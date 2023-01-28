Bất chấp yêu sếp nữ hơn tận 8 tuổi, mặc dù giàu có, sẵn nhà sẵn xe nhưng tôi 'không thở nổi' vì điều này

Tâm sự 28/01/2023 07:58

Tôi từng thú nhận với cô ấy rằng tôi lăn tăn vì chuyện cô ấy cao hơn mình. Nhưng Kim Anh vẫn khăng khăng rằng tình yêu ai phân cao thấp, miễn là cả hai yêu nhau.

Người yêu cũng là sếp nữ đang dồn ép tôi phải cưới cô ấy. Tôi năm nay 27 tuổi và mới vào công ty làm được hơn 1 năm. Kim Anh là trưởng phòng của của tôi. Cô ấy hơn tôi 8 tuổi, rất giỏi và tâm huyết với công việc. Kim Anh là người phụ nữ thành đạt nhưng không gặp may mắn trong chuyện tình cảm.

Cuộc hôn nhân trước của cô ấy chỉ kéo dài 9 tháng. Cô ấy phát hiện ra chồng cờ bạc, gái gú, lại mang về đống nợ vài tỷ nên quyết định chia tay. Hồi mới vào, tôi được Kim Anh hướng dẫn, hỗ trợ nhiều. Đến giờ, tôi đạt được nhiều thành tích, giúp phòng phát triển và dần trở thành cánh tay phải của cô ấy trong công việc.

Thời gian trôi đi, tôi và Kim Anh ngày càng trở nên thân thiết. Cô ấy tin tưởng tôi và tâm sự với tôi nhiều điều. Tôi với cô ấy yêu nhau một cách bí mật, không người nào trong công ty biết chuyện này.

Khi yêu, tôi luôn là người biết nhường nhịn. Với cô ấy, tôi càng nhường nhịn nhiều hơn vì cô ấy thực sự giỏi mà. Thậm chí nhiều khi cô ấy còn át vía tôi (sếp mà). Nhưng tôi cảm thấy rằng, cô ấy cũng rất yêu tôi. Tôi tin rằng nếu không vì yêu thì chẳng người phụ nữ nào muốn có con với người đàn ông cả. Cô ấy muốn có con với tôi, dù tôi chưa sẵn sàng.

Thực lòng thì tôi thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn lập gia đình. Tôi lại ăn tiêu phóng túng nên chưa tích cóp được nhiều cho tương lai. Nhưng cô ấy cố tình không uống thuốc cũng không chịu cho tôi dùng bao cao su. Kim Anh nói rằng với thu nhập của cô ấy, thừa sức để nuôi con. Cô ấy đã có nhà, có xe rồi nên tạm thời tôi chẳng cần phải lo lắng chuyện gì.

Bất chấp yêu sếp nữ hơn tận 8 tuổi, mặc dù giàu có, sẵn nhà sẵn xe nhưng tôi 'không thở nổi' vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng thú nhận với cô ấy rằng tôi lăn tăn vì chuyện cô ấy cao hơn mình. Nhưng Kim Anh vẫn khăng khăng rằng tình yêu ai phân cao thấp, miễn là cả hai yêu nhau.

Giờ thì Kim Anh nói với tôi rằng cô ấy đã có bầu. Cô ấy muốn làm đám cưới. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy băn khoăn, chông chênh về cuộc hôn nhân này. Lương của cô ấy cao gấp 4 lần lương của tôi, chưa kể thưởng lễ, Tết, dự án. Cô ấy lại còn giỏi giang nữa. Tôi sợ lấy nhau về, biết đâu cô ấy lại chán tôi, coi thường tôi. Phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn chồng hình như đều vậy.

Mẹ tôi khuyên tôi nên cưới một cô gái trẻ hơn mình, kém hơn mình. "Phụ nữ nhìn lên, đàn ông nhìn xuống. Con đừng mơ với cao. Mẹ nhìn tướng cô ấy cũng chẳng hợp để làm mẹ, làm dâu đâu", mẹ tôi thỏ thẻ.

Mấy hôm nay, Kim Anh liên tục giục tôi đưa bố mẹ sang nhà cô ấy nói chuyện. Thấy tôi ngần ngừ, cô ấy lại dọa dẫm, chửi bới nói những lời khó nghe với tôi. Cô ấy còn dọa sẽ đến nhà tôi nói chuyện với bố mẹ tôi và ép tôi chịu trách nhiệm bằng được.

 

Tôi băn khoăn quá. Tôi rất muốn hỏi mọi người xem tôi có nên cưới cô ấy hay không? (Vì tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy đang giả vờ có bầu để giục cưới). Tôi phải làm sao để xứng đôi, vừa lứa với cô ấy? Có chị nào kiếm tiền giỏi hơn chồng mà vẫn yêu thương, trân trọng chồng hay không?

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Thế rồi vào khoảng đầu năm 2013, trong một cuộc nhậu với bạn bè tôi vô tình gặp một cô gái, cô ấy đem lòng cảm mến tôi. Sự mềm mại và ngọt ngào của cô ấy khiến tôi cảm nhận sự ấm áp. Chúng tôi sau đó gặp lại và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

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