...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới