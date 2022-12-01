Biết tin nhân tình có thai, tôi không màng tình nghĩa vợ chồng ép vợ ly hôn để rồi hối hận tột cùng khi thấy tờ giấy ố vàng dưới gầm giường

Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, việc vợ không mang thai được trực tiếp cắt đứt mong muốn có con của Trung. Vợ tỏ ra rất áy náy, Trung muốn an ủi cô ấy, nói sẽ không để tâm. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Trung lại chậm rãi thay đổi suy nghĩ.

Trung là con trai duy nhất trong nhà. Bố mẹ anh rất coi trọng vấn đề có cháu chắt nối dõi tông đường, điều này cũng ảnh hưởng đến quan niệm của Trung. Sau kết hôn, Trung rất muốn sớm có con trai nên đem bày tỏ với vợ. Nhưng họ đã kết hôn gần 5 năm mà bụng vợ vẫn không chút động tĩnh. Dù đã thử nhiều phương pháp và thuốc hỗ trợ mang thai khác nhau nhưng không có kết quả. Sau đó vợ chồng Trung đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe . Vợ là người đi lấy kết quả, cô ấy buồn bã thông báo mình bị vô sinh.

Thậm chí Trung đã mua một căn hộ bên ngoài để sống chung với nhân tình. Gần 1 năm sau, nhân tình có thai. Trung rất hạnh phúc, cuối cùng anh cũng có thể có 1 đứa con. Anh quyết định sẽ cho nhân tình 1 danh phận nên về nhà ly hôn vợ.

Sau khi biết vợ vô sinh, trong hơn hai năm tiếp theo, Trung có phụ nữ khác bên ngoài, là nữ đồng nghiệp cùng cơ quan. Từ ngày có nhân tình, Trung cứ 3 ngày lại 2 ngày không về nhà, nói dối là phải làm tăng ca hoặc đi công tác để lừa gạt vợ.

Vợ sau khi nghe Trung nói rất bình tĩnh, nhưng lúc biết nhân tình của chồng mang thai thì sửng sốt rất lâu, ánh mắt nhìn rất phức tạp, khiến Trung không hiểu được. Trung cho rằng có lẽ trước đó vợ cũng cảm nhận được chuyện anh ngoại tình nên sẽ dễ dàng chấp nhận thực tế nhưng cô ấy lại kiên quyết không đồng ý ly hôn. Vợ chồng Trung mất vài ngày dùng dằng, cuối cùng anh vẫn buộc cô ấy ký vào đơn.

Vợ sống với mình nhiều năm như vậy, Trung cũng thấy cảm kích nên để lại cho cô ấy căn nhà hai người đang sống để dọn đến ở cùng nhân tình. Trước khi Trung dọn dẹp hành lý rời đi thì vợ anh thuê một khách sạn bên ngoài để ở. Trong lúc dọn dẹp, Trung tìm thấy 1 tờ giấy ố vàng dưới gầm giường. Anh mở ra mới biết đó là kết quả kiểm tra của anh và vợ thời gian trước. Trên đó viết rất rõ Trung không có khả năng sinh sản.

Thì ra không thể có con là lỗi của Trung, nhưng vợ anh lại tự nhận lỗi về cô ấy. Khoảnh khắc bẽ bàng khiến Trung trực trào nước mắt. Nhìn cái bụng của nhân tình ngày càng lớn lên, nhớ lại ánh mắt kỳ quái sau khi vợ nghe tin tiểu tam có bầu, Trung cảm thấy mình như trò đùa cho thiên hạ. Bí mật của anh, cả 2 người phụ nữ kia đều biết, chỉ có mình anh là không biết.

Trung đi tìm vợ chất vấn tại sao cô ấy không nói cho anh biết mọi chuyện. Vợ anh nói vì biết chồng quá cuồng chuyện phải có con nên sợ nếu thông báo tin xấu, anh sẽ không thể chịu được, mới tự nhận mình bị vô sinh, không ngờ lại bị chồng tuyệt tình bỏ rơi. Vì trong lòng rất giận nên vợ có tâm lý trả thù, để anh “ăn ốc đổ vỏ”, nuôi con tu hú!