Bị mẹ bạn trai coi thường '35 tuổi có người cưới là may rồi', tôi đứng dậy đáp lời khiến bà tái mét mặt

Tâm sự 16/02/2023 15:36

Tiền của nó không phải là tiền của nhà này à? Nó do tôi đẻ ra, nuôi lớn cơ mà. Thôi tôi nói thẳng nhé, cháu đã 35 tuổi già lắm rồi có phải đôi mươi trẻ trung có giá nữa đâu. Lấy được con bác là tốt lắm đấy nên cháu cũng phải nghĩ cho nó, biết điều một chút. Cháu đòi hỏi nhiều quá, nó chán không làm đám cưới nữa thì cháu còn lấy được ai?

Anh tôi năm nay 38 tuổi, mới có bạn gái cách đây 4 tháng. Chị ấy tên Yến, năm nay 35 rồi chẳng còn trẻ nữa. Biết thế nên anh tôi sớm đề cập chuyện kết hôn và chị ấy đã đồng ý. Anh về thưa chuyện với mẹ để bà sắp xếp thời gian sang nhà chị Yến bàn chuyện.

Mẹ tôi đồng ý nhưng hôm qua anh tôi đi vắng, mẹ lại gọi chị Yến tới nhà nói chuyện riêng. Lúc đó tôi cũng ở đấy, sau khi hỏi han vài câu thì mẹ nói thẳng luôn:

- Đã đến giờ này thì bác nói thẳng cho nhanh nhé. Làm đám cưới rất tốn kém, hai đứa để tiền mà sinh con thì thiết thực hơn. Quan trọng là sống với nhau thế nào thôi, hai đứa cứ đăng ký kết hôn, làm dăm, ba mâm đơn giản báo tin cho người thân là được, tầm này tuổi rồi cần gì phải ầm ĩ. 

Bị mẹ bạn trai coi thường '35 tuổi có người cưới là may rồi', tôi đứng dậy đáp lời khiến bà tái mét mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị Yến rõ ràng rất bất ngờ. Chị có vẻ không hài lòng nên đáp lại mẹ tôi:

- Dạ cháu nghĩ bao nhiêu tuổi thì có gì quan trọng đâu ạ. Đám cưới là việc trọng đại của đời người, cháu và anh đều cưới lần đầu tiên trong khi có điều kiện chứ không phải quá thiếu thốn. 

Mẹ tôi thấy chị Yến cãi lại thì tức giận:

- Bởi vì nhà gái có phải bỏ tiền ra làm đám cưới đâu nên cháu chẳng nói thế. Nhà trai đủ khoản chi tiêu, từ lễ ăn hỏi cho tới thuê váy, chụp ảnh, nhẫn cưới, sính lễ mang đến nhà gái, thuê xe đón dâu rồi cả sắm phòng tân hôn…, bao nhiêu là tiền. 

- Bác yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm lo mọi thứ, không để bác phải bận lòng ạ.

- Tiền của nó không phải là tiền của nhà này à? Nó do tôi đẻ ra, nuôi lớn cơ mà. Thôi tôi nói thẳng nhé, cháu đã 35 tuổi già lắm rồi có phải đôi mươi trẻ trung có giá nữa đâu. Lấy được con bác là tốt lắm đấy nên cháu cũng phải nghĩ cho nó, biết điều một chút. Cháu đòi hỏi nhiều quá, nó chán không làm đám cưới nữa thì cháu còn lấy được ai? 

Bà nói vậy khác gì bảo già rồi phải chấp nhận "theo không" anh tôi. Câu nói đó của mẹ tôi khiến chị Yến không kiêng nể gì nữa, đáp lời khiến bà tái mét mặt:

- Dạ thưa bác cháu không lấy được ai cũng không sao cả, cháu có thể đến bệnh viện xin làm thụ tinh ống nghiệm để làm mẹ đơn thân, cuộc sống của cháu vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Nhưng anh ấy là con một, chắc hẳn bác mong ngóng có cháu nội bế lắm phải không? Song anh nhà cũng đã 38 tuổi, nếu bác cứ thế này anh ấy không lấy được ai thì mới nguy hiểm đó ạ. Bởi vì đàn ông đâu thể tự sinh con? Tính ra không lập gia đình được thì anh ấy còn khổ sở và tuyệt vọng hơn cháu nhiều! 

Nói xong chị Yến đứng dậy xin phép ra về còn bà thì đã tức đến nghẹn lời không nói được câu nào. Khi anh tôi về, mẹ nổi giận bắt anh chia tay chị Yến. Nghe rõ mọi chuyện, anh phản đối gay gắt, nói mẹ mới là người sai. Chị Yến không còn trẻ nhưng anh tôi thì cũng già rồi, tìm được vợ tương xứng đâu dễ dàng gì. 

Mẹ tôi vẫn rất tức giận nhưng nghĩ tới không có cháu nội thì bà lo lắng lắm. Mẹ vẫn để bụng lời nói của chị Yến rằng anh tôi không lập gia đình thì không có cách nào sinh con, chẳng như chị ấy có thể làm mẹ đơn thân. Vậy tôi xin hỏi đàn ông độc thân có cách nào để có con hợp pháp, có thể nhờ người mang thai hộ không? 

Nam giới độc thân có quyền có con bằng phương pháp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hay không?

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã cho phép phụ nữ độc thân được phép sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Họ được phép có con bằng cách xin tinh trùng, sau đó lấy trứng của bản thân thụ tinh thành phôi và cấy trở lại tử cung của mình. 

Tuy nhiên, nếu bản thân người phụ nữ độc thân này có noãn nhưng noãn của họ không thể phát triển thành phôi hoặc họ mắc một số bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền, dị tật, bản thân họ không thể mang thai bình thường được. Ngoài ra nam giới độc thân cũng có mong muốn duy trì giống nòi. Vậy thì những đối tượng độc thân như vậy có thể nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hay không? 

Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.

Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:

1. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.

2. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

b) Vợ chồng đang không có con chung;

c) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

3. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;

b) Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

c) Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

d) Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;

đ) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

Do đó, đối tượng được phép nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải là những cặp vợ chồng vô sinh, bản thân họ phải trải qua quá trình điều trị y tế bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại tổ chức y tế có thẩm quyền và được tổ chức này xác nhận.

Bởi vì Nhà nước muốn bảo vệ giá trị truyền thống gia đình, cũng như hạn chế lối suy nghĩ tự do cá nhân, đề cao tình yêu đôi lứa, kết quả của tình yêu là hôn nhân nên Việt Nam không công nhận người độc thân có quyền nhờ mang thai hộ.

Lần đầu tiên được mẹ chồng pha cho cốc cà phê, uống cạn đáy ly tôi điếng người tức tốc vội bay vào tìm chồng

Lần đầu tiên được mẹ chồng pha cho cốc cà phê, uống cạn đáy ly tôi điếng người tức tốc vội bay vào tìm chồng

Bà bảo tôi ngồi xuống uống một tách cà phê. Bốn năm làm dâu chưa lần nào bà pha cà phê cho con dâu dù biết tôi thích uống. Bởi thế tôi rất ngạc nhiên và hơn cả là vui mừng trước sự quan tâm, chăm sóc nho nhỏ của mẹ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự chuyện hôn nhân chuyện tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 26 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 32 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 33 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường