Bị chị chồng mắng 'lòng tham không đáy' khi xin con cá, không ngờ chỉ nhờ 'tiếng giậm chân' của người này mà vị thế thay đổi hẳn

Tính tới nay em đi làm dâu được gần 4 năm. Mẹ chồng em hiền lành, biết thương con dâu. Ở với bà em khá thoải mái nhưng ngược lại chị chồng em tai quái, quá đáng vô cùng. Nhiều lúc em nghĩ không hiểu sao cùng là phận đàn bà đi lấy chồng mà sao chị ấy lại không hiểu, không thông cảm với em dâu được 1 tí. Đằng này suốt ngày chỉ nghĩ cách hoạnh họe làm khó em dâu.

Ai như em, đi làm dâu mà như thể có 2 'mẹ chồng'. Một là người đẻ ra chồng mình, 1 chị gái của chồng mình. Nhiều lúc thấy căng thẳng kinh khủng.

Chẳng hạn như ngày em bầu bí bị nghén nhiều nên người lúc nào cũng mệt mỏi xanh xao. Mỗi lần chị chồng về chơi, thấy em dâu nôn ọe hay mệt nằm giường là chị ấy lại bĩu môi bảo với mẹ chồng em: 'Gớm, làm như thể mỗi mình mình chửa đẻ không bằng. Được chồng chiều quá nên nũng. Mẹ cũng chiều con dâu vừa phải thôi không sau này nó lại trèo đầu cưỡi cổ cho thì khổ'.

Sau khi sinh con xong, em theo chồng lên thành phố buôn bán mới thoát được cảnh chị chồng - em dâu. Một hai tháng về thăm bố mẹ, thi thoảng gặp chị ấy, tuy vẫn bị soi nhưng em cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

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Lần này 30/4 đưa con về quê chơi, bố mẹ chồng thấy con cái về đông đủ liền tát ao, bắt á. Ao ông bà cũng nhỏ, chủ yếu bắt được cá rô phi, vài con cá trôi. Sau thế nào lại bắt được 1 con cá quả nặng hơn cân. Em nhìn thích quá, buột miệng xin: 'Con cá quả này ngon quá, bố mẹ cho con xin mang lên trên kia nấu cháo cho cu Bon ăn dần'.

Em đỏ chín mặt, tự nhiên nghĩ thấy mình cũng hơi vô duyên nên cười gượng đáp lại: 'Dạ thế thôi. Tại em...'.

Đúng lúc em ngượng, chưa biết giải thích thế nào thì mẹ chồng em đi tới. Bà giậm chân ngay sau lưng khiến cả em với chị chồng đều giật mình: 'Người tham là con đó'.

Mẹ chồng em sẵng giọng chỉ tay về phía chị chồng em: 'Con ở ngay đây, có tuần nào là không về câu cá. Nhà có đồ gì ngon mẹ con đều được hưởng hết. Còn em dâu con, thi thoảng mới về. Có lần này mới gặp dịp tát ao. Vậy mà nó xin con cá con lại bảo nói tham. Con nói mà không biết nghĩ à?'.

Nói rồi bà cầm con cá lên tay bảo em: 'Con cá quả này để mẹ làm sạch bỏ tủ, cả chỗ tôm trứng kia nữa, mai con mang lên trên đó mà ăn'.

Chị chồng em đứng im không dám nói gì, còn em bế con nhìn theo bóng mẹ chồng mà thấy lòng cảm động quá các chị ạ. Sau hôm ấy, chị chồng em có vẻ cũng thay đổi, có lẽ do mẹ chồng em phân tích cặn kẽ nữa. Hôm sau, trước khi vợ chồng em về thành phố, chị ấy còn mang cho con em đôi chim bồ câu với mấy cân gạo nếp. Được vậy em cũng mừng".