Bàng hoàng nhận cái tát như trời giáng vì chồng nghi đưa tiền cho mẹ, tôi vùng lên nói một điều khiến anh ta kinh ngạc

Tâm sự 02/05/2023 01:13

Nghĩ đến cảnh mẹ vất vả, tôi dúi vào tay bà 200 nghìn lo tiền xe. Chẳng thể ngờ, chồng tôi lại có thái độ cay nghiệt đến vậy.

10 năm sống trong hôn nhân, tôi chưa bao giờ cãi lại chồng nửa lời. Nói thật, ai cũng hỏi tại sao tôi có thể sống được với anh ngần ấy năm. Bởi chồng tôi là người đàn ông gia trưởng, xét nét và rất tính toán với nhà vợ.

Trước đây gia đình tôi vốn khá giả hơn nhà chồng. Chính vì vậy, khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ kịch liệt phản đối. Có lần chồng tôi đến nhà liền bị mẹ tôi xỉa xói: “Chẳng nhìn anh tôi cũng biết, cả đời anh mãi chỉ như vậy thôi”. Câu nói đó đã đụng đến lòng tự trọng của chồng tôi. Anh thề sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lời cho mẹ tôi thấy bà đã sai lầm như thế nào.

Bàng hoàng nhận cái tát như trời giáng vì chồng nghi đưa tiền cho mẹ, tôi vùng lên nói một điều khiến anh ta kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 năm sau khi kết hôn, chồng tôi đã thành lập được một công ty. Mặc dù quy mô không lớn nhưng mỗi năm, số tiền mà chồng tôi mang về cũng khoảng vài tỷ. Còn bố mẹ tôi vì buôn bán kém nên cố đầu tư vào thứ khác, cuối cùng chẳng gỡ được vốn mà lại nợ nần thêm.

 

Khi bố mẹ sa cơ, tôi có nói khó với chồng, mong anh giúp đỡ ông bà. Vậy mà chồng tôi vẫn không xem đó là chuyện nhà mình. Anh nói bản thân không có tiền, mặc dù lúc ấy vừa nhận được tiền dự án. Lâu nay, mỗi lần mẹ tôi lên chơi với cháu, chồng tôi lại tránh mặt vì lý do công việc. Tôi có muốn cho mẹ tiền cũng phải dấm dúi chứ không dám công khai.

Bàng hoàng nhận cái tát như trời giáng vì chồng nghi đưa tiền cho mẹ, tôi vùng lên nói một điều khiến anh ta kinh ngạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đợt này dịch dã, công ty chồng tôi cũng lao đao. Các khoản chi phí đều thắt chặt hết mức có thể, thành ra tôi có muốn giúp bố mẹ cũng chẳng được. Hôm qua mẹ tôi lên chơi, lúc bà về, tôi vét túi thấy chẳng còn đồng nào, thế là chạy vội đưa cho bà 200 nghìn đi đường. Mẹ tôi biết con gái khó khăn nên không lấy. Hai bên cứ đẩy qua đẩy lại, vô tình đúng lúc chồng tôi về và nhìn thấy.

Thế rồi khi mẹ tôi vừa về khỏi, chồng liền giáng cho tôi một cái bạt tai. Anh trừng mắt nói tôi suốt ngày chỉ biết chu cấp cho nhà ngoại. Nghĩ đến cảnh 10 năm nay cứ nhu nhược mãi, tôi vùng lên đòi ly hôn khiến chồng sững sờ. Sáng nay tôi đã ra tòa để xin đơn. Cầm lá đơn này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng chắc chắn, tôi sẽ ký lá đơn này và xem thái độ của chồng thế nào rồi mới quyết định.

 

 

Vừa ghé thăm bạn thân thấy đôi dép quen thuộc trước cửa, tôi toan rượt theo bóng hình lấp ló phía sau nào ngờ nhận về câu trả lời sốc

Vừa ghé thăm bạn thân thấy đôi dép quen thuộc trước cửa, tôi toan rượt theo bóng hình lấp ló phía sau nào ngờ nhận về câu trả lời sốc

Khi tôi thấy có sự lạ ấy thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng chính chồng mình lại xác nhận với tôi điều không tin nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 17 phút trước
Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 19 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 30 phút trước
Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 36 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 44 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 49 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao