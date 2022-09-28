Bày kế đuổi khéo mẹ chồng về quê, con dâu ngày nào cũng cho bà ăn cơm thừa canh cặn để rồi sốc ngất khi thấy số tiền khổng lồ bà đang có

Tâm sự 28/09/2022 07:04

Cô con dâu không nói nên lời. Bà Thành bỏ về quê sống. Số tiền đó hiện tại bà vẫn đang giữ. Có những việc thật sự khiến con người ta phải suy nghĩ. Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao.

Sống trong gia đình nhiều thế hệ từ nhỏ. Ngày bé đã biết đến việc mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận nhau ngay trong chính gia đình mình. Vì thế mà lúc nào bà Thành cũng cố gắng để con dâu mình thoải mái nhất. Ấy vậy mà mẹ chồng – nàng dâu lại chẳng đội trời chung, con dâu không quý người mẹ chồng nhà quê nên lúc nào cũng kiếm cớ sinh sự.

Thành thực mà nói, chuyện mẹ chồng bắt nạt con dâu thì trước nay bất cứ nơi nào cũng xảy ra. Nhưng thử hỏi phận làm con dâu lại bắt nạt mẹ chồng thì có mấy người. Ấy thế mà bà Thành lại gặp ngay cái cảnh đau đớn đó.

Bà lấy chồng muộn mãi mới sinh được một mụn con đặt tên là Thành. Mới sinh con được 4 năm thì chồng bà mắc bệnh rồi mất. Hồi đó bà cũng chăm chỉ chịu khó nên nhiều mối đến hỏi nhưng bà không gật đầu ai mà cứ ở vậy nuôi con vì sợ lấy chồng mới về con mình sẽ khổ.

Tần tảo nuôi Thành suốt ngần ấy năm. Thành lên thành phố học tập rồi lập nghiệp luôn tại đây. Bà Thành cũng thỉnh thoảng lên thành phố thăm con trai, thấy con trai thành đạt, giỏi giang khiến bà an tâm lắm. Trước nay bà làm nghề ve chai rồi chuyển sang bán sổ số. Thỉnh thoảng bà cũng tự mua lấy 1 cái ủng hộ chính mình. Cuộc sống của bà cứ thế mà trôi đi cho đến ngày cậu quý tử lập gia đình.

Bày kế đuổi khéo mẹ chồng về quê, con dâu ngày nào cũng cho bà ăn cơm thừa canh cặn để rồi sốc ngất khi thấy số tiền khổng lồ bà đang có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đợt đó, Thành đưa về một cô gái thành phố tên Linh. Thành nói qua với mẹ là cũng yêu Linh vài năm rồi nên nay đưa về ra mắt và có ý định cưới xin. Nghe thấy con trai nói thế bà cũng mừng lắm. Đám cưới được tổ chức khá đơn giản nhưng cũng tươm tất. Ở quê thì đấy cũng được xem như là đám cưới cẩn thận rồi.

Bà vẫn sống ở quê 1 mình, năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi nên cũng yếu hơn trước. Con trai bà cùng con dâu sống trong 1 căn chung cư được bố mẹ cô dâu tặng làm của hồi môn. Gia đình của con trai sống trên thành phố, đợt đó bà Thành bị ốm. Thế là Thành quyết định đưa mẹ từ quê lên thành phố cho tiện chăm sóc mặc cho mẹ ra sức từ chối. Bản thân bà Thành cũng sợ sẽ khiến con dâu không thoải mái.

Nhưng rồi, tất cả mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Ngày mới lên thì con dâu vẫn đon đả đón tiếp mẹ chồng khá chu đáo. Nhưng rồi sau đó vài ngày mà chưa thấy mẹ chồng về con dâu bắt đầu nói bóng nói gió: “Mẹ không về quê ai chăm gà, chăm vịt nhà mình đấy ạ?”. Vài câu đó là bà Thành cũng không đến nỗi không nhận ra.

Chuyện chỉ to tát lên khi con dâu bắt đầu thể hiện thái độ rõ với mẹ chồng khi bà ở lại chơi lâu những 1 tuần mà chưa về. Cố tình tìm cách đuổi khéo mẹ chồng đi nên con dâu ngày nào cũng cho mẹ chồng ăn cơm sau. Còn lại cơm lúc nào cũng là cơm thừa canh cặn của bữa sáng. Bữa tối thì bà Thành mới được ăn đầy đủ hơn.

Bày kế đuổi khéo mẹ chồng về quê, con dâu ngày nào cũng cho bà ăn cơm thừa canh cặn để rồi sốc ngất khi thấy số tiền khổng lồ bà đang có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết ý con dâu nên bà Thành cũng lập tức 3 ngày sau khi con dâu thể hiện rõ thái độ thì nói với con trai muốn về quê. Mặc con trai ra sức giữ lại, ở 10 ngày với con dâu là bà đã quá hiểu. Trước khi về bà gọi con dâu vào phòng rồi nói:

- Thật ra lần này mẹ lên ngoài để thăm các con thì tính cho hai con hơn 2 tỷ số tiền mẹ dành dụm cả cuộc đời để hai đứa làm ăn.

- Mẹ, ở đâu ra mà mẹ có nhiều tiền đến vậy? mẹ cho bọn con thật ạ?

- Cái này thì mẹ làm, đó là tiền của mẹ, không phải tiền phạm pháp đâu con. Nhưng mà…

- Sao thế hả mẹ?

- Mẹ nghĩ lại rồi con ạ.

- Nghĩ lại chuyện gì ạ?

- Chuyện cho tiền này. Mẹ chắc đem đi từ thiện thôi, cả đời mẹ đã khổ rồi, mẹ muốn người ta cũng được hưởng tý lộc lúc mẹ còn sống.

- Mẹ nói thế mà được, con cái thì còn lại không cho con cái hưởng đi cho người ngoài. Mẹ lạ thật đấy.

- Chính vì cách mà con đối xử với mẹ khiến mẹ suy nghĩ lại đó. Thôi mẹ về đây.

Cô con dâu không nói nên lời. Bà Thành bỏ về quê sống. Số tiền đó hiện tại bà vẫn đang giữ. Có những việc thật sự khiến con người ta phải suy nghĩ. Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Liệu bà có nên cho các con hay không khi có một cô con dâu không hiểu phép tắc như thế?

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Từ khóa:   Tâm sự Tâm sự hôn nhân Tâm sự chuyện gia đình

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