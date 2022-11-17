Bị mẹ chồng bắt ngủ riêng đêm tân hôn, sáng hôm sau không ngờ bà trả tôi về nhà ngoại chỉ vì lý do này?

Tâm sự 17/11/2022 14:43

Khi hai vợ chồng chuẩn bị đi tắm rửa để nghỉ ngơi thì mẹ chồng lại vào phòng bảo tôi đi pha nước rửa chân cho bà. Mẹ nói đây là quy củ của nhà này, là bổn phận của con dâu.

Tôi và Đăng quen nhau là do bố mẹ hai bên mai mối. Anh hơn tôi 4 tuổi, có công ăn việc làm ổn định, điều kiện gia đình rất tốt. Bố mẹ anh làm kinh doanh, buôn bán rất phát đạt nên cả gia đình sống trong một biệt thự sang trọng. Gia đình tôi cũng chẳng thua kém gì, bố mẹ tôi là bạn làm ăn với bố mẹ anh. Nói chung, hai bên gia đình là môn đăng hộ đối.

Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, thấy Đăng cũng cao to đẹp trai, điều kiện không tệ nên tôi đồng ý thử hẹn hò xem sao. Tình cảm giữa hai người từ từ lớn dần lên và sau nửa năm chúng tôi tiến đến hôn nhân. Lúc đó, tôi mới tới nhà anh chơi một lần, chỉ biết sơ sơ rằng anh là con trai út, trong nhà có 2 chị gái nữa nhưng đều đã đi lấy chồng.

Vì là con một nên sau khi kết hôn hai vợ chồng tôi phải ở cùng bố mẹ chồng. Tôi đồng ý, dù sao nhà anh to như vậy không ở cũng uổng, với lại nhà có giúp việc chắc tôi cũng chẳng phải động tay động chân làm gì.

Cuối cùng ngày cưới cũng đến, vì cả hai đều là dân kinh doanh nên rất đông khách mời tham dự. Đến cuối ngày, hai vợ chồng mệt muốn rụng rời chân tay, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc tới sáng mai thôi.

Bị mẹ chồng bắt ngủ riêng đêm tân hôn, sáng hôm sau không ngờ bà trả tôi về nhà ngoại chỉ vì lý do này? - Ảnh 1
Cả ngày bận rộn với đám cưới nên đêm đến tôi chỉ muốn lăn ra ngủ, nào ngờ mẹ chồng lại qua bắt tôi rửa chân cho bà - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đến tối khi hai vợ chồng chuẩn bị đi tắm rửa để nghỉ ngơi thì mẹ chồng lại vào phòng bảo tôi đi pha nước rửa chân cho bà. Mẹ nói đây là quy củ của nhà này, là bổn phận của con dâu. Nghĩ mà nực cười, tôi là con một trong nhà được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, chẳng bao giờ phải động tay động chân làm gì, đến bê nước rửa chân cho bố mẹ ruột tôi còn chưa làm mà nay lại phải đi rửa chân cho mẹ chồng ư? Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện con dâu phải hầu hạ mẹ chồng như vậy?

Tuy bực dọc trong người nhưng dù sao cũng là dâu mới qua cửa nên tôi không dám nói thẳng, đành khéo léo từ chối: Hôm nay bận rộn cả ngày, con rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc. Sáng mai con sẽ bê nước cho mẹ rửa mặt được không ạ?

Mẹ chồng tối sầm mặt mày đi ra khỏi phòng. Tôi cũng chẳng để ý nhiều, lấy quần áo đi vào phòng tắm luôn. Tuy nhiên khi đi ra, Đăng đã bị mẹ chồng gọi đi từ lúc nào rồi.

Mãi tới 1 giờ sáng mà anh vẫn chưa về phòng. Tôi ra ngoài tìm cũng chẳng thấy anh đâu. Gọi điện anh cũng không nghe, chỉ thấy anh nhắn lại vỏn vẹn mấy chữ: “Mẹ không cho hai vợ chồng ngủ chung. Đêm nay em chịu khó nhé”.

Có lý nào đêm tân hôn hai vợ chồng lại không được ngủ chung giường chứ? Tức tối tôi gọi cho bố mẹ khóc lóc, kể lể chuyện đêm nay. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi tức lắm, hứa ngày mai sẽ đến tận nhà đòi lại công bằng cho con gái rượu.

Bị mẹ chồng bắt ngủ riêng đêm tân hôn, sáng hôm sau không ngờ bà trả tôi về nhà ngoại chỉ vì lý do này? - Ảnh 2
Sáng sớm sau đêm tân hôn, mẹ chồng trả tôi về nhà ngoại - Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm hôm sau khi đang ngái ngủ thì tôi nhận được điện thoại của bố, nói rằng họ đã đến trước cổng nhà rồi. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy xuống mở cổng cho bố mẹ vào nhà. Không ngờ khi bố mẹ tôi chưa kịp mở lời thì mẹ chồng đã lên tiếng phủ đầu:

- Ông bà đến được đây thì tốt quá, tôi còn định gọi cho ông bà đây. Mau đưa viên minh châu của hai người về đi, nhà tôi kém cỏi không xứng với đứa con gái cao quý của ông bà. Thử hỏi có đứa con dâu nào mới vào cửa đã cãi mẹ chồng chem chẻm không, bảo nó rửa chân cho tôi cũng không chịu. Mới có thế thôi đã vậy, mai mốt chắc nó ngồi lên đầu lên cổ tôi quá.

Bố mẹ tôi nghe đến đây thì choáng váng lắm, tôi cũng sốc không kém. Không ngờ chỉ vì không rửa chân cho mẹ chồng mà bà ấy lại muốn trả tôi về nơi sản xuất, bắt vợ chồng tôi ly hôn chỉ sau một ngày làm đám cưới.

Đăng từ đầu đến cuối đều không lên tiếng bênh tôi lấy nửa lời. Thấy thái độ của con rể và nhà thông gia như vậy, bố mẹ kéo tôi về nhà luôn. Đến nay đã một tuần trôi qua rồi mà nhà Đăng vẫn không có động tĩnh hay lời xin lỗi nào, thực sự tôi không muốn phải ly hôn thế này, tôi nên làm gì bây giờ?

Chồng ôm 15 cây vàng biến mất giữa đêm tân hôn, sáng anh về đưa cho tôi 1 thứ làm cô khóc nghẹn biết ơn.

Chồng ôm 15 cây vàng biến mất giữa đêm tân hôn, sáng anh về đưa cho tôi 1 thứ làm cô khóc nghẹn biết ơn.

Đêm tân hôn, khi tôi từ nhà tắm bước ra thì không thấy chồng đâu cả. Choáng váng hơn cả là tiền vàng cưới cũng không cánh mà bay. Rõ ràng Vinh đã ôm 15 cây vàng của chúng tôi do 2 bên gia đình trao tặng mà trốn mất rồi!

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