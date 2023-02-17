Bắt quả tang người yêu đưa gái lạ vào nhà nghỉ cả đêm, tôi uất hận rời đi thì anh quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ với một lý do khó tin

Tâm sự 17/02/2023 11:47

Nhìn bức ảnh chụp người yêu đưa một cô gái khác vào nhà nghỉ, tôi tức điên lên được. Tuy nhiên, tôi không ngờ cả anh và ả ta lại đưa ra lý do như vậy được.

Tôi với Nam quen nhau qua mạng. Hai chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm nay. Trong đó, có hơn 1 năm chúng tôi yêu xa. Thời gian đó, tôi với anh vẫn liên lạc qua mạng hàng ngày. Tình cảm hai đứa rất mặn nồng. Sau đó, tôi ra Hà Nội tìm việc.  Vì đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân với Nam nên tôi chuyển về một công ty ở gần nhà anh để làm việc. 

Kể từ đó, tôi gặp gỡ anh nhiều hơn. Anh cũng đưa tôi đến giới thiệu với bạn bè thân và bạn đồng nghiệp. Trong số đồng nghiệp của Nam, có anh Tân tỏ ra rất quan tâm, quý mến tôi. Anh add Facebook của tôi và thỉnh thoảng nhắn tin "thả thính" nhưng tôi thường lờ đi. 

Bắt quả tang người yêu đưa gái lạ vào nhà nghỉ cả đêm, tôi uất hận rời đi thì anh quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ với một lý do khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi nói với anh rằng tôi đã yêu Nam rồi nên tôi với anh chỉ là bạn bè mà thôi. Bị từ chối, Tân trút hết nỗi lòng và nói rằng tôi đang phải lòng một kẻ bắt cá hai tay, một gã trai đểu không hơn không kém. 

Để chứng minh cho lời khẳng định của mình, Tân gửi cho tôi xem bức ảnh Nam chở một nữ đồng nghiệp tên Đào vào nhà nghỉ. Bức ảnh rất tối nhưng tôi nhìn rõ được biển số xe và dáng dấp của Nam cùng người phụ nữ đó.

 

Tôi gửi bức ảnh này cho người yêu. Ban đầu, anh chối đây đẩy và bao biện mình không liên quan đến tấm ảnh. Nhưng sau đó, người yêu phải thừa nhận rằng trong lần đi liên hoan cuối tháng, anh có quá chén vào đã đi quá giới hạn với cô bạn đồng nghiệp này. Tôi cũng quen biết chị này. 

Sau khi biết chuyện, vì quá sốc, tôi đã nói lời chia tay và chặn mọi liên lạc với người yêu để có thời gian suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, qua bạn bè, tôi biết anh khá suy sụp và điên cuồng tìm mọi cách để liên lạc với tôi. (Anh liên lạc bằng tài khoản hay số nào, tôi đều chặn. Tôi chuyển chỗ thuê nhà để tránh phiền phức). 

Gần đây, chị đồng nghiệp kia đã nhắn tin cho tôi. Chị ấy giải thích rằng cả hai chỉ "lên giường nhầm" do say rượu chứ không có ý gì. Hôm đó, chị ấy mới chia tay người yêu. Do uống rượu nhiều và buồn chán nên chị ấy đã đi quá giới hạn với Nam."Nếu em còn tình cảm sâu đậm với Nam thì hãy cho cậu ấy một cơ hội. Nam yêu em thật lòng và chân thành", chị Đào đó nói với tôi.

Qua các tin nhắn, người yêu nói rằng thời gian đó anh sống xa tôi. Quá nhớ nhung và khao khát được ở bên tôi...nên anh đã trót lỡ lên giường với một người phụ nữ khác. Nam cầu xin tôi cho anh một cơ hội.

Bắt quả tang người yêu đưa gái lạ vào nhà nghỉ cả đêm, tôi uất hận rời đi thì anh quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ với một lý do khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng yêu 2 người, Nam là người thứ 3. Trong 3 người, Nam là người yêu tôi nhất. Anh rất quan tâm, chu đáo với tôi. Ở bên Nam, tôi được là chính mình. Tuy nhiên, sau chuyện đó, tôi không biết anh có yêu tôi thật lòng hay không và có xứng đáng được tôi tha thứ hay không.

 

Tôi hỏi người thân, bạn bè của tôi, họ nhận xét rằng Nam là khá ổn, gia đình cơ bản. Anh có công ăn việc làm ổn định lại có nhà cửa ở thành phố. Tuy nhiên, tôi quá xấu hổ nên không dám kể cho họ biết chuyện người yêu đã lên giường với một nữ đồng nghiệp trong thời gian sống xa tôi. Vì vậy, có thể lời khuyên của họ không hữu ích trong trường hợp này.

Theo mọi người, tôi có nên cho người yêu thêm một cơ hội hay không? Gần đây, ngày nào Nam cũng dùng số lạ để nhắn tin, gọi điện cho tôi. Tôi cảm thấy rất băn khoăn không biết phải làm sao. Tôi sợ sau khi tha thứ cho anh rồi, anh lại tiếp tục phản bội, cắm sừng tôi thì mọi chuyện ngày càng tồi tệ.

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