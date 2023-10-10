Biết tin chồng làm cùng công ty với người yêu cũ, tôi lo ngay ngáy, 1 ngày đến đưa đồ cho anh thì quặn lòng phát hiện họ làm ra việc tày trời

Tâm sự 10/10/2023 19:51

Hôn nhân không thể tránh khỏi những lúc cãi vã, giận hờn. Nhưng sau tất cả chồng tôi luôn là người phải xin lỗi. Tôi không bao giờ nhận mình sai, bởi tôi không muốn bị lép vế trước chồng. Phụ nữ phải để đàn ông sợ, tôn trọng thì mới được hạnh phúc và yêu thương.

Cả hai chúng tôi đều làm văn phòng nên không bận lắm. Tôi giao cho chồng việc đưa đón con đi học, còn tôi lo cơm nước, nhà cửa. Chồng tôi thì được cái sạch sẽ, chăm con khéo hơn vợ nên anh đỡ tôi rất nhiều việc nhà. Có chồng đảm kể cũng tốt, anh ngày làm 8 tiếng ở công ty. Hết giờ về nhà lo con cái, phụ vợ nhà cửa thì chẳng sợ anh có thời gian chơi bời, nhậu nhẹt hay tìm hiểu ai khác.

Chồng được mọi người đánh giá là tốt, thuộc tuýp người chồng mẫu mực nhưng tôi vẫn không yên tâm và tin tưởng anh lắm. Đàn ông có vợ vào lâu ngày dễ thèm của lạ, tôi phải thận trọng. Tôi đòi hết mật khẩu các tài khoản mạng xã hội của anh để kiểm tra chồng. Có như vậy chồng mới sợ, tôi mới yên tâm được. Anh thì đẹp trai phong độ, mồm mép tôi sợ nhiều cô gái đổ gục trước anh và chủ động tán tỉnh cũng nên.

Biết tin chồng làm cùng công ty với người yêu cũ, tôi lo ngay ngáy, 1 ngày đến đưa đồ cho anh thì quặn lòng phát hiện họ làm ra việc tày trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát tài khoản mạng xã hội của chồng tôi mới phát hiện ra điều khủng khiếp ở công ty anh. Bức ảnh tập thể đăng trong nhóm công ty anh khiến tôi vừa sốc, vừa bực dọc. Cô Thuý - tình cũ của anh tại sao lại làm chung công ty? Họ còn đứng cạnh nhau chụp ảnh vui vẻ thế kia khiến tôi đứng ngồi không yên.

Với bản tính nóng nảy của mình, tôi đã định hỏi thẳng chồng nhưng lại thôi. Thay vào đó tôi nhắn tin cho Lan - cô em đồng nghiệp công ty chồng - cô gái này tôi cũng chơi, nói chuyện nhiều rồi. Tôi nhờ Lan theo dõi chồng và Thuý giúp tôi, bù lại mỗi tháng tôi sẽ tặng cô ấy một chiếc váy mới. Giao dịch thành công, tôi cứ ở nhà chờ đợi tin tức từ "điệp viên ngầm" mà mình đã cài cắm ở đó.

Hằng ngày Lan cập nhật tình hình cho tôi, cũng không có gì đặc biệt. Họ chỉ như những người đồng nghiệp bình thường cho đến một hôm tôi nhận được video của Lan gửi chứa bí mật khủng khiếp hơn cả ngoại tình. Có nằm mơ tôi không nghĩ tới. Thật đáng sợ và ghê tởm với Thuý.

Biết tin chồng làm cùng công ty với người yêu cũ, tôi lo ngay ngáy, 1 ngày đến đưa đồ cho anh thì quặn lòng phát hiện họ làm ra việc tày trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi và Thuý đang đứng cãi nhau ở cầu thang bộ. Chồng tôi bức xúc vì món nợ Thuý vay đã lên tới 20 triệu. Đó là tiền quỹ của công ty chồng tôi cầm, và đang bị đòi nên anh rất cần. Cô ấy hứa hẹn đủ kiểu, mỗi lần vay lại tâm sự kể nghèo kể khổ để lấy lòng thương hại của chồng tôi. Anh tin cô ta chỉ vay nóng, thế nhưng Thuý cứ khất lần không trả. Thuý dọa, chồng tôi đòi nhiều cô ấy sẽ để cho tôi biết chuyện này.

Thật nực cười, tôi chưa thấy ai khờ như chồng khi bị tình cũ lợi dụng như thế. Cho gái vay tiền mà lại người yêu cũ nữa thì đòi đến bao giờ khi không có giấy tờ, ai làm chứng? Chồng giấu tôi chuyện này, tôi bực lắm. Không kìm chế được tôi gửi ngay video cho chồng xem, vứt đồ đạc của anh ra ngoài. Anh van xin tôi tha thứ, mong tôi hiểu anh cho Thuý vay chỉ vì thương hại, nhưng tôi tin làm sao được chứ. Nhỡ cô ta lại trả nợ anh bằng những đêm mặn nồng thì sao? Làm sao tôi đòi lại được món nợ 20 triệu kia đây?

Trời nắng nóng nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài tay, một hôm vô tình thấy cô ấy vén vạt áo lên, tôi sửng sốt tột độ vì dấu vết lạ trên người em

Trời nắng nóng nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài tay, một hôm vô tình thấy cô ấy vén vạt áo lên, tôi sửng sốt tột độ vì dấu vết lạ trên người em

Mỗi lần về nhà, cô ấy lại mặc áo dài tay. Đợt trước trời hơi se lạnh thì không nói làm gì. Bây giờ trời nóng như đổ lửa, vậy mà em chồng không bao giờ mặc áo ngắn tay.

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