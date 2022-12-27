Có lần anh tôi về chơi và đã để quên chìa khóa căn chung cư của anh chị, do đó mẹ tôi mang theo định trả lại. Khi đến nơi thì bà lấy luôn chìa khóa mở cửa vào nhà mà chẳng bấm chuông. Vào đến phòng khách, mẹ tôi giật mình nghe được tiếng trò chuyện và tiếng cười khúc khích từ trong phòng ngủ vọng ra. Bà xấu hổ nghĩ anh chị đang làm chuyện riêng tư nhưng nghe rõ thì phát hiện giọng đàn ông ấy không phải là tiếng của anh trai tôi.

Chị dâu và anh tôi hiện tại đã mua nhà, sống và làm việc trong nội thành, còn gia đình tôi thì ở ngoại thành. Khoảng cách hơn 10 cây số nên khoảng 2 tuần thì anh chị mới đưa con về chơi với ông bà nội. Tuy nhiên thời gian gần đây anh chị ít về thăm bố mẹ khiến bố mẹ tôi rất phiền muộn và có phần tức giận. Cuối tuần vừa rồi, anh chị vẫn cáo bận không về, mẹ tôi tức giận đến tận nơi thăm cháu, đồng thời cũng muốn phê bình để anh chị sửa đổi cách cư xử với bố mẹ.

Mẹ tôi lao lên định tát cho chị dâu mấy cái thì chị ấy giơ tay lên đỡ với vẻ mặt khá bình thản và dửng dưng. Chị bình tĩnh bảo mẹ tôi ra phòng khách đợi chị. Mẹ căm hận lắm nhưng chỉ có một mình không làm gì được, đành phải nghe theo. Lát sau chị dâu quần áo chỉnh tề ra nói chuyện với mẹ chồng, còn gã đàn ông kia thì vẫn nằm trong phòng ngủ không xuất hiện.

Mẹ tôi căm phẫn lao vào, quả nhiên bắt gặp cảnh tượng chị dâu và một người đàn ông lạ đang ở trong phòng ngủ của anh chị. Thấy bà đột nhiên xuất hiện, hai người ấy rất bất ngờ.

Trước cơn mưa những lời chất vấn của mẹ tôi, chị dâu không giải thích một lời, chỉ lẳng lặng mở tủ lấy ra một tờ giấy đưa cho mẹ tôi xem. Bà bàng hoàng khi biết đó là quyết định ly hôn của anh chị, thời gian cách đây đã năm tháng. Nghĩa là hiện tại anh tôi và chị ấy không còn là vợ chồng, họ ly dị từ cách đây 5 tháng rồi.

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Mẹ tôi chưa hết ngơ ngác thì chị dâu lại đưa ra một giấy tờ khác, là sổ hồng của căn hộ chung cư và mang tên một mình chị ấy.

- Bốn năm làm vợ chồng, kinh tế trong nhà một mình con lo hết. Anh ấy cứ đi làm được 2 tháng thì nghỉ tới cả 3 tháng trời. Tất nhiên căn nhà này cũng là con mua. Nhưng vì giữ sĩ diện cho chồng nên ra ngoài con vẫn không hề tiết lộ với ai. Hết lòng bao dung, hi sinh cho anh ấy và gia đình, cuối cùng anh ấy vẫn ngoại tình. Một người đàn ông như thế, nếu là mẹ thì mẹ có muốn tiếp tục chung sống không?

Về chuyện tại sao anh chị vẫn giả vờ là vợ chồng, thậm chí còn sống chung nhà thì chị dâu giải thích rằng đó là do anh tôi cầu xin chị ấy. Ra ngoài thuê nhà, anh ấy sẽ không thể lo nổi cho bản thân. Đổi lại, chị dâu yêu cầu anh phải dành thời gian cho con để cháu tôi không thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Và họ đã đạt thành thỏa thuận như vậy, sống chung cùng nhau nuôi con nhưng không can thiệp vào chuyện riêng tư của đối phương.

Lúc mẹ tôi đến là anh trai tôi đưa con đi ăn tiệc ở nhà bạn anh, đến chiều mới về, do đó chị dâu mới dẫn bạn trai mới của chị ấy về nhà. Đó là chuyện riêng của chị, nhà cũng là của chị, ai cấm được?

Mẹ tôi không phải người không biết nghĩ, những gì chị dâu phải chịu đựng đúng là chị ấy đã phải thiệt thòi nhiều. Anh chị đã tự quyết định nhưng mẹ tôi vẫn nói lời xin lỗi chị. Nuôi dạy ra một người con trai vô trách nhiệm và thiếu bản lĩnh, mẹ tôi thấy có phần hổ thẹn và áy náy với chị dâu. Hiện tại chị để anh ở chung nhà, thậm chí nhiều lúc vẫn nấu nướng cho anh ăn đã là có tình nghĩa lắm rồi. Về nghe mẹ kể lại mà tôi không khỏi thẫn thờ trước câu chuyện hôn nhân của anh chị. Anh tôi đúng là đã sai quá nhiều rồi...