Bị ép lấy con gái sếp, tôi 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết bất ngờ nhưng... cực ngọt

Tâm sự 10/09/2025 23:43

“Tôi thương con gái lắm, nó đòi thứ gì tôi cũng cho. Cậu lấy nó thì tôi đảm bảo cậu cả đời sống trong nhung lụa. Cậu chịu thiệt một lần nhưng sướng cả đời. Cậu đừng làm phật lòng tôi.”.

Tôi làm việc trong một công ty sản xuất vật liệu xây dựng tư nhân. Gần đây, tôi được thăng chức làm giám đốc chi nhánh. Đến tuổi này, có được công việc ổn định, lấy được vợ hiền thì với tôi đã là đủ đầy rồi.

Sếp tổng có một cô con gái, một tháng trước là tiệc mừng sinh nhật của cô ấy. Tôi cũng được dịp tham gia. Chẳng ngờ, cô gái đó lại rất thích tôi, luôn miệng trò chuyện với tôi. Tôi lại chỉ là nhân viên của sếp, đương nhiên phải tìm cách để lấy lòng sếp. Tôi không ngại khen con gái sếp vừa giỏi vừa xinh, thông minh lại hiểu chuyện… 

Nhưng cũng tại những lời hoa mỹ đó mà tôi tự hại thân mình. Con gái của sếp say mê tôi ra mặt. Cô ấy chủ động ghé sang văn phòng của tôi nhiều lần. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng sếp, vẫn tử tế tiếp đãi cô ấy. Cô gái này cũng rất chủ động, dù biết tôi đã có gia đình cũng không ngại. Nhưng tôi đã có vợ, tôi cũng rất yêu cô ấy nên sẽ không phản bội vợ.

Bị ép lấy con gái sếp, tôi 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết bất ngờ nhưng... cực ngọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ khi nói thật lòng mình như thế thì con gái của sếp sẽ tự rút lui. Nào ngờ, hôm sau sếp gặp tôi rồi đề nghị tôi ly hôn vợ để lấy con gái ông ấy. Khi nghe tôi từ chối thì ông ta giận dữ lên: 

“Tôi thương con gái lắm, nó đòi thứ gì tôi cũng cho. Cậu lấy nó thì tôi đảm bảo cậu cả đời sống trong nhung lụa. Cậu chịu thiệt một lần nhưng sướng cả đời. Cậu đừng làm phật lòng tôi.”.

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi từ tốn kể lại cho họ nghe về lý do vì sao vợ mình tàn tật ngồi xe lăn. Tôi quen vợ từ khi còn trẻ nông nổi. Một lần đi đường, vì mải chơi game trên di động mà không kịp né chiếc xe tải đang lao tới. Vợ tôi là người kéo tôi ra, lãnh hậu quả phải mất hai chân cả đời. Tôi đã hứa với lòng phải có trách nhiệm và yêu thương cô ấy đến khi còn hơi thở cuối cùng.

Khi nghe thế, cả gia đình của sếp tôi đều rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, sếp tôi vỗ vai khen tôi như vậy mới là đàn ông. Ông ấy còn nói rất tin tưởng vào tài năng của tôi nên muốn tôi làm con rể. Giờ không thể được thì ông ấy muốn tôi trở thành cánh tay đắc lực cùng ông ấy chèo chống công ty. Sếp tôi rất quý tôi và vợ, mong cả hai sẽ thường xuyên đến nhà ông chơi. Từ đó, con gái của sếp cũng không làm khó tôi nữa, trở thành bạn bè với gia đình tôi.

Từ đó, tôi không chỉ được sếp quý mến, trọng dụng mà còn có thể yên tâm chăm sóc, yêu thương người vợ hy sinh của mình.

Tôi chết sững khi thấy chồng đang bế con đứng đợi trước cửa khách sạn, hành động sau đó khiến tôi sốc ngất

Tôi chết sững khi thấy chồng đang bế con đứng đợi trước cửa khách sạn, hành động sau đó khiến tôi sốc ngất

Chồng tôi thấy thế cứ khuyên tôi đừng vì anh ấy nữa, dù sao bệnh của anh ấy dù có tiền chữa cũng không sống được quá 10 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp bạc vào đầy túi, giàu sang ngút trời, Đại Phú Đại Quý, không cần lo cơm áo gạo tiền trong 15 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp bạc vào đầy túi, giàu sang ngút trời, Đại Phú Đại Quý, không cần lo cơm áo gạo tiền trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Khoảnh khắc taluy cao 3m bất ngờ đổ sập, vùi lấp hẻm dân sinh ở Lâm Đồng

Khoảnh khắc taluy cao 3m bất ngờ đổ sập, vùi lấp hẻm dân sinh ở Lâm Đồng

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Tàu cá bốc cháy dữ dội khi neo đậu trên sông Nhật Lệ giữa trưa

Tàu cá bốc cháy dữ dội khi neo đậu trên sông Nhật Lệ giữa trưa

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm

Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài báo mộng cho 3 con giáp sau ngày 15/9, hối hả gánh vàng về nhà, cuộc sống một bước lên hương, tài khí ngút trời

Thần Tài báo mộng cho 3 con giáp sau ngày 15/9, hối hả gánh vàng về nhà, cuộc sống một bước lên hương, tài khí ngút trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì cho là 'nhìn đểu' giữa phố Hà Nội

Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì cho là 'nhìn đểu' giữa phố Hà Nội

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Danh tiếng lao dốc, Ngu Thư Hân khiến đồng nghiệp tháo chạy

Danh tiếng lao dốc, Ngu Thư Hân khiến đồng nghiệp tháo chạy

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai

Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Đời sống 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi chết sững khi thấy chồng đang bế con đứng đợi trước cửa khách sạn, hành động sau đó khiến tôi sốc ngất

Tôi chết sững khi thấy chồng đang bế con đứng đợi trước cửa khách sạn, hành động sau đó khiến tôi sốc ngất

Bỏ quên tài liệu nên bất ngờ về nhà lấy, nhìn điệu bộ lúng túng của vợ, tôi lén lục đồ thì "hóa đá" khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Bỏ quên tài liệu nên bất ngờ về nhà lấy, nhìn điệu bộ lúng túng của vợ, tôi lén lục đồ thì "hóa đá" khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét và sự thật bất ngờ

Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét và sự thật bất ngờ

Bất ngờ về nhà vào buổi trưa, tôi thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, lúc lén đi theo thì bắt gặp cảnh tượng bất ngờ

Bất ngờ về nhà vào buổi trưa, tôi thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, lúc lén đi theo thì bắt gặp cảnh tượng bất ngờ

Đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước, tôi chết lặng khi nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ phòng ngủ

Đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước, tôi chết lặng khi nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ phòng ngủ

3 năm sau ly hôn, chồng cũ dắt con riêng tới xin tái hợp, sốc hơn khi nghe chồng kể danh tính mẹ đứa bé

3 năm sau ly hôn, chồng cũ dắt con riêng tới xin tái hợp, sốc hơn khi nghe chồng kể danh tính mẹ đứa bé