Thời gian mang thai, vợ tôi thay đổi hẳn, trái ngược với những cô gái khác phải khổ sở vì nghén ngẩm không ăn được gì thì vợ tôi lúc nào cũng trong trạng thái thèm ăn. Em ăn bất kể ngày đêm, đủ mọi thứ trên đời từ hoa quả, bánh kẹo, sữa, đồ ăn vặt... ăn không biết no và không biết chán.

Vợ tôi vừa sinh em bé được vài tháng, trước khi có bầu em sở hữu một body đẹp, gợi cảm với vóc dáng cao ráo, gương mặt khả ái. Thú thật tôi phải vượt qua rất nhiều đối thủ đáng gờm mới dành được tình cảm của em.

Kết quả sau chín tháng mười ngày em cán mốc 78kg, con số kỉ lục mà tôi nhìn vào cũng phải hoa mắt chóng mặt. Sau sinh em từ một cô gái có thân hình nóng bỏng biến thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, người ngợm lúc nào cũng mùi sữa, da dẻ trùng nhão, ngấn mỡ khiến tôi ngán ngẩm vô cùng.

Tôi có nhẹ nhàng khuyên nhủ để em thực hiện một chế độ ăn uống khoa học nhưng vừa nghe thấy con trai nhắc nhở con dâu là mẹ tôi gạt phắt đi ngay, còn lầm bầm trách: “Người ta đang mong ăn còn không được, mày có hâm không? Kệ con bé nó thích ăn gì thì ăn” .

Chỉ nhìn vợ tôi đã thấy "no” nên chuyện chăn gối cũng giảm hẳn bởi tôi chẳng còn một chút hứng thú nào. Dần dần chuyện gì đến cũng đến tôi ngã vào vòng tay em sinh viên thực tập ở công ty lúc nào không hay.

Cô bé trẻ đẹp, ngoan ngoãn lại yêu chiều tôi hết mực, tôi say đắm bên nhân tình trẻ bỏ mặc vợ xoay vần giữa công việc và con cái, tôi vẫn thảnh thơi sáng cắp cặp đến công ty, trưa cùng bồ trong nhà nghỉ, tối lại bia bọt, cafe với đám chiến hữu.

Vợ tôi chẳng ca thán hay trách móc nửa lời càng làm cho tôi yên tâm về quyết định tạm bỏ cơm ăn phở của mình.

Dạo gần đây, tôi ít khi gặp vợ ở nhà vì nếu không ở công ty thì em sẽ ở phòng tập gym, hai vợ chồng hầu như không có cơ hội gần gũi, tiếp xúc với nhau, chúng tôi chẳng khác gì đang ly thân vậy.

Bẵng đi một thời gian, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy người đàn bà của mình ngày càng đẹp lên trông thấy, kết hợp giữa việc ăn uống khoa học và tập luyện thường xuyên em nhanh chóng lấy lại được vóc dáng.

Nhìn thấy vóc dáng yêu kiều của em, tôi nhen nhóm ý định làm hòa nhưng vợ không mảy may đếm xỉa ngược lại còn lạnh nhạt, xa lánh hơn. Chính điều này đã khiến tôi tò mò và nảy sinh ngờ vực vợ mình có bồ?

Tôi âm thầm điều tra nhưng không tìm được dấu vết nào chứng tỏ vợ tôi “ăn nem”. Một hôm vợ vội ra ngoài mà quên điện thoại đang sạc pin ở nhà, thấy tin nhắn liên hồi, tôi mạnh dạn mở ra xem tí thì ngã ngửa khi nhìn thấy dòng chữ: “Anh đợi em ở địa chỉ cũ nhé, hẹn gặp em sáu giờ chiều nay, yêu em!”

Ái chà, cô ta giỏi thật, tôi ăn phở đã đành, đàn ông năm thê bẩy thiếp cũng là chuyện thường tình, còn phận đàn bà như vợ tôi mặc định phải chung thủy, lần này tôi sẽ cho biết tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi điên cuồng ngồi lục lại tất cả các tin nhắn cũ, cuối cùng cũng tìm được địa chỉ cụ thể, chỉ chờ có thế tôi lần lượt gọi điện cho bố mẹ tôi, anh em nhà tôi, bố mẹ vợ và họ hàng nhà vợ hẹn tất cả cùng đi, tôi sẽ cho họ thấy điều bất ngờ.

Tôi chắc nhẩm lần này vợ tôi sẽ bị bẽ mặt một phen mà cầu xin tha thứ, lúc ấy tôi chẳng ngần ngại tặng thêm vài cái bạt tai cho hạ hỏa.

Ấy vậy mà bất ngờ chưa? Khi cánh cửa nhà nghỉ vừa mở tôi được phen thất kinh hồn vía với cảnh tượng phía trước, người con gái đang mây mưa với gã đàn ông lạ mặt kia không phải vợ tôi mà lại là cô bồ tôi hết mực cưng như trứng mỏng, cung phụng không thiếu thốn điều gì, cô ta dám lấy tiền của tôi sau đó cắm chiếc sừng dài vô tận thế này.

Dù giận tím mặt tôi cũng không dám tiến tới làm căng vì ở đây đang có cả hai bên gia đình. Lúc này vợ tôi từ đâu ung dung bước tới phanh phui hết tất cả sự thật tôi ngoại tình, cay đắng hơn cô bồ nhí đáng yêu của tôi lại cùng một lúc cặp với nhiều người, quả thật tôi không biết giấu mặt vào đâu cho bớt ê chề. Mặc cho mọi người chửi rủa, tôi coi như không nghe thấy gì, lặng im như câm điếc.

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra vợ tôi là người đứng sau tất cả màn kịch này, biết tôi có bồ đã lâu nhưng em im lặng tìm cơ hội trả đũa. Em bí mật điều tra thì phát hiện ra cô bồ của tôi là dân “đào mỏ” chuyên nghiệp, tôi chỉ là một trong số cả chục gã đàn ông “khờ khạo” mắc bẫy mà thôi. Em quyết định nhờ người nhắn tin vào máy mình khiến tôi hiểu làm vợ có người khác.

Bây giờ cả gia đình dòng họ xua đuổi, vợ tôi bế con về ngoại còn cô bồ lặn một hơi không tăm tích. Tôi phải làm gì để xin vợ tha thứ đây?