Bất ngờ khi cô hàng xóm thông thạo 'chỗ bí mật' trong phòng ngủ của vợ chồng mình, lén lắp camera theo dõi thì phát hiện ra điều kinh tởm

Mọi thứ cứ trôi qua như thế cho tới cái ngày tôi ốm nặng. Hôm đó chồng tôi lại đi công tác đột xuất. Người mệt lả đi, không còn cách nào khác tôi đành điện thoại cho Thảo sang nhờ giúp tôi mua ít cháo và thuốc.

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 6 năm. Trước đây chúng tôi đi thuê nhà, nhưng hơn 1 năm trở lại đây, nhờ hai bên gia đình giúp đỡ cộng với làm ăn tích cóp được, vợ chồng tôi mua được một căn chung cư. Nơi chúng tôi sống quanh đó có 3,4 nhà sàn sàn bằng tuổi nhau nên chơi khá thân. Vào những dịp lễ, tết hoặc cuối tuần rảnh rang chúng tôi thường hay tụ tập để ăn uống. Tình cảm nhìn chung rất tốt đẹp. Trong số họ có Thảo - người bằng tuổi tôi nhưng số sướng. Cô ấy đẹp, ăn nói dịu dàng, lấy chồng hơn tới 14 tuổi. Chồng cô ấy đi công tác suốt nên chỉ có hai mẹ con quanh quẩn ở nhà. Nhiều lúc cô ấy cũng hay tâm sự với tôi chuyện cô đơn, buồn tủi khi chồng đi vắng tối ngày.

Mọi thứ cứ trôi qua như thế cho tới cái ngày tôi ốm nặng. Hôm đó chồng tôi lại đi công tác đột xuất. Người mệt lả đi, không còn cách nào khác tôi đành điện thoại cho Thảo sang nhờ giúp tôi mua ít cháo và thuốc. Tầm này chỉ có Thảo là ở nhà vì cô ấy không phải đi làm. Nghe tôi điện thoại nhờ vậy, Thảo tất tả sang ngay. Cô ấy sang giúp tôi chườm khăn ấm cho hạ sốt, sau đó sốt sắng đi mua cháo, mua thuốc. Trong khi tôi còn chưa kịp nói gì thì Thảo đã kéo cánh cửa phòng ngủ nhà tôi ra, lật phía sau và cầm chùm chìa khoá treo ở đó để ra ngoài. Cô ấy nói sẽ khoá tạm cửa để chạy đi mua, lát về tự mở để tôi không phải ra ngoài. Ảnh minh họa: Internet Thảo đi rồi mà đầu óc tôi bắt đầu rối bời. Hành động của cô ấy khiến tôi không thể không nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên Thảo vào phòng ngủ nhà tôi, vậy tại sao cô ấy lại biết chỗ treo chìa khoá kín của vợ chồng tôi? Cô ấy có vẻ như rất thạo nhà tôi thì phải? Từ chỗ lấy chìa khoá, chỗ để cặp lồng mua đồ... cô ấy đều tự mình lấy mà không cần tới sự chỉ dẫn của tôi. Nó khiến tôi bắt đầu phải đặt câu hỏi.

Ngày hôm sau trong lúc chồng còn chưa đi công tác về, tôi lén thuê thợ tới lắp camera vào nhà. Tất nhiên vị trí lắp nhỏ, kín nên tôi tin chồng tôi sẽ không phát hiện ra sự bất thường này. Khi làm điều đó tôi chỉ hi vọng mình nhầm... Ngồi ở chỗ làm theo dõi camera, tôi chết lặng khi thấy chồng mở cửa vào nhà chưa lâu thì cô hàng xóm cũng lẻn sang. Họ ôm ấp nhau như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Sau đó cả hai vào phòng ngủ của chúng tôi, trên chính chiếc giường vợ chồng tôi vẫn nằm để làm cái chuyện đáng xấu hổ đó. Tôi trở về giữa cái lúc cả hai còn đang mê đắm bên nhau. Họ sợ hãi và hoảng hốt. Cô ta quỳ gối cầu xin tôi tha thứ nếu không cô ta sẽ bị chồng trừng phạt. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi hỏi chồng mình lựa chọn ai? Tôi hay cô nhân tình đó. Tất nhiên, anh không bao giờ dám rời bỏ tôi. Vậy là tôi quyết định rao bán căn hộ đó, hai vợ chồng đi thuê trọ trong lúc chờ mua căn hộ khác. Lần này tôi sẽ tha thứ cho chồng để làm lại với hi vọng giữ cho con một tổ ấm. Ảnh minh họa: Internet Chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai tôi bỏ qua nếu anh ta tái phạm. Còn về phần Thảo, tôi gửi cho chồng cô ra đoạn clip trích từ camera để anh ta biết và tự lo lấy cuộc hôn nhân cũng như cô vợ của mình. Tôi không quan tâm Thảo có bị chồng bỏ hay không vì dù sao mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, nhất là với kẻ được chồng nuôi sung sướng vẫn đang tâm đi ngoại tình như Thảo.

Tiệc tàn còn chưa kịp tân hôn thì tôi đã bẽ bàng khi vô tình nghe được bí mật động trời từ đám cưới bạn thân của chồng Tôi cứ quanh quẩn, chạy chỗ này, chỗ kia giúp đỡ các công việc thu dọn. Chính vì vậy mà tôi tình cờ nghe được những người bạn đang nhậu với chồng mình.

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