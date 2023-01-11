Biết chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen mà chỉ lẳng lặng bày mưu tính kế, trả đũa một vố 'đau điếng'

Tâm sự 11/01/2023 05:10

Cuộc sống gia đình hạnh phúc cho đến một ngày tôi phát hiện chồng có bồ nhí. Tuy lòng đau đớn nhưng tôi cố gắng thật mạnh mẽ vì nếu tôi gặp chuyện gì thì các con sẽ khổ còn chồng đã phản bội thì chẳng bao giờ hối hận hay cắn rứt.

Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm và có hai đứa con gái. Cuộc sống gia đình hạnh phúc cho đến một ngày tôi phát hiện chồng có bồ nhí. Tuy lòng đau đớn nhưng tôi cố gắng thật mạnh mẽ vì nếu tôi gặp chuyện gì thì các con sẽ khổ còn chồng đã phản bội thì chẳng bao giờ hối hận hay cắn rứt.

Tôi không nghĩ đến chuyện đánh ghen hay làm to chuyện vì biết họ qua lại hơn một năm và hiện tại cô ta đang mang thai được 5 tháng. Nhìn vào cuộc hôn nhân của mình không thể cứu vãn nữa bởi chồng và nhân tình đã có con chung với nhau. Tôi đành nghĩ phương án để tẩu tán tài sản, tự chủ kinh tế để nuôi con.

Suốt thời gian sau đó, tôi vẫn yêu chiều chồng như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí tỏ ra ngu ngơ để chồng có nhiều cơ hội đến với bồ. Trong thời gian chờ đợi để ném vào mặt chồng tờ đơn ly hôn, tôi âm thầm rút hết tiền tiết kiệm chung, nói với chồng là dùng đầu tư chính khoán sau đó báo lỗ, coi như mất trắng

Tôi đưa tiền đó nhờ mẹ để mua vàng, mua nhà, mua xe, tất cả đều đứng tên của bà. Chồng suốt ngày mải mê bên bồ nên chẳng mảy may để ý đến những việc tôi làm. Còn mấy miếng đất đứng tên chung của hai vợ chồng, đợi hôm nào chồng say, tôi nịnh cho ký rồi bán hết. Số tiền bán được, tôi lập sổ tiết kiệm đứng tên các con.

Sau khi làm xong hết tài sản, tôi chính thức đề nghị ly hôn. Lúc đầu, chồng có chút ngỡ ngàng nhưng khi tôi tung bằng chứng bồ bịch thì anh ngậm ngùi đồng ý. Khi ra tòa, với những giấy tờ hợp pháp, tài sản hầu hết thuộc về tôi.

Biết chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen mà chỉ lẳng lặng bày mưu tính kế, trả đũa một vố 'đau điếng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngôi nhà đang ở là của bố mẹ tôi để lại theo hình thức thừa kế trước hôn nhân nên chồng chẳng được chia phần. Dù biết tôi làm chiêu trò để lấy tài sản nhưng chồng không làm được gì. Anh ra khỏi nhà với hai vali quần áo và chiếc xe ô tô của mình còn nói cao thượng: "Anh để hết lại cho em và con". Tòa chia mỗi người mỗi đứa con nhưng tôi nuôi luôn cả hai, chồng không có ý kiến gì vì muốn rảnh rang lo hạnh phúc mới. Giải quyết xong chuyện ly hôn, tôi cho thuê ngôi nhà cũ để thoát khỏi mớ kỷ niệm trước đây. Ba mẹ con chuyển đến nhà mới, thuê thêm người giúp việc còn tôi mở cửa hàng kinh doanh quần áo tại nhà.

Cuộc sống thoải mái khi có tiền trong tay, chẳng phải lo nghĩ chồng đi đâu làm gì với ai. Khi nào công việc mệt mỏi thì đi mua sắm, làm đẹp, đi du lịch. Vì biết chăm sóc bản thân nên tôi ngày càng tự tin và đẹp lên. Xung quanh có nhiều đàn ông theo đuổi nhưng tôi chỉ yêu chứ không có ý định kết hôn lần nữa để tập trung lo cho con.

Về phần chồng cũ, sau khi chia tay thì việc làm ăn thất bát, cô bồ vứt cho đứa con trai đỏ hỏn rồi bỏ đi. Nghe đâu, anh chuyển sang làm nghề cò đất, ôm con về quê nhờ mẹ già nuôi giúp. Nhiều lần, anh nhắn tin xin gặp con, xin quay lại, tôi chẳng quan tâm. Anh tự nhận mình đã sai, còn nói số anh phải sống với tôi mới làm ăn được. Nghe những lời lẽ đó, tôi chỉ thấy buồn cười. Mọi thứ ra nông nỗi này là do anh nên đừng mong quay lại. Với tôi, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ trừ phản bội.

Từ câu chuyện của mình, tôi thấy khi phát hiện chồng ngoại tình, nếu đủ bao dung để bỏ qua thì nên níu giữ, còn không thì phải tìm đường lui cho mình. Phụ nữ không có tiền và con mới không sống được còn đàn ông có hay không, không quan trọng. Đừng vì lỗi lầm của người khác mà tự dằn vặt, làm khổ bản thân mình.

Đêm tân hôn đầy hụt hẫng, sáng ra đã được mẹ chồng tặng ngay cho thứ đắt tiền này với lý do 'sốc tận óc'

Đêm tân hôn đầy hụt hẫng, sáng ra đã được mẹ chồng tặng ngay cho thứ đắt tiền này với lý do 'sốc tận óc'

Trái với mong đợi, đêm tân hôn nguội hơn tôi tưởng, nhưng bất ngờ là sáng hôm sau mẹ chồng lại tặng ngay thứ đắt tiền này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 23 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 53 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 8 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng