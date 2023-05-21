Bắt gặp em gái đang ân ái cuồng nhiệt với người đàn ông lạ, định bước ra thì tá hỏa nhận ngay danh tính của anh ta

Tâm sự 21/05/2023 15:35

Sau đó tôi nói rất nhiều nhưng Ly không chịu nghe lời mà còn cãi nhau tay đôi với anh trai. Thậm chí em ấy còn bỏ nhà đi cả một tuần liền. Tôi quá mệt mỏi với đứa em cứng đầu nên để mặc Ly muốn đi đâu thì đi. Để xem không có tiền thì ai là người chứa chấp em ấy đây?

Từ ngày Ly vào đại học, tính cách em rất ngang bướng, những lời tôi nói em không bao giờ nghe, luôn cho bản thân là đúng. Em sống buông thả, yêu đương lăng nhăng làm tôi thật sự rất lo lắng. Nhà chỉ có 2 anh em mà giờ tôi không dạy được Ly thì yên lòng sao được.

Cách đây một tuần, tôi đi làm về, thấy em gái và người đàn ông lạ đang ở trong phòng ân ái. Tôi không kìm nén được tức giận nên đã xông vào đánh và cấm người đàn ông kia qua lại với Ly.

Sau đó tôi nói rất nhiều nhưng Ly không chịu nghe lời mà còn cãi nhau tay đôi với anh trai. Thậm chí em ấy còn bỏ nhà đi cả một tuần liền. Tôi quá mệt mỏi với đứa em cứng đầu nên để mặc Ly muốn đi đâu thì đi. Để xem không có tiền thì ai là người chứa chấp em ấy đây?

Bắt gặp em gái đang ân ái cuồng nhiệt với người đàn ông lạ, định bước ra thì tá hỏa nhận ngay danh tính của anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm hôm qua, khi tôi đang ngủ, bất ngờ Ly gọi điện bảo tôi đến ngay nhà Hậu, cậu bạn thân của tôi. Ly bảo đột nhiên anh ấy ngã lăn ra giường, miệng ú ớ gì đó không hiểu nổi. Hậu bị bệnh tim bẩm sinh, tôi bảo lấy thuốc trong ngăn kéo cho cậu ấy uống 1 viên và tôi sẽ đến ngay. Đến nơi, em gái quần áo xộc xệch, toàn thân run rẩy lao ra ôm lấy tôi rồi khóc sướt mướt. Nhìn thấy Hậu cũng tỉnh táo hơn khiến tôi cũng bớt lo. Cậu ấy bảo may có Ly ở bên, nếu không chắc chết rồi.

Sức khỏe bạn đã ổn định, tôi bắt đầu truy hỏi việc của em gái. Ly nói một tuần nay ở nhà của Hậu và em ấy không có ý quay về nhà. Bởi em đã tìm được người yêu tốt. Nghe đến đây tôi vô cùng choáng váng. Em tôi không thể yêu Hậu được. Cậu ấy bị bệnh tim rất nặng, chẳng biết sống chết lúc nào. Rồi có ngày Ly trở thành góa phụ sao?

Tôi kéo em gái về nhà để nói chuyện, thế nhưng Ly không chịu về, nói là sức khỏe của Hậu không tốt, muốn ở bên chăm sóc cậu ấy mỗi ngày.

Tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao để khuyên bảo Ly tránh xa cậu bạn thân của tôi đây? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn em mình đâm đầu vào ngõ cụt?

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Em nghĩ phải đi tìm lão cho bằng, được có như thế lão mới không dám chối cãi, không lấy lý do say quá nên ngủ lại nhà bạn được.

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