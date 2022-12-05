Biết chồng 'cắm sừng', tôi làm giả phiếu xét nghiệm HIV gửi thẳng cho ả 'tiểu tam' và cái kết 

Nói chuyện nhẹ nhàng không được, tôi đành phải dùng đến chiêu này...

Bé thứ hai sinh được khoảng 6 tháng thì U phát hiện chồng ngoại tình. Ngày biết chuyện U như phát điên lên, mọi thứ sụp đổ. U vẫn nghĩ chồng mình là người quan tâm chăm sóc vợ con, vậy mà bây giờ anh ta lại phụ bạc, phản bội U. Chẳng biết vì U có bầu, ở cữ ít quan tâm nên chồng mới tìm của lạ, hay vì anh ta hết yêu thương vợ con nữa. U cố gắng giữ bình tĩnh khi đọc được những tin nhắn mùi mẫn của chồng U và cô gái kia. Thì ra cô ta là nhân viên quán café gần nhà U, hai người họ đã qua lại với nhau được vài tháng.

Ảnh minh họa Lấy điện thoại chụp lại toàn bộ cuộc hội thoại và lưu lại số máy của cô gái kia. U không muốn đánh ghen hay làm ầm ĩ mọi chuyện, bởi U biết "xấu chàng thì hổ ai". U muốn trị cô gái kia trước sau đó mới nói chuyện rõ ràng với chồng mình. Liên lạc và nói chuyện nhẹ nhàng, U dùng những lời lẽ phải trái để khuyên nhủ cô gái kia tránh xa chồng mình ra. Nhưng cô ta chẳng có vẻ xấu hổ mà còn thách thức và đề nghị U nhường chồng cho ả. Nói chuyện nhẹ nhàng không được, U đành phải dùng đến chiêu bài này. U nhờ người quen mở phòng khám làm giả phiếu xét nghiệm HIV mang tên U với kết quả dương tính. Sau đó U chụp lại và gửi nó cho cô gái kia kèm tin nhắn: "Vì không muốn em khổ nên chị mới khuyên em rời xa anh Nam, nếu em đã quyết yêu anh ấy thì sau này hãy chăm sóc chồng và con giúp chị nhé, chắc chị sẽ không còn sống được bao lâu nữa".

U hồi hộp chờ đợi kết quả. Buổi tối đi làm về chồng U không hỏi han gì con cái, anh ta chỉ ôm khư khư chiếc điện thoại và liên tục bấm gọi cho ai đó. U biết đã có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau khi chồng U ra khỏi nhà đi làm thì U cũng nhờ người trông con và phóng xe đi ngay sau đó. U đến quá café nơi cô gái kia làm việc, hỏi ra mọi người thì U được biết cô ta không làm ở đây nữa mà đã xin nghỉ việc về quê từ hôm qua, cô ấy cũng không nói lý do xin nghỉ là gì. Ảnh minh họa Trên đường về nhà U tủm tỉm cười, không ngờ tình nhân của chồng U lại kém cỏi thế, mới một trận đã chạy mất dép. Giờ thì đến lượt lão chồng, U xác định sẽ không để gia đình tan nát được. U đang nghĩ sẽ tìm cách nào đó dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Xin mọi người cho U lời khuyên!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/biet-chong-cam-sung-toi-lam-gia-phieu-xet-nghiem-hiv-gui-thang-cho-a-tieu-tam-va-cai-ket-531429.html